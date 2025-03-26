Зеленский поставил Генштабу ВСУ важную задачу. Что происходит в Белгородской области?

Обстановка в приграничных районах Белгородской области остается напряженной. ВСУ пытаются прорваться в регион с начала прошлой недели. Идут атаки на рубеже населенных пунктов Поповка — Демидовка — Графовка. Несмотря на тактические неудачи и огромные потери, противник не оставляет надежды закрепиться.

Что происходит на границе в Белгородской области Украинские подразделения работают в приграничье малыми группами, после того как армия России уничтожила их колонны в первые дни «наступления». Сейчас наступают без техники, выскакивают из посадок, пытаются заходить в опорные пункты. По противнику продолжают работать штурмовая авиация, артиллерия и дроны. Солдаты ВСУ, которым удалось выжить и попасть в плен (таких, кстати, немного: потери у них чудовищные), рассказали, что большая часть пехоты не осведомлена о конечных задачах атаки. Она получает ключевые указания всего за полчаса до выхода на боевую задачу. ВСУ, вероятно, продолжат тактику наращивания давления на соседние населенные пункты, как уже было с Демидовкой, вокруг которой сейчас идут бои.

«Это соответствует их общей стратегии ведения боевых действий малыми подразделениями с целью дезорганизации обороны и выявления слабых мест. Такое уже было в прошлые разы. Однако если ранее ставка делалась на механизированные прорывы, то сейчас командование ВСУ, очевидно, осознало их низкую эффективность. Поэтому наблюдается переход к пехотным атакам, и, несмотря на большие потери, враг пока не намерен отказываться от этой тактики», — написал Telegram-канал «Военная хроника». Поэтому ближайшие несколько дней могут стать решающими.

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Требование Зеленского — наступать любой ценой Как сообщил украинский инсайдер «Легитимный» со ссылкой на источники, Зеленский требует от Генштаба ВСУ массированных атак на приграничные территории России, чтобы Украина могла получить результат и громкий информационный повод. В «наступление» на Белгородскую область отправляют новые и старые резервы. Есть мнение, что это очередной акт агонии Зеленского, который ради своих медийных и политических целей уничтожает тысячи бойцов и дефицитную технику, атакуя ВС России в лоб. «Сначала была курская авантюра, а теперь — белгородская афера. Цель всем известна — это попытка Зеленского пустить пыль в глаза. Обмануть своих спонсоров и украинский народ. Спонсоры должны дать денег, а вторые — отдать свои жизни, чтобы продлить войну. Мы уверены, что данная афера только усугубит для ВСУ положение на фронте», — добавил «Легитимный». Поскольку замаячили перспективы принудительных для Киева переговоров, нельзя исключать, что Зеленский, подначиваемый европейскими глобалистами, попытается устроить еще одну террористическую авантюру в русском приграничье. Оккупацию Курской области он хотел использовать на случай этих переговоров как некий разменный актив, чтобы поменять захваченные российские территории на наши новые регионы или какую-то часть из них. Об этом 360.ru рассказал политолог, эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

Сейчас ВСУ драпают с Курщины. Этого переговорного захваченного актива у Зеленского практически нет. И конечно, он хотел бы его заново получить где-то в русском приграничье. Поэтому к таким провокациям и террористическим авантюрам ВС России готовятся. Вопрос, есть ли силы у ВСУ? И кто обеспечит террористическую авантюру, учитывая такой дипломатический трек, который в украинском конфликте сейчас проявляют США? Вполне возможно, что европейцы и британцы попытаются в очередной раз подначить Зеленского. Но Россия готова и, конечно, не позволит ВСУ еще раз захватывать наши земли. Иван Скориков

Санитарная зона необходима ВСУ пытаются не только в Белгородскую область прорваться, но и в Курскую вернуться. Российская разведка докладывает о скоплении войск на границе в Сумской области, которые могут быть использованы для нового прорыва на Курщину. Это лишний раз подтверждает необходимость обустройства санитарной зоны на такую глубину, чтобы невозможно было сконцентрировать группировку войск для атаки через границу и наносить удары дальнобойным вооружением. Поэтому должна идти речь о том, что все приграничные области — Харьковская, Николаевская, Днепропетровская, Сумская, Черниговская — полностью станут санитарной зоной, которую Россия будет контролировать для недопущения каких-либо вооруженных провокаций. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал политолог Дмитрий Родионов.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

— Чего они добиваются в приграничье? — С военной точки зрения они не добьются ничего. Смысл исключительно политический. Например, показать внутренней аудитории и западной партии войны, которая спонсирует киевский режим, что, дескать, готовы продолжать сопротивление, вовсе не сломлены. И действительно, судя по всему, они готовы сопротивляться достаточно долго. — Насколько? — Мобилизационный ресурс Украины — вплоть до двух миллионов человек. Они могут в теории наскрести по сусекам. Но это при условии сохранения поддержки вооружением, которое теоретически может обеспечить Европа. Но мы толком не знаем, на что ЕС реально способен, в каком состоянии находятся его производственные мощности и прочее. Насколько Европа готова продолжать эту бойню, если Трамп соскочит. Однако я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы США умыли руки. Поэтому оружие Украине будет и дальше поставляться. Даже несмотря на переговоры. Одно другому не мешает. Поэтому Киев будет держать оборону и пытаться совершать вылазки на нашу территорию.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

— Людей они, конечно, жалеть не будут? — Не будут. — Зеленский говорил, что он хотел обменять Курскую область на территории. О каких территориях шла речь? — Понятно, что ни на какие территории в тех регионах, которые уже регионы России, претендовать Киев не может в принципе. Скорее всего, речь шла о территориях Харьковской области, которые контролируют наши вооруженные силы. Уверен, такой вариант действительно рассматривали. Зеленскому сейчас важно опять захватить какие-то российские территории, пусть даже незначительные, пусть это будет несколько деревень. Неважно где, в Курской, Брянской, Белгородской областях.

Фото: Разбитый танк ВСУ в Курской области. Konopatov Yuri/news.ru / www.globallookpress.com

Разумеется, ни о каком долгосрочном мире сейчас не идет и речи. Какие бы договоренности ни были достигнуты, украинская сторона не будет их соблюдать. Мы это видим по «соглашению», которое касается моратория ударов по энергоинфраструктуре: Украина его не соблюдает. События в Курской и Белгородской областях показывают, что Киев готов идти на эскалацию конфликта. Наш враг недоговороспособен.