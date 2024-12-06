Лавров подтвердил, что Россия готова завершить украинский конфликт. Условия мира уже высказывал президент Владимир Путин: переговоры должны проходить на основе соглашений, достигнутых весной 2022 года в Турции.

Ключевой принцип — неблоковый статус Украины. Мы были готовы войти в группу стран, которые предоставили бы гарантии коллективной безопасности Украины. Никакого НАТО. Никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск.

Мирный процесс в Стамбуле сорвал тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон — во всяком случае, так утверждал глава украинской делегации Давид Арахамия. Не исключено, что британец руководствовался при этом сиюминутным желанием, отметил Лавров. Впрочем, это могла быть и долгосрочная стратегия.

«Западная Европа хочет подойти к нашим границам через Украину. У них были планы (они обсуждались почти открыто) разместить британские военно-морские базы на Азовском море, присматривались в Крыму и мечтали о создании там базы НАТО», — уточнил министр.

Он также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете любых переговоров с Путиным. Публичный отказ от этого документа мог бы стать сигналом того, что украинцы действительно хотят договариваться. Но вместо этого они декларируют «формулу мира» и «план победы».