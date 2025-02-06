Что Трамп сделает с Украиной? Зачем гадать, если можно проанализировать его предыдущий срок

Дональд Трамп обещал закончить российско-украинский конфликт в ближайшее время. Он также приостановил перечисление Украине почти всех видов финансовой помощи. Многие наши эксперты почему-то связали эти события и заключили, что Трамп занял сторону России. Чтобы в очередной раз не обмануться, мы должны помнить: американский президент всегда симпатизирует только Америке. А конкретно Дональд Трамп уже был президентом, и именно он впервые одобрил поставку Украине летального вооружения.

Ставка не на ту лошадь В сентябре 2019 года Владимир Зеленский встретился с Трампом в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН. Оба были тогда президентами в своих странах. На встрече политики обсудили «освобождение оккупированных территорий» и повышение энергетической безопасности Украины. Так что к 2019-му президента Трампа волновало то и другое. О «воссоединении целостности» его администрация в предыдущие годы говорили не раз. В 2018-м спецпредставитель Госдепартамента США Крис Уолкер даже высказывался о необходимости ликвидировать ДНР и ЛНР. К приезду Зеленского между Киевом и Вашингтоном установились достаточно внятные отношения. Также визит Зеленского обернулся скандалом, во время которого мир узнал, что он с Трампом регулярно перезванивался. Один из таких звонков, еще летний, стал причиной, если вы помните, возбуждения процедуры импичмента Трампу: оказалось, он созванивался с Зеленским, дабы убедить его поспособствовать расследованию коррупции отца и сына Байденов на Украине — это так называемое дело Burisma. Трамп и, в большей степени его адвокат, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани пытались доказать, что Хантер Байден получал на Украине деньги в обмен на покровительство украинскому бизнесу отца, который был при Обаме вице-президентом. Помните, что конкретно тогда вменяли Трампу? Обещание предоставить Украине военную помощь в обмен на расследование делишек Байдена.

Фото: Shealah Craighead/White House / Global Look Press

Опустим последствия. Про Хантера Байдена тогда, кажется, все оказалось правдой. И про его отца. Замешан он был по уши в разных скандалах. Осудили его, отец потом помиловал. О Burisma, кажется, тоже не зря говорили. Меня лично тогдашний скандал потряс, не ожидала столько беспардонного попрания американской политической культуры, ведь Трампа с Джулиани поймали не на попытке фальсифицировать обвинения, не на желании сляпать подлог: они просили Зеленского поспособствовать расследованию. Что предполагает наличие обратного условия — вероятно, Зеленский расследованию вредил.

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С одной стороны, конечно, Трампу не за что быть благодарным Зеленскому за дрязги. Главным образом потому, что мы-то теперь знаем: очевидно, Зеленский решил не поддерживать «хромую утку» и сделал ставку на то, что в следующих выборах республиканец проиграет кандидату от демократов, которым должен был стать Байден. Что ж, Зеленский угадал — надо было задабривать Байдена. Но угадал не очень ловко, снова на коне Трамп. Зеленский поставил раз и выиграл — к власти пришел Байден. Но игрока, вероятно, не предупредили, что будет второй забег.

ВСУ при Байдене готовились к военному конфликту год, при Трампе — четыре Станет ли Дональд Трамп продолжать спонсировать Украину и настаивать на выгодных для нее условиях мирных переговоров, сказать трудно. Но если знать политическую реальность Штатов и долгую их политическую традицию, можно предположить: личные президентские интересы, личные обиды всегда будут оттеснены государственными. Чтобы спрогнозировать, на какие шаги пойдет сейчас Дональд Трамп, нужно вспомнить, на какие шаги он решался в первый свой срок. Тогда, пойдя на выборы с лозунгом о налаживании отношений с Россией, Трамп в итоге поддался давлению конгрессменов и согласился на поставку вооружения Украине. Этого не делал, между прочим, Обама. Да, при Обаме демократы, по крайней мере открыто, не снабжали Украину оружием, Обама прямо говорил, что не хочет эскалации.

Именно Трамп первым в истории администрации США одобрил поставки ВСУ летального оружия — это произошло в 2017 году! В 2018-м американцы поставляли Украине крупнокалиберные винтовки и те самые «святые Джавелины» — ПТРК FGM-148 Javelin. Линии обороны, которые нашей армии пришлось штурмовать в 2022–2023 годах, были возведены не за год правления Байдена: Украина укреплялась весь предыдущий срок.

Натовские укрепления, натовские пайки, натовские пособия по фортификации, которые ВС России обнаруживали в бетонных укреплениях ВСУ, появились не за год до начала СВО: это плод нескольких лет трудов. И был в те годы президентом США не Джозеф Байден, а Дональд Трамп. Если смотреть не предвыборные слова Трампа, а на факты, то нам придется признать: сегодня у власти в Соединенных Штатах президент, при котором эта страна впервые стала деятельно и финансово поддерживать вооружение Украины и поставила под сомнения договоренности, достигнутые в нормандском формате. У нас нет никаких оснований считать, что Дональд Трамп может отказаться от поддержки Украины.

