Когда третий не только лишний, но и всем надоел. Что если бы завтра Зеленский исчез?

Факт, что переговоры по Украине идут без Украины, никого не удивляет. Кажется, и ни к чему там украинцы, о чем с ними говорить? Назойливость Владимира Зеленского, который пытается в эти переговоры влезть, раздражает, кажется, весь мир. Теперь Дональд Трамп назвал его диктатором и призвал быстрее провести выборы. Не вполне легитимный и с невыполнимыми условиями Зеленский оказался ненужным. Если он завтра исчезнет, некого будет даже подозревать: глава киевского режима мешает сразу всем интересам. В первую очередь самим украинцам.

Привыкли без Украины Переговоры России и США в Эр-Рияде, говорят, прошли хорошо. Пока в основном обсуждали экономическое и дипломатическое сближение. Встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом еще не назначили, но говорят, что она состоится. Об отсутствии на переговорах о судьбе Украины ее представителей напоминают только сами украинцы. Если бы российские СМИ не передавали ежеминутно слова Зеленского, который подпирал Саудовскую Аравию в прямом смысле снаружи, сидя за стенкой, в ОАЭ, мы бы даже его не хватились. Уверена, что и американцы бы не заметили отсутствия на переговорах Украины. Бедняги, просидели с женой в дубайском отеле Moscow в ожидании, что их свистнут. Позовут.

Фото: IMAGO/Andreas Stroh / Global Look Press

А зачем они там? Мы за три года усвоили, что в разговоре о военных действиях в Донбассе участие Киева не требуется. Мы же помним, что все ее контрнаступы, все планы применения того или иного вооружения, все мобилизационные мероприятия объявляли США и Европа. Сколько раз слышали «Украина готовит наступление», «Украина не готова к наступлению», «Украина пойдет не переговоры», «Украина не пойдет»? Не такие уж мы необучаемые, раз наши предки смогли собрать в своем государстве самые большие территории. Генетика существует, мы потомки людей, которые создали империю от Балтийского моря до Берингова. Все мы поняли давно: Украина на этих переговорах не нужна. Не знаю, если ли в России хоть один дурак, который верит, что наша армия вынуждена воевать с Украиной. Украинцам это повод крепко подумать, в нужном ли они месте, в той ли стране оказались, если даже анонсы о передаче полезных ископаемых, о продаже плодородных земель, о наступлении на запорожскую деревню и весенней посевной за них объявляют чужие чиновники, причем не самого высокого ранга. Но это их, украинцев, дело.

Вообще, поглядите, как лихо поменялся мир: когда-то в России ходили на митинги, а теперь любой здравомыслящий человек испытывает национальную гордость только потому, что наши чиновники сами за себя говорят. За европейцев вот преимущественно высказываются представители госсекретаря США. Тоже, видимо, кое-кто в Европе свернул кое-где кое-куда не туда.

Не очень легитимный или очень нелегитимный? Ну да я не ерничать сейчас взялась. Смешно, конечно, что Зеленский сидел через границу от Саудовской Аравии, изображал в Дубае наличие неотложных дел и все равно его не позвали на встречу. Посмеялись и хватит. Теперь о важном. Знаете, что сейчас самое главное? Зеленский вдруг всем стал мешать. За исключением разве что Британии и, может, Турции: чего-то они там явно придумали, турки с британцами. Вероятно, Турции не нравится грядущее ослабление антироссийских санкций, ведь тогда ее геополитическое преимущество как нашего торгового партнера ослабеет. А может, Турция опасается усиления России в контексте ее спайки с Азербайджаном и судьбы Нагорного Карабаха? Вдруг российская армия вернется домой и освободится время вновь защищать армянские интересы? Хотя я как гражданин этого очень не хотела бы: пускай уже наконец сами себя защищают.

Фото: РИА «Новости»

Кроме турок с британцами, кажется, всем выгодно, чтобы быстрее заключили мир. И Зеленский здесь мешает. Во-первых, он действительно не очень легитимный. Или очень нелегитимный. Что стоят подписанные им бумаги? Мы пролили столько крови. Перенесли столько санкций и лишений. Я бы не хотела, чтобы мир гарантировался бумажкой, которую подпишет Зеленский. Насколько понимаю, этого никто не хочет: нужны более весомые лица. Где их взять? Врио президента Украины будет легитимным лицом, а Зеленский — нет. Однако дабы появился врио, нужно, чтобы исчез и. о. президента.

