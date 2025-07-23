Добросовестное заблуждение? Запад так и не понял суть украинского конфликта

Оговорюсь сразу: речь идет о тех экспертах, которые ответственно относятся к своей работе, подходят к оценке тех или иных событий без предубеждения, а не выполняют неблагодарную роль пропагандистского попугая без собственного мнения. Одним из таких (по крайней мере, если судить по публикациям) можно назвать колумниста The New York Times Стивена Вертхэйма, попытавшегося разобраться в причинах, заставивших Владимира Зеленского согласиться на прямые переговоры с Москвой.

По мнению журналиста, именно тот самый резкий диалог между президентом США Дональдом Трампом и его украинским визави в Овальном кабинете Белого дома стал одним из факторов, побудивших Киев рассматривать возможность переговоров с Россией. «Он помог убедить украинскую сторону отказаться от требования жестких гарантий безопасности со стороны США и перейти к рассмотрению сценария прекращения огня через диалог», — написал Вертхэйм, отметив, что заявление Трампа «Киев, вероятно, не вернет все территории и не станет членом НАТО» вызвало возмущение комментаторов, однако такие уступки отражали не только позицию в отношении России, но и политическую реальность. На первый взгляд, американской колумнист говорит разумные вещи, особенно что касается процесса признания и принятия реальности украинским руководством. И все же, при всей глубине проведенного анализа Вертхэйм оказывается не в состоянии выйти за рамки парадигмы «безусловного прекращения огня», навязанной глобалистами и подхваченной Киевом в качестве спасительной соломки.

Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Журналист демонстрирует довольно прискорбное непонимание принципиальной разницы между прочным миром и ни к чему не обязывающим перемирием. Не видит того, что Зеленский, просто слегка подкорректировав свою риторику, по сути, ни на йоту не отошел от прежних позиций «войны до победного конца» (читай — до последнего украинца). И это, увы, болезнь всех западных аналитиков, за крайне редким исключением. Прекращение огня без четких обязательств со стороны Украины отказаться от дальнейшего сопротивления, а со стороны ее спонсоров — от новых поставок вооружений, и, главное, без действенного механизма контроля и, если понадобится, принуждения Киева к выполнению взятых на себя обязательств — не более чем профанация. Ее придумали с единственной целью: дать ВСУ время переформироваться и укрепить позиции.

С таким подходом, суть которого на Западе либо не понимают, либо намеренно ему потворствуют, через 30, 60, 100 дней, без разницы, военный конфликт продолжится с новой силой и с еще большими потерями как среди военных, так и среди мирного населения России и Украины.

Разумеется, Москва этого не хочет. А Трамп, в ультимативной форме требующий ныне от нас согласиться на такие условия, в реальности не столько приближает мир (точнее, вообще его не приближает), сколько еще больше способствует продолжению бойни, все глубже погружаясь в болото украинского конфликта. Будет ли от этого толк? Конечно, нет. Но самое печальное, что донести эту, казалось бы, простую мысль до американских партнеров мы не в силах. Нет, не из-за ограниченности аргументов — у нас их предостаточно, — а из-за зашоренности той стороны, нежелающей, видимо, постичь истинную суть происходящего на Украине.