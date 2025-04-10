Десант для высадки в Одессе и Херсоне: Зеленский заручился поддержкой?

Похоже, вопрос отправки на территорию Украины так называемых миротворцев из европейских стран решен. Видимо, Владимир Зеленский получил одобрение от Парижа и Лондона, которые готовы сделать все, чтобы Киев не капитулировал. Как заявили в российском МИД, на недавней встрече начальников генштабов западных стран в Киеве обсуждали параметры возможной военной интервенции в Одессу.

Европа готовит интервенцию По словам представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой, 4–5 апреля начальники генштабов Украины, Великобритании и Франции провели совещание с целью определить, как они это назвали, «оперативные планы возможного размещения на украинской территории многонационального миротворческого контингента». «По сути, речь шла о параметрах будущей французско-британской интервенции в черноморские порты Украины, в первую очередь в Одессу», — отметила дипломат. На встрече в Киеве присутствовали начальники генштабов Великобритании и Франции: Энтони Радакин и Тьери Бюркар. Зеленский заявил об ощутимом прогрессе в этой дискуссии и проработке деталей.

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По некоторой информации, Франция планирует разместить свою 11-ю парашютную бригаду на инфраструктурных объектах по правому берегу Днепра. Великобритания же готовит 16-ю десантно-штурмовую бригаду для размещения в Одессе и Херсоне. Лондон хочет контролировать порты в Черном море. «Такой вариант точно не устраивает Россию. Более того, он не нравится и США. Сейчас идут торги за то, кто будет контролировать Украину. Европейские страны через военное присутствие на Украине хотят получить свою долю сладкого пирога при разделе Украины. Вашингтон считает, что Москва заберет Крым и часть юго-востока Украины, и русским, мол, этого достаточно, все остальное заберут США. Европейцев Трамп за стол пускать не намерен», — написал бывший украинский политик Олег Царев. Очевидно, Россия против участия европейцев, но точно и против того, чтобы в остальной части Украины все решали только Штаты. Контроль и управление Украиной американцы собирались организовать после подписания сделки по украинским природным ресурсам и объектам инфраструктуры. До тех пор, пока не определят, кто и что получит по итогам конфликта, он не закончится.

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Позиция Москвы понятна: на территории стран СНГ не должно быть армий западных стран;

та часть Украины, которая останется самостоятельной по окончании конфликта, должна быть нейтральной и суверенной;

отдавать порты Одессы и Николаева под военно-политический контроль стран Европы для России означает утратить контроль над Черным морем.

Попытка наладить отношения с США вряд ли включает в себя готовность отдать Киев под прямое управление Вашингтона. Скорее Москва предлагает выгодное сотрудничество и поддержку Вашингтона в обмен на уход с Украины. Американцы для такого решения слишком жадные. Потому переговоры де-факто буксуют. Алексей Живов военный волонтер

«Руки у нас развязаны» Киев хаотично мечется в поисках союзников. Поэтому Зеленский будет счастлив угодить Европе хоть чем-то, пусть даже ценой потери независимости своей страны. С другой стороны, после победы Трампа на президентских выборах в США стала расти напряженность между ЕС и Вашингтоном. И для Лондона, Парижа и Берлина поиграть на горячей теме Украины — попытка показать свою независимость от США. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал аналитик, президент благотворительного фонда «Соотечественник» Александр Босых. — К тому же в ЕС видят печальное положение ВСУ и опасаются, что оборона Украины может посыпаться в любой момент? — Безусловно. Чтобы они там ни говорили на публику, у них нет никаких иллюзий о победителе в конфликте. А отдать территории, ресурсы и порты на Черном море, управляемые марионеточным правительством, усиливая при этом нас, они не собираются. Так что обе стороны заинтересованы в присутствии вооруженных сил западных стран в зоне конфликта.

