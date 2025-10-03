Огненная феерия в Одессе и штурм Новоселовки. Что произошло в зоне СВО за 2 октября

Взрывы гремели в Одессе, Днепропетровске и Киевской области. Россия и Украина обменялись пленными, а украинские военные направились в Данию для помощи союзникам. Чем ознаменовался второй день октября в зоне СВО — в материале 360.ru.

Огненный четверг в Одессе и Днепропетровске

В ночь на 2 октября Одессу потрясли более 20 взрывов, удары пришлись по объектам энергетической инфраструктуры. Звуки взрывов раздавались в разных районах города, под угрозой оказался центр города и Пересыпский район.

После одного из прилетов в районе Пересыпи возник пожар. По сообщениям местных пабликов, некоторые районы Одессы остались без электричества.

Также в ночь на четверг жители Днепропетровска видели голубую вспышку в небе. В украинских Telegram-каналах высказали предположение, что это была баллистическая ракета.

О взрывах сообщали и жители Киевской области. Под удар попала энергетическая инфраструктура.