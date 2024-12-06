Конец СВО, манипуляции Запада и отмена санкций. Что Лавров объяснил Такеру Карлсону
Сергей Лавров: Россия ни с кем не хочет войны
Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал обстоятельное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Дипломат рассказал, что нужно для начала мирных переговоров и прекращения спецоперации на Украине, указал на шулерские методы западных партнеров и дал оценку избранному президенту США.
Условия прекращения СВО
Лавров подтвердил, что Россия готова завершить украинский конфликт. Условия мира уже высказывал президент Владимир Путин: переговоры должны проходить на основе соглашений, достигнутых весной 2022 года в Турции.
Важный момент — отказ Киева от членства в Североатлантическом альянсе.
Ключевой принцип — неблоковый статус Украины. Мы были готовы войти в группу стран, которые предоставили бы гарантии коллективной безопасности Украины. Никакого НАТО. Никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск.
Сергей Лавров
Мирный процесс в Стамбуле сорвал тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон — во всяком случае, так утверждал глава украинской делегации Давид Арахамия. Не исключено, что британец руководствовался при этом сиюминутным желанием, отметил Лавров. Впрочем, это могла быть и долгосрочная стратегия.
«Западная Европа хочет подойти к нашим границам через Украину. У них были планы (они обсуждались почти открыто) разместить британские военно-морские базы на Азовском море, присматривались в Крыму и мечтали о создании там базы НАТО», — уточнил министр.
Он также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете любых переговоров с Путиным. Публичный отказ от этого документа мог бы стать сигналом того, что украинцы действительно хотят договариваться. Но вместо этого они декларируют «формулу мира» и «план победы».
Наша позиция законна — никакого НАТО у нас на пороге. ОБСЕ согласилась, что этого не должно быть, если это вредит нам. И не забудьте о восстановлении прав русских.
Сергей Лавров
Русские своих не бросают
Лавров напомнил, что весной 2014 года тогда еще просто артист Зеленский давал концерты в Донбассе и рьяно защищал русский язык. Он говорил, что нужно отстать от людей и дать им возможность выбирать варианты общения.
Но как только юморист стал президентом, риторика быстро изменилась.
В сентябре 2021 года у него брали интервью. В то время он вел войну против Донбасса в нарушение Минских соглашений. Ему задали вопрос, что он думает о людях по ту сторону линии соприкосновения. Он ответил, что есть люди, а есть «особи». Потом сказал, что если кто-то, живя на Украине, чувствует связь с русской культурой, то советует им ради будущего своих детей и внуков валить в Россию.
Сергей Лавров
Такие заявления не показались возмутительными ни ООН, ни мировому сообществу в целом, подчеркнул российский дипломат. Как и слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака, который пообещал позаботиться о том, чтобы Харьков, Николаев и другие города забыли русский язык.
«Бывший посол Украины в Казахстане Врублевский прославился тем, что давал интервью и, смотря в камеру, которая записывала и транслировала интервью, сказал, что их главная задача — „убить как можно больше русских, чтобы нашим детям пришлось убивать их как можно меньше“», — рассказал Лавров.
Россия не может мириться с тем, что украинское законодательство запрещает русский язык, российские СМИ, культуру, Украинскую православную церковь. Это нарушение обязательств Украины по Уставу ООН. При этом Запад об этом молчал и молчит.
С 2017 года принималось законодательство, запрещающее российское образование на русском языке, работу российских СМИ на Украине, а потом украинских СМИ на русском. Также были предприняты шаги по отмене любых культурных мероприятий на русском языке. Русские книги выбрасываются из библиотек и уничтожаются. Последним шагом стало принятие закона, запрещающего каноническую Украинскую православную церковь.
Сергей Лавров
Шулеры Запада
Некоторые политики пытались обвинять Путина в том, что это он сорвал мирные переговоры в Стамбуле из-за резни в Буче. Лавров напомнил, что об этом городке Киевской области кричали по всем мировым СМИ.