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Крепкий хозяйственник Как же так, ведь он приостановил выплату помощи Украине? Да! Однако и это уже было в предыдущий срок: тогда Трамп инициировал проверку расходования помощи Киеву на предмет коррупции и хищений. В тот период он временно заблокировал перечисление Украине 250 миллионов долларов. Вскоре сумму разморозили. Пересчет средств и обвинение украинского правительства в коррупции закончилось в тот раз ультиматумом, поставленным Трампом перед Европой: если та не усилит денежную военную помощь Украине, США вовсе перестанут ее поставлять. Нынешние претензии Трампа к Украине по части финансирования можно рассматривать как хозяйственные. Перед нами бизнесмен и менеджер, который хозяйски окидывает взглядом утекшие из родного бюджета суммы. Трамп не раз высказывал претензии к коррупции на Украине, он знает о положении дел в тамошних эшелонах власти.

То, что мы принимаем за желание остановить конфликт, на самом деле может быть следствием рачительности, которая всегда характеризовала американцев старой закалки. Это нация, которая умеет считать деньги. И Трампа выбирали в том числе для того, чтобы он произвел подсчет трат, допущенных предыдущей администрацией. Вот он и считает. Траты на Украину, траты на ВОЗ, траты USAID… Подсчитает, поругает.

С чего мы заключили, что это окончится в нашу пользу, если в прошлый раз это кончилось тем, что Евросоюз под нажимом Трампа действительно усилил поддержку Украины. Пока известно, что именно с такими требованиями президент США выходит к европейцам: увеличить расходы на оборону, из которых и спонсируют украинцев. Не обольщались бы мы лучше. Дональд Трамп — президент страны, в которой создана какая-никакая система защиты от дурака и самодурства, которая не позволяет совсем уж откровенно преследовать в политике личные интересы, противоречащие интересам США. Америка — наш геополитический противник, в ее интересах наше ослабление и наша гибель. Нет оснований считать, что Дональд Трамп захочет пойти вразрез с этими интересами. И нет никаких поводов думать, будто ему позволят это сделать.

Фото: РИА «Новости»

Палестинцы с израильтянами тоже думали Уже есть пример одних обольстившихся. Прямо сейчас плоды разочарования постигают палестинцы, которые вдруг уверовали, будто Трамп поможет решить конфликт в их пользу. Газе удалось принудить Израиль согласиться на условия обмена: 33 израильских заложника в обмен на сотни палестинских заключенных, попавших в израильские тюрьмы. Этот обмен и само гуманитарное перемирие сторонники ХАМАС, как мне кажется, неверно истолковали, приняв их за последствие вмешательства Трампа. Возможно, он и помог состояться обмену. Вместе с перемирием это красивая картинка перед инаугурацией американского президента, который шел на выборы с обещанием прекратить и войну на Ближнем Востоке. Однако он не обещал прекратить ее в пользу палестинцев. Более того, в предыдущий президентский срок Трамп подписал указ о признании Иерусалима не только частью Израиля, но и столицей израильского государства, хотя город де-юре остается под международным мандатом и не принадлежит Израилю.

Фото: Премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху и Трамп, февраль 2025 года. Shawn Thew/POOL / Global Look Press

Итог? Трамп придумал вообще выселить палестинцев из Газы. В Израиле, наверное, думали, что господин президент США хлопочет ради израильтян. Оказалось, вновь сработала система «Америка превыше всего»: Трамп предлагает передать Газу под американское долгосрочное управление и настроить там отелей. Эта идея не выглядит миротворческой, а в возможность открытия туриндустрии в Газе верится с трудом. Места там, может, и красивые, но, во-первых, вряд ли найдутся желающие плескаться в местных водах, зная, что жители Газы и ХАМАС не простят депортацию и наверняка не смирятся с тем, что в их домах поселятся туристы. Во-вторых, в водах Палестины обнаружили газовые месторождения. Израиль запретил палестинцам вести там добычу под угрозой обстрелов или получать доход от сдачи месторождений в концессию. Вероятно, хотел добывать газ сам, а Дональд Трамп — чтобы его добывала Америка. Разведанные месторождения залегают очень близко к береговой линии, никакого туризма там в случае старта шельфовой добычи быть не может.

Фото: Yousef Masoud/Keystone Press Agency / Global Look Press

С Украиной будет как с Палестиной. Трамп сделает то, что выгодно Америке. Если в предыдущий президентский срок он одобрил поставки Киеву оружия и выделял деньги на армию, стало быть, именно это считал полезным для своей страны. Нам бы не уши развешивать, а лихорадочно думать, как завершить собственный военный конфликт с пользой для себя. А не позволить американцам извлечь из нашей трагедии свою пользу.