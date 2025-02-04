Что будет после перемирия на Украине: грозит ли Европе война всех против всех?
Окончание украинского конфликта так или иначе наступит — возможно, даже раньше, чем многие думают. Хотя нельзя исключать варианта, что военное противостояние продлится еще как минимум год. Тем не менее многие сегодня задумываются о послевоенном мироустройстве. На этом фоне любопытное заявление сделал президент Польши Анджей Дуда. Дескать, окончание конфликта на Украине может спровоцировать трансграничную преступность, и тогда Европу захлестнет насилие.
Новые «девяностые»
Дуда в интервью изданию Financial Times выразил опасение, что после прекращения конфликта преступность перекинется с Украины через границу в Польшу и затронет Западную Европу и США. Он сравнил ситуацию с постсоветским пространством начала 1990-х, когда среди ветеранов боевых действий стремительно распространялись бандитизм и насилие с применением огнестрельного оружия.
«Вспомните времена, когда распался Советский Союз: насколько вырос уровень организованной преступности в Западной Европе, а также в США», — сказал президент Польши.
Он обратил внимание, что в случае заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой нужно оказать Украине поддержку в восстановлении экономики и «поддержании порядка и безопасности внутри страны».
Представьте ситуацию, когда тысячи людей, прибывших с передовой, возвращаются домой. У многих из них будут проблемы с психикой. Многие из них будут страдать от посттравматического синдрома. И вернутся они в свои деревни, города, где их ждут разрушенные дома, разрушенные заводы, разрушенные фабрики, отсутствие работы и перспектив.
Анджей Дуда
При этом Дуда поддержал скептическое отношение премьер-министра Польши Дональда Туска к отправке войск на Украину в составе западных сил, которых могут развернуть для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения. Дескать, Варшава и так «постоянно помогает» Киеву, поставляя оружие, а также выступая в качестве логистического центра для военной и гуманитарной помощи.
«Мы собираемся помогать Украине и в будущем, потому что это необходимо. Нам не обязательно размещать там свои войска», — добавил Дуда.
В то же время, если администрация Дональда Трампа пригласит за стол переговоров другие государства, кроме Украины и России, «в интересах Киева было бы, чтобы там была и Польша».
Дошли до ручки
Анджей Дуда правильно формулирует будущую скорую проблему для всех стран, граничащих с Украиной. Причина роста украинской преступности, которая должна захлестнуть Европу, кроется вовсе не в самом вооруженном противостоянии в зоне СВО.
Конечно, украинские националисты будут рассусоливать что-то про посттравматический синдром вернувшихся из мест боев солдат. Но истинная причина в нынешних, именно в нынешних действиях руководства киевского режима. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал политолог, доцент РГСУ Андрей Иванов.
— Почему?
— Фактически Зеленский со своей командой объявили охоту за гражданами своей страны. Все знают о массовых облавах потенциальных призывников. Сейчас же в украинских СМИ распространили высказывания некоторых командиров ВСУ о том, что армия обязана открыть второй фронт против гражданских. Как говорится, дошли до ручки. Понятно, что с таким отношением власти к народу и армейских командиров к народу ни о каком гражданском мире говорить нельзя.
— А вот о массовом озлоблении можно.
— Но и это не основная причина криминализации Европы украинцами, о которой предупреждает Дуда. Все предыдущие годы показали, что украинцы в принципе не способны договариваться между собой и действовать во имя какой-то большой цели. Собственно говоря, в 2014 году жители Донбасса и пожелали убежать от этого «украинства» в сторону Русского мира, то есть мира больших проектов.
— Допустим, скоро наступит режим прекращения огня. Что дальше?
— Тут же разные группировки начнут рвать оставшуюся страну на части. Украина превратится в Руину, как это было в XVII веке и в начале XX века. Единой Украины не будет: это будет конгломерат земель, находящихся под властью разных «гетьманов». Которые будут бесконечно воевать друг с другом, и все они будут грабить подконтрольное население. Подчеркну, дважды Украина это проходила в своей истории. Спокойное развитие у украинцев было только в составе другого государства.
