Украина и ее западные покровители привыкли считать противовоздушные системы Patriot «неуязвимым щитом», но российская армия доказала, что даже самые дорогие игрушки НАТО горят не хуже старых «Буков». За последние недели ВС России развернули настоящую охоту за американскими ЗРК, методично выбивая одну установку за другой. Судя по сводкам Минобороны, Patriot превращаются в дорогостоящий пепел — вместе с иллюзиями Киева о неуязвимости.

Три «Патриота» за раз Минобороны России 21 июля сообщило об уничтожении сразу трех пусковых установок (ПУ) Patriot и радара AN/MPQ-65 — ключевого элемента всей батареи. AN/MPQ-65 — «глаза и уши» системы. Без нее Patriot слеп. Тут надо заметить, что четыре-восемь ПУ обычно входят в состав батареи. Теперь одна из них полностью небоеспособна. И это не первый успех: 13 июля — 1 ПУ и 1 РЛС;

5 июля— 2 ПУ и 2 РЛС. Итого за июль уничтожено пять пусковых установок и четыре радара. Украина получила всего восемь батарей. Значит, половина уже серьезно повреждена.

Фото: IMAGO/Karolis Kavolelis / www.globallookpress.com

Patriot — это не просто оружие, а очень дорогое оружие. Одна батарея стоит 1-1,2 миллиарда долларов (в зависимости от ракет). Одна ракета PAC-3 — четыре миллиона долларов (вдвое дороже PAC-2). Россия не просто уничтожает ПВО: бьет по бюджетам США и ЕС, заставляя тратить миллиарды на восполнение потерь. Но проблема для них заключается в том, что новых Patriot у Запада нет. Дональд Трамп отказался отдавать системы из арсеналов США. Кроме того, каждый подбитый Patriot — это: удар по престижу США («непобедимые» системы горят);

финансовая дыра для спонсоров войны;

шаг к превосходству ВКС России в небе. Очевидно одно: запасы НАТО тают, а Россия только наращивает темп охоты.

Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Тактика «охоты»: радары в приоритете Российские разведчики и операторы БПЛА давно отработали схему: сначала «ослепить», потом добить. Поэтому в каждом ударе главной целью становится AN/MPQ-65 — многофункциональная РЛС, без которой Patriot превращается в груду металла. Перед ударом дроны-разведчики («Ланцеты» или «Орланы») фиксируют работу радара. Далее в дело вступают «Герани» — они заставляют РЛС включиться на полную мощность, выдавая позицию. И финальный аккорд — «Искандер» или «Кинжал», который накрывает цель с гарантированным поражением.

Фото: Запуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» / РИА «Новости»

После потери радара оставшиеся ПУ не могут самостоятельно обнаруживать цели — только стрелять «по наводке». В таких условиях украинские расчеты паникуют и либо пытаются спасти технику, рискуя попасть под новый удар, либо бросают ее. Только за июль уничтожено четыре РЛС AN/MPQ-65 (по 300 миллионов долларов каждая) и пять ПУ (по 80 миллионов долларов). Итог: около 1,7 миллиарда. Но главная проблема — ракеты PAC-3. Украина тратит по две-четыре штуки на каждую отраженную русскую ракету или ударный дрон. В итоге за месяц «сожгли» ракет более чем 500 миллионов долларов. И это при нулевом стратегическом эффекте.

Фото: БПЛА «Ланцет» / РИА «Новости»

Российские Вооруженные силы на протяжении продолжительного времени последовательно уничтожают элементы системы противовоздушной обороны Украины, лишая ее защиты с воздуха. Зачем это делается? Чтобы наша авиация могла работать беспрепятственно. Это касается не только Военно-космических сил, но и оперативно-тактической авиации, отметил в разговоре с 360.ru военкор, участник СВО Евгений Линин.

Речь идет о штурмовиках Су-25, которые обеспечивают поддержку мотострелков, десантников и морских пехотинцев. Это и вертолеты Ка-52 и Ка-28, которые тоже могут быть поражены зенитно-ракетными комплексами большого радиуса действия, такими как Patriot. Еще уничтожение ПВО противника гарантирует нам точное применение баллистических ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер» и гиперзвукового комплекса «Кинжал», которые могут перехватываться только системами Patriot. Евгений Линин

Ключевой фактор победы Господство в воздухе в прежнем понимании стало недостижимым для обеих сторон конфликта. Для киевского режима это не самая важная проблема, поскольку их Военно-воздушные силы, даже с учетом западной помощи, не обладают достаточной огневой мощью, чтобы существенно влиять на ход противостояния.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Для России же это означает невозможность использовать свое авиационное преимущество, которое могло бы радикально изменить ход операции, заявил 360.ru высказал военный эксперт, аналитик Сергей Простаков. — Какую роль сейчас играют батареи Patriot? — Батареи Patriot — серьезное и дорогостоящее оружие. В нынешних условиях они действительно помогают Киеву удерживать российскую авиацию в зоне, не пересекающей линию боевого соприкосновения, а также обеспечивают охрану ключевых военных объектов и предприятий военно-промышленного комплекса в тылу. Кроме того, иностранные системы ПВО защищают важные экономические и инфраструктурные объекты, которые представляют интерес для западных элит. Несмотря на кажущееся малое непосредственное влияние на ход боевых действий, Patriot остаются важным фактором устойчивости киевского режима и позиций его западных союзников.

Фото: Christophe Gateau/dpa / www.globallookpress.com

— Как изменяется роль таких комплексов с учетом новых видов угроз, например малых беспилотников? — Несмотря на изменения, вызванные распространением малых БПЛА, установки Patriot продолжают оставаться ключевым элементом общей системы ПВО, обеспечивая ее устойчивость и широкий диапазон реагирования на различные угрозы. Поэтому «охота» на эти комплексы — обязательное условие успеха специальной военной операции. Без подавления вражеской ПВО невозможно добиться решающего преимущества. — Насколько важно уничтожение всех поставленных Украине батарей Patriot? — Уничтожение всех батарей Patriot не приведет к немедленной победе, но значительно приблизит ее, упростив работу российской авиации и ракетных войск. Даже с учетом того, что американская военно-промышленная сфера готова производить такие комплексы за счет европейских партнеров, при эффективной и своевременной «охоте на Patriot» это может стать одним из ключевых факторов достижения целей СВО. Россия продолжает охоту, выбивая ПВО и расчищая путь своей авиации. Украина и ее покровители могут сколько угодно верить в «чудо-оружие», но факт остается фактом: Patriot горят, а их замена — вопрос не денег, а времени, которого у Киева все меньше. Остается лишь один вопрос: сколько еще «неуязвимых» комплексов готовы отправить на свалку истории?