Срочные выборы президента Украины, инаугурация — это месяцев пять. Пять месяцев две армии будут биться, проливать кровь, в нескольких десятках стран, если считать наемников, семьи останутся ждать солдат домой. Украина будет распродавать свои ресурсы, мы будем жить под санкциями, европейцам придется последнюю рубашку снять, чтобы поддерживать Украину.

Вчера в Германии признались, что оружия на складах не осталось ни в Европе, ни на Украине. Где им продержаться пять месяцев? Насчет нас у меня сомнений нет. Смотрю на свой район и уверена, что мы продержимся. А у них есть пять месяцев? В этом смысле, конечно, Зеленский мешает. Отсутствием легитимности.

Фото: Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Juliane Sonntag/www.imago-images.de / Global Look Press

Отдать чужое и жить с миром Во-вторых, он лишний со своими невыполнимыми условиям. Какие границы 2014 года? Какие границы 1991-го? Если речь о 1991 годе, то скорее нужно говорить про январь, а не декабрь. Кому из европейцев захочется отдавать свое, чтобы какие-то непонятные люди из отсталой восточной страны попытались усидеть на русских землях? Я уверена, что украинцы уже и сами не собираются за эти земли воевать. Попробовали удержать — не получилось. Вы знаете, напомню, что война — вообще-то легитимный способ разрешения политических конфликтов. Инструмент политики. У его применения есть свои строгие правила, принципы. Очень часто спор нельзя разрешить без военных действий.

Фото: РИА «Новости»

Например, когда речь заходит о земле, которую каждый считает своей. Обращаю внимание: я говорю не о захватнических войнах, а о восстановлении прав. В этом случае действует правило: земля того, кто готов за нее воевать. Мы воюем за земли, которые Россия считает своими: там наши города, там наши люди, наш язык. Украине они достались в силу исторической случайности, волею одного человека и группы его приближенных, которых страна давно прокляла. Мы готовы воевать. А украинцы? Я лично вижу, что они хотят сдаться. Чужое такой ценой не нужно. Граждане Украины не хотят умирать за эти земли, потому что они им чужие. Хотят отдать то, что закусили не по праву. Выпустить из зубов, пока не зажевало внутрь, ведь потом будут выколачивать уже из утробы. Лучше так. Лучше остановиться. Но Зеленский не дает.

Фото: Al Drago — Pool via CNP/Keystone Press Agency / Global Look Press

Возьмет и превратится в жука Этот человек парадоксальным образом оказался лишним для всех. Он мешает даже условному итальянскому мебельщику, который едва сводит концы с концами и мечтает о возобновлении экспорта в Россию. Он не нужен немецкой старушке, прямо сейчас натягивающей на себя в преддверии холодной ночи третье одеяло — старушка хочет дешевое отопление и газ. А уволенный рабочий «Мерседес-Бенца» хочет снова работу с хорошей зарплатой и соцпакетом. Молдавские пенсионеры хотят газ и свет, они устали экономить электричество и собирать хворост. Зеленский мешает всем. Я утром пылесосила дома и поняла, что лично мне Зеленский мешает пылесосить лучше: у меня давно испорчен фильтр в пылесосе, а фирма-производитель из России ушла. Не хочу наладить пылесос любой ценой, если нужно, я, конечно, еще потерплю. Но если можно прямо сейчас и армию домой отпустить, и с границами раз и навсегда разобраться, и наши банковские карты за рубежом разблокировать, и фильтр в пылесосе обновить, то я буду за. Вот только Зеленский мешает.

Незавидна судьба этого политика. Если он завтра не выйдет на работу, исчезнет или превратится в жука, никто даже примерно не сможет предположить, что могло с Зеленским такое случиться, куда он подевался. Сам ли исчез, убили его или он сгорел молитвами украинцев в адронном коллайдере? Никто не будет даже искать, кто виноват, потому что под подозрение попадет каждый — от журналистки Мироновой, мучающейся с голландским пылесосом, до акционеров «Макдоналдса», которым Зеленский мешает вести в России бизнес.

Искать его и подавно не станут. Все молятся, чтобы он куда-нибудь делся со всеми своими условиями, вечно шмыгающим носом, протянутой рукой и нехитрой песней «Дай! Дай! Дай!». Ему бы вместо очередных гастролей сесть дома и крепко подумать над своим будущим. Есть ли у него будущее в мире, где он мешает сразу всем? Интересно, дом хотя бы у Зеленского есть? Или живет в бункере? Пусть ему жена тогда в бункере русский борщ сварит, галушек напечет, усадит за стол и предложит подумать, что им обоим делать, куда податься, как спастись. Если едва ли не каждый человек в странах первого и второго мира прямо сейчас мечтательно думает: «Вот бы этот Зеленский взял и куда-нибудь делся».