— И в Польше уроки истории тоже осознают очень хорошо?
— Именно. Если под боком будет такая большая территория с беспощадной гражданской войной всех против всех, то это неизбежно приведет к наплыву украинцев в Европу. Прежде всего, беженцев. Но вслед за беженцами потянутся бандиты из числа каких-нибудь «самостийных сичовых стрельцов». Они станут организовывать нелегальные переходы этих беженцев, воевать друг с другом, причем и на территории приграничных районов Польши. Собственно, как это, к примеру, происходит на границе США и Мексики, где мексиканские наркокартели устраивают преступления, связанные с потоком нелегальных мигрантов.
— Оставшимся на Украине бандитам тоже придется как-то выживать.
— Конечно, они начнут заниматься пересылкой наркотиков и оружия, которого на Украине останется очень и очень много, собратьям по разуму в Польше. Будут выстраивать и каналы прочей контрабанды в ЕС через Польшу. Соответственно, в Польше и других странах Евросоюза найдутся те, кто захочет по-быстрому заработать много денег на таком вот «сотрудничестве» с украинскими мафиози.
Повысится уровень криминала среди местного населения стран ЕС. И конечно, Польши. Украинская неразбериха внутри «Руины» приведет к цепному эффекту и вызовет целую череду негативных явлений внутри Европы. Так как Польша может пострадать больше всего, именно ее президент предупреждает всех об опасности. Конечно, он вынужден делать словесные реверансы о том, что Варшава не бросит помогать Киеву. Но в душе Дуда, по всей видимости, понял: с украинцами ни о каком сотрудничестве речи быть не может. Самое безопасное — отделиться от «Руины» железным занавесом.
Новый расклад
Мы наблюдаем новый расклад. С одной стороны, США, главный бенефициар Майдана и организатор украинского конфликта, теперь демонстрируют незаинтересованность в продолжении украинского вектора политики и собираются — разумеется, с максимальной выгодой для себя — закрыть это направление.
С другой стороны, предполагается, что в результате переговоров Россия возьмет обязательства строго блюсти суверенитет Украины и якобы добровольно откажется от освобождения большей ее части.
Желающих занять этот вакуум полно. Достаточно упомянуть «соглашение о столетнем партнерстве», навязанное Киеву Лондоном и представляющее собой типичный колониальный договор. Польша, разумеется, не намерена остаться в стороне и претендует на свой кусок пирога. Об этом 360.ru рассказал политический аналитик, публицист Юрий Голубь.
То, что всю Европу ждет громадный всплеск преступности, очевидно, подчеркнул Голубь. Это неизбежный побочный эффект любой войны — и неудачной, и победоносной. Сегодня мы видим попытку использовать его как повод для интенсивного силового контроля над Украиной, который будет сопровождать ее «экономическое восстановление» — разумеется, исключительно в интересах партнеров.
Каким будет формат этого силового контроля — вопрос интересный. Дуда в очередной раз продекларировал, что Польша не собирается направлять на Украину войска. Почему — понятно: каким бы ни был текст будущих соглашений, какие бы гарантии в них не прописывали, ясно, что новое столкновение России с киевским режимом неизбежно. Любая «независимая» власть над Украиной всегда будет прямым врагом Москвы, а желающие проспонсировать очередной конфликт найдутся.
Юрий Голубь
Поэтому присутствие на Украине официальных польских войск неизбежно создает угрозу прямого столкновения Польши с Россией. Так что, скорее всего, речь пойдет о о неких международных полицейских формированиях или ЧВК. Они будут проводить волю сюзерена и одновременно готовить украинцев к новому походу на восток — для возвращения Донбасса, Крыма, Курской области, Кубани, «Зеленого клина» в Приморье и так далее.
Поэтому лучше поставить точку в украинском конфликте. И добиться капитуляции Киева. Окончательной и бесповоротной.