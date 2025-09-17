Как Трамп-делец победил Трампа-миротворца
Администрация Дональда Трампа одобрила первый оплаченный европейскими союзниками пакет военной помощи Украине, сообщило Reuters. Сумма составила 500 миллионов долларов. Читая эту новость, невольно вспоминаешь слова откровенно пошлой, но весьма правдивой песенки «за деньги — да». Получается, стремление к миру на Украине, нарочито демонстрируемое президентом США, заканчивается ровно там, где появляется возможность заработать.
«Вашингтон возобновляет военную помощь Киеву, но по новой схеме». То есть все дело было в схеме, а не в сути поставок? И теперь изменения в ней обеспечиваются новым механизмом, получившим говорящее название PURL — «изнаночная сторона».
Отныне американское оружие вновь могут поставлять киевскому режиму (впрочем, в реальности поставки, обеспеченные еще указами Джо Байдена, все это время и не прекращались), только за счет Европы. Европейцы платят, американцы продают, украинцы умирают — так выглядит борьба за мир в исполнении Дональда Трампа.
Как отметили журналисты Reuters, одобрение новых поставок подписал замглавы Пентагона по политике Элбридж Колби. В дальнейшем же алгоритм оказания Украине военной помощи будет выглядеть так: Киев говорит, что ему нужно, американцы утверждают смету, а НАТО руками генсека Марка Рютте ищет того, кто за это заплатит. Так Украина рассчитывает получить вооружений на сумму до 10 миллиардов долларов.
Справедливости ради стоит сказать, что PURL — это аббревиатура от Priority Ukraine Requirements List, в переводе — «Список приоритетных потребностей Украины». Но от этого осознание происходящего становится еще печальнее.
Выходит, по мнению «миротворца» Дональда Трампа, приоритет для украинцев — я говорю о простых людях, а не о людоедском режиме Владимира Зеленского — оружие, то есть продолжение военного конфликта, а вовсе не мир.
Но тогда к чему весь этот цирк с попытками США остановить бои? К чему бесконечные охи и вздохи Трампа, сетующего на то, что он хочет мира, но вот взаимная ненависть, якобы существующая между Зеленским и Путиным, мешает урегулированию?
А что насчет запредельного цинизма самого хозяина Белого дома — вполне реального, кстати, в отличие от бредней о персональной неприязни президента России и главы украинского режима? Цинизма, с которым Трамп подходит к решению практически любых международных проблем. Может, стоить напомнить ему о детях Палестины, в эту минуту гибнущих под ударами израильской военщины?
Как-то до сих пор стремление во чтобы то ни стало получить Нобелевскую премию мира не мешало Трампу поддерживать режим Биньямина Нетаньяху, а также, как теперь видим, снабжать оружием киевскую хунту, нежелающую заканчивать конфликт.
Деньги не пахнут. Величие США, о котором беспрестанно говорит их президент, можно обеспечивать любыми средствами, даже откровенно преступными. Так, видимо, считают в Вашингтоне.
Вот только, согласно международному праву, поставка оружия воюющей стороне делает Штаты соучастником конфликта, вовсе не сторонним наблюдателем. Потому, чем быстрее мы избавимся от химеры трамповского «миротворчества», тем скорее сосредоточимся на достижении своих целей и решении задач СВО.
В этом деле Трамп-делец не помощник. Ровно наоборот.