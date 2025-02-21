Владимир Зеленский: диктатор за деньги

Почему Владимир Зеленский ведет себя столь нагло и вызывающе по отношению к тем, кто реально принимает решения в мире? Как так получилось, что этот среднего таланта актер и довольно-таки успешный медиаменеджер вдруг появился на обложках ведущих журналов? Сколько еще миру быть украиноцентричным? Давайте разбираться.

То, что происходит сейчас — я говорю о переговорах между Россией и США, нервной суете в Европе и своенравных демаршах Украины, — не есть следствие инициатив и активности Трампа и его сотоварищей. Это лишь закономерное и логичное продолжение конфликта, ставшего следствием огромного числа ошибок и противоречий. Каждый в той или иной степени виноват в том, что гибнут люди. Однако проблема в другом: конфликт, который за редким исключением не нужен ни одной из стран, не хотят останавливать. Более того, этого не желают делать в первую очередь те, кому выгодно прекращение бойни. Всегда надо помнить, что одна из причин, почему люди не перестали погибать три года назад, — приезд в Киев Бориса Джонсона, на тот момент премьер-министра Великобритании. Лондон всегда хотел российско-украинской бойни. Остальная Европа — нет. Но европейскими странами, за редким исключением, поставлены управлять нанятые менеджеры, бесхребетные и бестолковые.

Фото: Борис Джонсон в Киеве, 24 августа 2022 года. Cover Images/Keystone Press Agency / Global Look Press

Кем наняты? Скажем так, представителями глобалистских транскорпораций (или глобалистского правительства). Зеленский — такой же нанятый менеджер. То, что он будет президентом, оказалось решено в последний момент на корабле в Черном море. Не Петр Порошенко, а Зеленский должен был вести Украину к тотальной войне. Так определили. Причины мы никогда не узнаем. Опять же, Китай не был против бойни, она и сейчас выгодна ему, но с определенными корректировками. Меньше всего в Пекине думали о том, усядется в Киеве Зеленский или кто-то еще.

Украина — это колония, плацдарм, но не самостоятельная единица в мировой политике. Так было, есть и, по всей видимости, всегда будет.

Однако в определенный момент, как это часто бывает с людьми случайными, Владимир Зеленский поверил, будто он действительно что-то значит. Решил, что его роль во всей этой кровавой истории — не только подписание бумаг и проговаривание текста. Для своей страны Зеленский реально превратился в диктатора, но в особой разновидности последнего. Если использовать киноаналогию (а Зе пришел в политику из кинобизнеса), то был такой фильм «Диктатор». Там Саша Барон Коэн играл Хаффаза Алладина — лидера страны Вадия. И вот у него был двойник, полностью подконтрольный врагу Алладина — генералу Тамиру. Двойник этот, очень глупый, должен был пойти на убой. Та же история с Зеленским. Только на убой он идти отказался, даже получил ресурсы и возможности для сопротивления этому. Как? Его надули, точно резиновую жабу; Шрек делал так в одноименном мультфильме.

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agen / Global Look Press

Европа во многом стала украиноцентрична. На каждом заседании, собрании или саммите хорошим тоном стало обсуждение помощи Киеву в противоборстве России. Понятно, что реально на украинцев всем в Европе плевать, но важным, когда Украина не капитулировала в первую неделю СВО, стало навредить, насолить русским. Так началось надувание лягушки, которая со временем становилась все больше и больше, в конце концов она затмила собой все остальное.

Фото: IMAGO/Andreas Stroh / Global Look Press

Да, никогда до этого в Киев так часто не ездили президенты и премьеры, председатели организаций и комитетов. Никогда столь часто Украину не обсуждали на заседаниях Европарламента и ООН. В определенный момент это стало чем-то вроде наваждения, когда если ты президент и если ты не говоришь об украинском конфликте, то вроде как и не в теме совершенно. Или хуже: ты — людоед, который не поддерживает «цивилизованное сообщество» и идеи гуманизма во всем мире. Все это напоминало странное помутнение тех, кто, казалось бы, должен был действовать рационально и прагматично.

И тут появился Трамп, который не сказал и не сделал ничего из ряд вон выдающегося. Он просто артикулировал то, что все стеснялись проговорить вслух. Зеленского на Украине не любят. Киев отправляет украинцев на убой. У Украины нет шансов на победу в военном конфликте. Деньги, которые выделяют Киеву, разворовываются. И прочее, прочее. Трамп, в общем-то, произнес классическое: «Где деньги, Сеня?» Ну или «Где деньги, Вова?» А тому и ответить нечего, потому что ведь до этого вроде бы все сговорились. А тут какие-то деньги. И Зеленский начал хамить.

Это, конечно, поразительная, во многом чисто актерская мутация, когда артист начинает верить, что его роль и образ — и не роль, и не образ вовсе, а как бы для него реальная жизнь. Но остальные-то не верят. Тогда начинается пробуждение, осуществляемое по принципе «мордой в пол». Зеленский это понимает? Казалось бы, не может не понимать, однако мир уже крутанулся. Никакой украиноцентричности больше не будет. Всем надоел этот спектакль. Он должен кончиться.

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency / Global Look Press

Потому что Зеленский может быть и диктатором, и менеджером за деньги, но главное не это. А что главное? То, что он никогда не будет своим среди власть имущих. Зеленский — глупая выходка истории, отрыжка постмодернистского мира. Чем раньше он сам это поймет, тем быстрее перестанет литься кровь. А если не поймет, его просто отправят в утиль.