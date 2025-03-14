Перемирие в Компьенском лесу. Что Путин хотел донести до «американских партнеров»?

Вчерашним комментарием по поводу украино-американских предложений о перемирии президент России перевел дискуссию из военного и даже геополитического на базовый филологический уровень. Давайте сначала разберемся в терминологии. Вы под «перемирием», в частности, что понимаете?

«Что мы будем делать с этим участком вклинивания в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить, после того как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие и просто сдаться в плен? Как это будет? Непонятно.

А как будут решаться другие вопросы на всей линии соприкосновения? Это почти две тысячи километров, и там, как вы знаете, российские войска наступают практически на всех участках. Там тоже создаются условия для того, чтобы мы взяли в блокирование достаточно крупные подразделения. Значит, эти 30 суток будут как использоваться? Для того чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того чтобы туда поставлялось оружие? Для того чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку? Или ничего этого не будет делаться?

Тогда возникает вопрос: а как будут решаться вопросы контроля, верификации? Как мы можем — и как нам будет гарантировано — ничего подобного не будет? Контроль как будет организован? Надеюсь, что на уровне здравого смысла всем понятно, что это серьезные вопросы. Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий? И какова цена этим приказам?» Конец цитаты.