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— И что ждет их, если они войдут? — Это разговор другой. Москва изначально договаривалась с Вашингтоном. И вся инициатива, и главная помощь Украине исходили от Вашингтона. Президент США и не скрывает, что рассчитывает получить с Украины сполна за все то, что Америка предоставила. И Трампа устроит раздел Украины между своей страной и Россией. Европа же находится под руководством противников Трампа, старается дискредитировать его роль в качестве миротворца, которым он себя представляет. Хотя эта роль и так сомнительна. — Как будет вести себя Кремль по отношению к незваным гостям из ЕС в зоне наших интересов? — Однозначно сказать сложно. Переговоры мы ведем с США. Официальным контингентом НАТО эти потенциальные военные подразделения не будут. Руки у нас развязаны. Общество в России устало от того, что наши официальные лица обвиняют в конфликте Запад, но этот Запад остается безнаказанным. Удары по этим войскам народ воспримет, что называется, на ура. — Макрон сильно рискует? — Да, ведь у него и без того неустойчивое политическое положение. Недаром пришлось осудить Ле Пен, чтобы убрать потенциального конкурента. Президент Франции рассчитывает, что, если миссия окажется успешной, он поднимет свой рейтинг и внутри страны, и в ЕС. Но если во Францию пойдут гробы, накрытые национальными флагами, ситуация будет в корне противоположной. Мне лично думается, что инициатор отправки войск как раз Лондон. Только по старой английской традиции джентльмены следуют правилу «не зная брода, пропусти вперед товарища».

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На пороге большой войны Тем не менее складывается тревожная ситуация. Это подталкивает нас к «невозможному альянсу» с Трампом. По принципу «враг моего врага — мой друг». Конечно, то, что Украина полностью слетела с катушек и ведет себя как неадекватный гопник, — новость в целом неплохая. Возможно, для многих станет откровением и то, что Европа способна к самостоятельной политике. Но Европа давно ведет независимую от США политику. Собственно, перспектива распила Украины между Россией и США без ЕС никак не устраивает ЕС. Об этом 360.ru рассказал участник СВО, публицист Танай Чолханов.

Роль «миротворцев» ясна — нападение на них будет интерпретироваться как нападение на НАТО. Да, ядерные потенциалы Европы и России сравнивать просто невозможно, однако ЕС еще питает надежду втянуть США в новую великую войну. В общем, ситуация не идет к завершению конфликта, а скорее стараниями лидеров ЕС мы на полном ходу движемся к новой войне. В которой Украина не будет уже иметь никакого значения. И это плохой сценарий. Танай Чолханов

Не в первый раз Иностранные интервенты на территории Украины, в частности французские и британские, уже побывали в 1919 году. Как раз сильно интересовались украинскими портами, например Одессой, проявляли желание остаться там навсегда. Как мы знаем из отечественной истории, ничем хорошим для французских оккупантов это не кончилось. Деятельность одесского большевистского подполья во главе с Николаем Ласточкиным и Жанной Лябурб, отраженная в известном советском кинофильме «Интервенция», где в главной роли снялся Владимир Высоцкий, разложила французские части до того, что среди солдат и матросов разгорелось восстание. Ряд французских боевых кораблей на одесском рейде подняли красные флаги. Первым, кто поднял красный флаг вместо французского трехцветного, был матрос Тон Дык Тханг, в будущем ближайший соратник Хо Ши Мина и второй, вслед за товарищем Хо, президент независимого от французских колонизаторов Вьетнама.

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Можно смело предположить, что и на этот раз иностранным интервентам в Одессе не повезет и придется, как и в 1919 году, уносить ноги восвояси, чтобы там ни напланировали начальники их генштабов, рассказал 360.ru политический аналитик Владимир Соловейчик. «Сухопутные войска Великобритании и Франции не в том состоянии, чтобы успешно воевать с Россией, а в случае их появления в Одессе, Николаеве и Херсоне именно это им и предстоит. К тому же администрация Дональда Трампа приложит свои усилия, чтобы осложнить европейцам новый восточный поход, поскольку имеет на Украину свои виды», — уточнил Соловейчик. Очевидно, что в планах Трампа на Украине британцы и французы лишние. Они в его проекты явно не вписываются.