Снабжение ВСУ под угрозой: что известно о российском ударе по мосту в Затоке

Вооруженные силы России в ночь на 1 августа разрушили стратегический мост у поселка городского типа Затока в Одесской области. Последствия удара засняли с помощью дрона. Какое значение переправа имела для ВСУ и как атака повлияет на ход СВО — в материале 360.ru.

Российская армия добилась частичного обрушения моста в Затоке — в результате ударов обвалился один из пролетов в северной части переправы. Кадры атаки опубликовал телеграм-канал «Изнанка» . Судя по видео, благодаря операции удалось прекратить движение по автомобильной части моста.

«Был задействован удар ракеты. Потому что способы самые разные есть: можно артиллерию, если она достает, можно подрывать сваи, на которых стоит мост и так далее, с минами, если ты подошел к этому мосту. Но поскольку мост находится на территории Украины и достаточно хорошо охраняется — только удары авиационных бомб, оперативно-тактических или крылатых ракет», — заключил он.

«Мост был важен, чтобы отправлять грузы, которые приходят в дунайские порты. <… > Мы перекрыли дорогу в Одессу, в Николаев и так далее. Поэтому многие суда взяли курс на Костанцу, на Румынию. Из Румынии через этот мост отправляли грузы на Украину. Теперь мы лишили Украину такой возможности — получать грузы через мост в Затоке», — объяснил он.

Конечно, мост играет определенную роль, но так говорить, чтобы он сильно повлиял… Да, он вместе с другими вещами, конечно, будет влиять на поставку резервов на линию соприкосновения, боеприпасов, боевой техники, горючесмазочных материалов и личного состава, конечно.

Мост активно использовался для доставки военных грузов и топлива ВСУ из Европы. ВС России атаковали переправу баллистическими и крылатыми ракетами, бомбами с УМПК, морскими и воздушными дронами, напомнили авторы «Воевода Вещает» в «Максе».

Российские бойцы продолжают наносить удары — по Затоке работают «Герани» и крылатые ракеты, сообщают инсайдеры. Работа по Одесской области идет почти непрерывно: не прекращаются атаки на суда в портах Одессы, Черноморска и Южного. Минобороны России также отчиталось о прилете по сухогрузу в Николаеве.