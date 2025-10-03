Огненная феерия в Одессе и штурм Новоселовки. Что произошло в зоне СВО за 2 октября
Взрывы гремели в Одессе, Днепропетровске и Киевской области. Россия и Украина обменялись пленными, а украинские военные направились в Данию для помощи союзникам. Чем ознаменовался второй день октября в зоне СВО — в материале 360.ru.
Огненный четверг в Одессе и Днепропетровске
В ночь на 2 октября Одессу потрясли более 20 взрывов, удары пришлись по объектам энергетической инфраструктуры. Звуки взрывов раздавались в разных районах города, под угрозой оказался центр города и Пересыпский район.
После одного из прилетов в районе Пересыпи возник пожар. По сообщениям местных пабликов, некоторые районы Одессы остались без электричества.
Также в ночь на четверг жители Днепропетровска видели голубую вспышку в небе. В украинских Telegram-каналах высказали предположение, что это была баллистическая ракета.
О взрывах сообщали и жители Киевской области. Под удар попала энергетическая инфраструктура.
ВСУ лишились станции РЭБ и пункта дислокации
Российская армия поразила объект транспортной инфраструктуры, обеспечивающий работу предприятий украинского ВПК. Бойцы также уничтожили места сборки и хранения беспилотников большой дальности и пункты временной дислокации боевиков ВСУ и иностранных наемников.
«Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — сообщили в Минобороны России.
Военные атаковали ВСУ оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетами и артиллерией.
Российская армия улучшила положение в Новоселовке в ДНР, военные расширили зону контроля над населенным пунктом. Под контролем ВС РФ оказалось более 30% территории, еще около 10% находится в серой зоне. В Новоселовке идет активная фаза боевых действий, российские войска продвигаются вперед.
Помощь Дании и «стена дронов»
Украинское командование направило в Данию военнослужащих, чтобы помочь датским военным сбивать беспилотники.
«Наши парни уже в Дании. Это опытные украинцы, которые знают, как выявлять и сбивать ударные дроны», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он назвал это первым шагом к созданию «стены дронов».
185 российских бойцов вернулись на родину
Между Россией и Украиной произошел обмен военнопленными по формуле «185 на 185». Украинская сторона вернула 20 гражданских, которых удерживали в заложниках.
Все освобожденные сначала прибыли в Белоруссию, потом их направили в Россию. Самолет с россиянами уже приземлился в Подмосковье.