Теперь почему-то о нем больше не упоминают. Никаких расследований и даже имен пострадавших так и не появилось.
Несколько раз, выступая в Совете Безопасности ООН, на Генеральной Ассамблее, сидя за столом с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в течение двух лет я поднимал вопрос о Буче. Я говорил: странно, что вы молчите насчет Бучи. Вы все громко высказывались, когда команда «Би-би-си» оказалась на улице, где были обнаружены тела.
Сергей Лавров
Глава ведомства признался, что так и не получил ответа. Тогда, в сентябре 2023 года, на пресс-конференции в Нью-Йорке он обратился к журналистам и предложил им выяснить правду. Но оказалось, что она никого не интересует — ни политиков, ни чиновников ООН, ни прессу. В ответ — только тишина.
Точно так же до сих пор отмалчиваются немецкие медики, которые осенью 2020-го сенсационно заявляли, будто Алексея Навального отравили. Москва неоднократно просила предоставить результаты анализов, которые подтвердили бы эти слова, но из Германии до сих пор ни слуху ни духу. Даже о методах лечения не говорят.
«Мы до сих пор не можем узнать ничего о судьбе Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Эта информация нам не предоставляется. А он — наш гражданин, так же как и его дочь. У нас есть все права согласно конвенциям, членом которых является и Великобритания, для получения информации», — уточнил Лавров.
Спусковой крючок Майдана
Лавров также рассказал, что именно стало спусковым крючком во время государственного переворота на Украине. Начало было положено в 2004-м, когда Запад оплатил «оранжевую революцию» и заставил украинцев нарушить их конституцию и провести третий тур выборов, выбрать прозападного кандидата.
Европейские лидеры тогда публично говорили, что народ Украины должен решить, с кем он — с ЕС или с Россией, напомнил Лавров. Позднее, в 2013 году, Виктор Янукович собирался договориться с Евросоюзом об отмене пошлины на большинство украинских товаров для ЕС, и наоборот.
«Мы объясняли украинцам, что если они хотят беспошлинно торговать с Евросоюзом, то России придется ставить таможню на границе с Украиной. В противном случае беспошлинные европейские товары хлынут на наши рынки и нанесут ущерб отраслям нашей экономики, которые мы пытались защитить», — пояснил Лавров.
Европейцы на это хамски возразили, что Россию не касаются их договоры с кем бы то ни было. А вот на Украине задумались и поняли, что закрытая таможенная граница с ближайшими соседями очень невыгодна, как минимум пока. И попросили Евросоюз подождать.
В ноябре 2013 года Виктор Янукович объявил, что не может сразу подписать соглашение, и попросил Евросоюз отложить его до следующего года. Это было спусковым крючком для «майдана», который был немедленно организован и завершился госпереворотом. У них это было «или-или».
Сергей Лавров
Дипломат напомнил, что не так давно сенатор США Линдси Грэм прямо заявил Зеленскому: Украина богата редкоземельными металлами и американцы не желают «оставить это богатство русским». Поэтому Запад и борется за режим, который готов продать ему все природные и человеческие ресурсы.
«Мы же сражаемся за живущих на этих землях людей, чьи предки на протяжении веков осваивали их, строили города, заводы. Мы заботимся о людях, а не о природных ресурсах, которые кто-то в США хотел бы забрать себе и хотел бы иметь украинцев в качестве слуг, сидящих на этих природных ресурсах», — объяснил Лавров.
Ядерный вопрос
Россия ни с кем не хочет войны, подчеркнул Лавров. Это подтвердили американский и российский лидеры на двусторонних переговорах в июне 2021 года в Женеве.
Тогда, по сути, они воспроизвели заявление 40-го президента США Рональда Рейгана и генсека СССР Михаила Горбачева: «Никакой ядерной войны».
