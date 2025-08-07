По прошествии суток с визита спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву мы так ничего толком и не знаем о содержании переговоров. Все, что сейчас видим, эти сенсационные новости о подготовке встречи президентов России и Соединенных Штатов, не более чем следствие трехчасовой беседы в Кремле.

Не прояснило ситуацию и долго ожидаемое выступление Трампа, которое, как показалось, вообще было перелопачено в последний момент. В результате в Белый дом притащили Тима Кука, главу Apple, и заставили рассказать о том, что отныне защитные стекла для айфонов будут делать в Кентукки, а не в Китае или Индии. «И я рад сообщить, что совсем скоро, впервые в истории, каждый новый iPhone и каждый новый Apple Watch, проданный где-либо в мире, будет содержать защитное стекло, изготовленное в Кентукки. Помимо американской производственной программы, мы также значительно увеличиваем наши инвестиции в ИИ, включая расширение мощностей центров обработки данных в Северной Каролине, Неваде, Айове, Аризоне и Орегоне», — пробормотал явно смущенный Кук. Ура! Поздравляем американский «рабочий класс» с победой над «китайским империализмом».

Фото: Emily J. Higgins/US White House via Global Look P / www.globallookpress.com

Но если серьезно, то, похоже, именно будущий саммит Россия — США и подготовка к нему стали главным содержанием и итогом вчерашней беседы. Звучит как «договорились договариваться», но это не совсем так. Потратив полгода на попытку сделать все по уму, в духе классической дипломатии, когда все вопросы сначала прорабатываются на уровне рабочих групп, а лишь затем венцом усилий дипломатов становится личная встреча двух лидеров, Москва поняла, что с Трампом так не работает. Его в чем-то даже старокупеческое стремление к сделке предполагает прямой разговор с глазу на глаз, тет-а-тет, как говорят французы. Итогом, в случае успеха, должно стать крепкое мужское рукопожатие. Игра в «глухой телефон», в духе «а расскажи-ка мне, Стиви, о чем тебе поведал Путин?» — не в стиле Трампа.

В этом смысле личная встреча двух президентов, площадкой для которой потенциально готовы стать Ближний Восток (Саудовская Аравия или Эмираты), Ватикан или традиционная в таких случаях Швейцария, действительно может принести результат. Весь вопрос в том, какого результата ожидают стороны переговоров.

Немедленного и безусловного прекращения огня, на чем несколько месяцев настаивает вся Европа, пытаясь таким образом спасти киевский режим от поражения? Так этого не будет. Недаром европейских глобалистов показательно оставили за бортом будущих переговоров. Да и желание США провести встречу в трехстороннем формате, с участием Зеленского, Россия демонстративно проигнорировала.

Фото: Juliane Sonntag/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Выполнения всех наших требований, сформулированных еще в декабре 2021 года? Честно говоря, не уверен, что Трамп готов настолько изменить американский подход к внешней политике. Выскажу непопулярное мнение и осмелюсь предположить, что саммит Россия — США, где и когда бы он ни состоялся, на данном этапе мировой истории никаких глобальных проблем, увы, не решит. Новый многополярный мир еще не настолько укрепился, чтобы прямо диктовать свои условия. А старый, отживающий свое западный миропорядок еще не настолько слаб, чтобы согласиться на капитуляцию. Видимо, бодание будет продолжено. Революции не случится. Все решится эволюционным путем. А так, да, встретятся. Поговорят, пожмут руки.