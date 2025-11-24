План перемирия на Украине. Что движет Америкой на самом деле?

Администрация Дональда Трампа втайне от союзников разработала совместно с Россией 28-пунктный план урегулирования на Украине, что сразу вызвало шок в Киеве и европейских столицах. Вашингтон, осознавая стратегическую бесперспективность затяжного конфликта и стремление президента США к лаврам миротворца, может искать сделку, которая, однако, не будет означать капитуляции Киева

Мирный план Трампа По данным источников издания Axios, документ получился солидным. Целых 28 пунктов (хотя, по словам главы Госдепартамента Марко Рубио, их может быть и 26, в зависимости от версии), разбитых на четыре блока. Среди них — мирное урегулирование, гарантии безопасности, стабильность в Европе и перспективы отношений между Штатами, Россией и Украиной. С американской стороны за всем стоит спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который плотно общается со своим российским коллегой, спецпредставителем президента Кириллом Дмитриевым. Кстати, сам Дмитриев подтвердил Axios, что работа кипит, шансы на успех кажутся вполне реальными. Этот план, составленный Уиткоффом и его командой в тесных консультациях с россиянами, явно застал Киев и европейские столицы врасплох. Впоследствии администрация Трампа из кожи вон лезла, чтобы успокоить Украину и ее партнеров из ЕС: мол, это лишь рабочий черновик, все ваши идеи мы обязательно постараемся учесть.

Фото: Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф. Kremlin Pool/via Global Look Press / www.globallookpress.com

Один американский чиновник рассказал, как Уиткофф якобы созвонился с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем и заверил: «Это не догма, а просто рамка идей, где есть место и для украинских, и для российских позиций. Мы ищем пути, чтобы наконец-то закрыть эту главу с конфликтом на Украине». И потом добавил: «Если что-то не по вкусу — говорите прямо, и мы подкорректируем, найдем компромисс». Все закрутилось еще в конце октября, когда Уиткофф, после встречи с Дмитриевым в Майами взялся за дело всерьез. Издание Politico отмечало, ссылаясь на инсайдера, что это была по-настоящему продуктивная встреча. Агентство Reuters тоже писало, что переговоры в октябре прошли на ура.

Фото: Кирилл Дмитриев. Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Роль миротворца Стратегически США мало что выигрывают от продолжения конфликта на Украине. В Вашингтоне есть понимание того, что ослабить Россию не получается — или, по крайней мере, степень этого ослабления меньше, чем необходимо. С другой стороны, вся имеющаяся информация свидетельствует, что лавры миротворца действительно хочется получить Трампу. Это некая черта его характера, причем определяющая, возможно, для его второго президентского срока. Времени у хозяина Белого дома не так уж и много, заявил 360.ru исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко профессор Николай Межевич. «Урегулирование украинского конфликта — это не мифология, связанная якобы с участием США в проблемах Юго-Восточной Азии или даже индо-пакистанским конфликтом. Там все решалось по большому счету, внутренними национальными правительствами, которые сами решали, когда воевать, а когда прекращать. Здесь же есть возможность получить сверхпиар. И понятно: если Россия получит то, что ей необходимо, мы не будем возражать. Даже сообщество международников-американистов воздаст какие-то почести самому президенту США — повторюсь, при определенных условиях», — пояснил Межевич. Европа, в отличие от Штатов, заинтересована в военном конфликте как минимум до последнего украинца, а может быть, и до последнего румына, поляка, эстонца, латыша, литовца, финна. В этом смысле противоречия существуют между коллективной Европой и США, добавил эксперт.

Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Что касается Киева, то, с одной стороны, значение коррупционного скандала, Миндичгейта, переоценивать нельзя. С другой — те же украинские политологи и международники (правда, в основном выехавшие за рубеж) ставят диагноз, что второго срока у Зеленского явно не будет. А это для него большой удар. «Для нас это не достижение, ведь любой новый президент Украины вряд ли будет нашим другом, мягко говоря. Но персонально Зеленского не будет, что означает конец его карьеры. В лучшем случае его ждет какой-то удаленный объект, где можно построить тройной забор из колючей проволоки и отгородиться от внешнего мира», — заключил Межевич.

Фото: Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Контролируемый исход Для США важен не сам по себе мир, а такой вариант завершения конфликта, который укрепляет их позиции в глобальной системе безопасности. Отсюда и их двойственность: Вашингтон одновременно заинтересован в прекращении боев и не готов поддержать любой мир, такое мнение в комментарии 360.ru высказал политолог, историк Владимир Ружанский. — Если это так, почему Соединенные Штаты вообще заинтересованы в прекращении конфликта на Украине? — У слишком затяжного конфликта есть серьезные издержки. Во-первых, растет риск непредсказуемой эскалации. Во-вторых, он окончательно переориентирует Россию на Китай, создавая более мощный антиамериканский блок. Не стоит забывать, что в Вашингтоне прекрасно понимают: Москва — не главный враг. Реальную угрозу представляет именно Пекин. Кроме того, поддержка Украины ложится тяжким бременем на бюджет и становится все менее популярной внутри самих Штатов. Таким образом, Вашингтону нужен контролируемый исход, а не вечный конфликт. — Насколько сильна в США тенденция к сворачиванию поддержки киевского режима? — Это ключевой момент. Поддержка Украины больше не консенсус в американской политике. И республиканцы, и демократы в той или иной степени хотят снизить уровень вовлеченности. Мир в этой ситуации становится удобным способом «закрыть вопрос». — Какой же мир устроит Штаты? Готовы ли они идти на уступки? — США ни в коем случае не поддержат капитуляцию Украины и признание всех российских территориальных приобретений. Их идеальный сценарий выглядит иначе: сохранить Украину как функциональное государство, ограничить будущие возможности России, не разрушить отношения с Европой и, что крайне важно, не дать Китаю сигнал, что сила решает все, например, в вопросе Тайваня. Мир нужен на условиях, которые не выглядят как победа России, но при этом не приводят к краху Украины.

Фото: Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

— И что США готовы сделать для достижения такого мира? — Их инструменты вполне предсказуемы. Во-первых, надавить на Киев через ограничение поставок вооружений, вводя условия их использования и контролируя стратегические решения. Фактически американцы уже это делают. Во-вторых, поставить вопрос финансирования в зависимость от готовности Украины к переговорам, предложив ей взамен долгосрочные гарантии безопасности. Одновременно могут предложить России некие «выгодные условия». — Например? — Например, де-факто согласиться на заморозку конфликта по нынешней линии фронта, гарантировать, что Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем, снять часть вторичных санкций — скажем, на экспорт удобрений или продовольствия. Вероятно, будет задействована тактика «кнута и пряника» с усилением давления через посредников: Турцию, Израиль, арабские страны. — Но насколько реалистично такое урегулирование? — Здесь мы подходим к главному вопросу. Проблема не в том, что хотят в Вашингтоне, Киеве или Брюсселе, а чего хочет Москва. По большому счету любые американские или европейские гарантии не стоят той бумаги, на которой они напечатаны.

Единственной реальной гарантией безопасности для России могут быть только земли, за которые она сейчас воюет. Политическая и экономическая ситуация на Украине еще долго будет нестабильной. Обезопасить русских граждан Россия сможет только путем включения этих территорий в свой состав. Более того, договариваться с действующим киевским режимом для Москвы все равно что подписывать мир с Гитлером в 1943 году. Видимо, именно растущая готовность США рассмотреть вопрос о смене власти и вызывает наибольший шок у Владимира Зеленского и его окружения. В конце концов, Украина продолжает бои не столько ради территорий, сколько для сохранения правящего режима и поддерживающих его олигархов.