В январе 2022-го пять ядерных государств заявили на высшем уровне, что не хотят конфронтации друг с другом и будут уважать интересы и озабоченности в области безопасности. Там также говорилось о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
Сергей Лавров
Дипломат уточнил, что такая позиция целиком отвечает жизненным интересам. России. Очень хотелось бы, чтобы так же думали в Соединенных Штатах. Однако некоторые тамошние политики уже не раз заговаривали о том, что ядерная война их не коснется, а европейцев-союзников только жаль.
«Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, отвечая на вопросы об эскалации и возможности применения ядерного оружия, сказал, что американцы не хотят эскалации и если там будет какой-нибудь ядерный элемент, то пострадают их европейские союзники», — рассказал Лавров.
Он отметил, что подобный подход делает ситуацию немного более рискованной. Если таким идеям о неуязвимости США поверят, это может подтолкнуть американских политиков к безрассудным шагам. И это плохо, тем более что в таком случае Штаты точно не останутся без ответа.
Профессионалы в области политики ядерного сдерживания хорошо знают, что это очень опасная игра. А разговоры об ограниченном обмене ядерными ударами — это приглашение к катастрофе, которой мы не хотим.
Сергей Лавров
Лавров уточнил, что предупреждения о пусках российских ракет автоматизированы. Так, за 30 минут до запуска гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» было отправлено сообщение в США. Они знали, куда направлен удар и какой он был силы, поэтому не приняли боеголовку за что-то более масштабное и опасное.
Однако в случае ядерного конфликта эти предупреждения бессмысленны. Потому в этой войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
Отмена санкций против России
Отказ от антироссийских санкций можно было бы расценить как знак потепления между Вашингтоном и Москвой. Но это не может стать решающим аспектом: за время введения запретов Запада россияне смогли понять, насколько важно рассчитывать только на свои собственные силы, заметил Лавров.
Чем больше мы живем в условиях этих санкций, тем больше понимаем, что лучше рассчитывать на себя и разрабатывать механизмы, платформы сотрудничества с нормальными странами, дружественными по отношению к нам и которые не смешивают экономические интересы и отношения. Особенно политику.
Сергей Лавров
Глава МИД уточнил, что санкции начались при 44-м президенте США Бараке Обаме и продолжались после того, как его сменил Дональд Трамп.
Но при администрации нынешнего американского лидера Джо Байдена они стали абсолютно беспрецедентными. Тем не менее все эти лишь сделало Россию сильнее.
Будущий президент США Дональд Трамп
Лавров несколько раз виделся с Дональдом Трампом. Однажды это было, когда американец встречался с Путиным, также главу российского МИД принимали в Овальном кабинете Белого дома во время двусторонних переговоров.
Думаю, он — сильный человек, желающий достигать результата, не любящий откладывать дела на потом. Это мое впечатление. Он весьма дружелюбен в разговоре. Однако это не значит, что Трамп настроен пророссийски. Некоторые пытаются представить его таким, но количество антироссийских санкций, введенных при его администрации, было очень большим.
Сергей Лавров
Лавров подчеркнул, что Россия уважает любой выбор, который сделал американский народ. Москва открыта для контактов с новой администрацией Белого дома.
Как будет протекать это общение — покажет время. Сейчас «мяч на их стороне», русские же никогда не прерывали связи со Штатами в сфере экономики, торговли и безопасности.
Тайные каналы США и России
Негласные контакты между Москвой и Вашингтоном действительно существуют, признал Лавров. Прежде всего их используют для договоров об обмене россиян, которые отбывают тюремные сроки в Америке, и американцев, приговоренных к тюремному заключению в России. Однако в последне время часть из них бесполезна.
В основном американцы передают по этим каналам то же, о чем говорят публично: «мы должны остановиться», «должны принять потребности Украины и ее позиции». Они поддерживают эту абсолютно бессмысленную «формулу мира» Зеленского, которая недавно была дополнена «планом победы».
Сергей Лавров
По этим же каналам сообщали, что в будущем году Россию собирались «любезно пригласить» на конференцию и предъявить ей ультиматум, добавил Лавров. Кроме того, российской стороне откровенно угрожали, требуя учесть все интересы Зеленского и компании.