Администрация Дональда Трампа одобрила первый оплаченный европейскими союзниками пакет военной помощи Украине, сообщило Reuters. Сумма составила 500 миллионов долларов. Читая эту новость, невольно вспоминаешь слова откровенно пошлой, но весьма правдивой песенки «за деньги — да». Получается, стремление к миру на Украине, нарочито демонстрируемое президентом США, заканчивается ровно там, где появляется возможность заработать.

«Вашингтон возобновляет военную помощь Киеву, но по новой схеме». То есть все дело было в схеме, а не в сути поставок? И теперь изменения в ней обеспечиваются новым механизмом, получившим говорящее название PURL — «изнаночная сторона».

Отныне американское оружие вновь могут поставлять киевскому режиму (впрочем, в реальности поставки, обеспеченные еще указами Джо Байдена, все это время и не прекращались), только за счет Европы. Европейцы платят, американцы продают, украинцы умирают — так выглядит борьба за мир в исполнении Дональда Трампа.

Как отметили журналисты Reuters, одобрение новых поставок подписал замглавы Пентагона по политике Элбридж Колби. В дальнейшем же алгоритм оказания Украине военной помощи будет выглядеть так: Киев говорит, что ему нужно, американцы утверждают смету, а НАТО руками генсека Марка Рютте ищет того, кто за это заплатит. Так Украина рассчитывает получить вооружений на сумму до 10 миллиардов долларов.