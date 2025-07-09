«Искандеры», МиГ-31К и ударные дроны: что известно о ночном обстреле украинских аэродромов

«Кинжалы», МиГ-31К, «Искандеры» и сотни беспилотников: российские военные в ночь на 9 июля провели массированную атаку по военным объектам Украины. По данным военкоров, речь идет об одном из самых крупных за последнее время налетов ударных беспилотных летательных аппаратов.

180 дронов и «Кинжалы» обрушились на Украину Этой ночью украинские военные объекты атаковали не менее 180 дронов, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Украинские мониторинговые ресурсы также предупреждали о возможном массированном баллистическом обстреле. Вечером 8 июля украинские военные блогеры готовились к худшему. Они заявили, что ждут более 400 БПЛА. Через час после этого появились первые сообщения о взрывах в разных регионах Украины, в том числе в Киеве. Около 23:00 по всей стране объявили воздушную тревогу. Беспилотники пролетели над территорией Черниговской, Киевской и других областей, сообщила пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил страны. «Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — заявили военные.

Фото: РИА «Новости»

Также ударные беспилотники засекли на границе Сумской и Черниговской областей, в восточной, центральной и западной частях Харьковской области, на востоке Днепропетровской и Кировоградской, на юге Николаевской и Полтавской. Тактическая авиация России, по информации Воздушных сил ВСУ, выпустила управляемые авиационные бомбы в направлении Сумской области. Кроме того, севернее Киева пролетели дроны, взяв курс на запад. Пресс-служба Киевской городской государственной администрации объявила воздушную тревогу и призвала жителей спуститься в укрытия. В Telegram-канале «Украина.ру» появилось видео, как жители столицы готовятся провести ночь в метро. Главная цель — военные аэродромы Позже Российские «Кинжалы» устремились в сторону Хмельницкой области и ударили по аэродрому Староконстантинов, который используется истребителями F-16, МиГ-29 и Су-27. Военкоры предупредили о планируемом запуске еще около 150-200 ракет по объектам на Украине. Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале сообщил о прилетах по Николаеву, Киеву, Полтаве и Харькову. «Николаев в пригороде, люди пишут, что охотились за „Геранями“, но прилеты есть. В киевской области прилет в аэродром в Гостомиле. В Полтаве несколько в аэродром. В Житомире в аэродром. Прилеты продолжаются», — написал он. В Харькове, по сведениям Лебедева, также был прилет около аэропорта.

Фото: РИА «Новости»

«Сегодня очень много прилетело. И это еще не все, прилеты идут», — заключил подпольщик. Украинский видеоблогер Анатолий Шарий частично подтвердил эту информацию: по его словам, общее количество БПЛА, запущенных по Украине, — около 180. Он отметил, что примерно 80 из них были уже на Западной Украине в Житомирской и Винницкой областях. «Местные сообщают, что в Харькове было четыре прилета в районе аэропорта. В Житомире, судя по всему, тоже уже прилетает. Помимо этого, взлетели МИГ-31К и уже был пуск „Кинжалов“», — написал он. Взрывы не стихают до утра Сообщения о взрывах в разных украинских регионах поступали всю ночь. Особо громко было в Конотопе и Полтаве. К утру местные СМИ написали о мощном пожаре в Луцке после множества прилетов. Также после удара «Гераней» сильный пожар начался под Киевом. Массированная атака на украинские военные объекты продолжалась всю ночь и с наступлением утра пока не прекратилась. Комбинированный удар нанесли по целям на Украине при помощи ударных дронов, крылатых и баллистических ракет. Военкоры уже назвали его одним из самых крупных за последнее время.