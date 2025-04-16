Глобалистские СМИ, а вслед за ними медиа, прикормленные Офисом президента Украины (больше половины из которых содержались на деньги почившего в Бозе USAID), понесли новость о том, что Дональд Трамп якобы установил России некий дедлайн по прекращению огня. И в случае его невыполнения может принять решение о дополнительных антироссийских санкциях.

Что касается санкций, то буквально пару дней тому назад Трамп уже продемонстрировал стремление к «поискам компромисса», продлив действие мер, введенных против России его предшественником Байденом. Так что это не новость. А вот сам факт некоего ультиматума по срокам в адрес Кремля ожидаемо оказался фейком. Ничего такого Трамп не говорил и говорить, скорее всего, вряд ли бы стал, хотя бы для того, чтобы в очередной раз не выглядеть человеком, угроз которого никто не боится. Тем не менее некий ответ на иные риторические попытки вашингтонской администрации ускорить процесс заключения сделки все же был. Россия устами пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова заявила, что не разделяет оптимизма Трампа по вопросу скорого урегулирования конфликта на Украине.

Фото: Группировка войск «Север» ВС России на занятиях по огневой подготовке в Курской области. Сергей Бобылев / РИА «Новости»

«Вы знаете, что происходит обмен информацией от первого лица, что называется. Я имею в виду в контексте недавно состоявшейся в Санкт-Петербурге встречи Путина с господином Уиткоффом. Работают и другие каналы. Идет напряженная работа. Конечно, настолько сложная субстанция, что ожидать сиюминутных результатов вряд ли возможно. Тем не менее хочется надеяться на лучшее, что эта работа будет иметь положительные результаты», — отметил Песков. Кремль подчеркнул, что говорить о каких-то временных рамках, скажем так, преждевременно: «в настоящий момент происходит напряженная работа между Москвой и Вашингтоном» и она еще не окончена. «Она происходит во имя мира. На фоне этого европейские страны продолжают работать во имя войны. И всячески декларируют свои намерения дальше поддерживать Украину и киевский режим», — резюмировал Песков.

Фото: Bai Xueqi/XinHua / www.globallookpress.com

Таким образом, Москва в очередной раз дала понять, что ковбойскими наскоками украинскую проблему не решить, что желанию России и США добиться устойчивого мира активно противодействуют глобалисты из Европы и Великобритании. Что не устранив первопричин конфликта, бойню не закончить. Наконец, что без демонтажа нынешнего украинского режима ни о каком долговременном и надежном мирном соглашении речи не может идти. Ну и главное. Сделка с США для России отнюдь не самоцель. Как заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, даже если Москва и Вашингтон не достигнут соглашения, российская сторона знает, как обеспечить свою обороноспособность. Если Трамп хочет ускорить процесс достижения договоренностей, ему стоит назначать дедлайны прежде всего самому себе. Например, дедлайн по прекращению всяческой военной помощи киевскому режиму. Начать можно с отключения спутниковой системы Starlink, разработанной компанией Илона Маска.