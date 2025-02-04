Что будет после перемирия на Украине: грозит ли Европе война всех против всех?

Окончание украинского конфликта так или иначе наступит — возможно, даже раньше, чем многие думают. Хотя нельзя исключать варианта, что военное противостояние продлится еще как минимум год. Тем не менее многие сегодня задумываются о послевоенном мироустройстве. На этом фоне любопытное заявление сделал президент Польши Анджей Дуда. Дескать, окончание конфликта на Украине может спровоцировать трансграничную преступность, и тогда Европу захлестнет насилие.

Новые «девяностые» Дуда в интервью изданию Financial Times выразил опасение, что после прекращения конфликта преступность перекинется с Украины через границу в Польшу и затронет Западную Европу и США. Он сравнил ситуацию с постсоветским пространством начала 1990-х, когда среди ветеранов боевых действий стремительно распространялись бандитизм и насилие с применением огнестрельного оружия. «Вспомните времена, когда распался Советский Союз: насколько вырос уровень организованной преступности в Западной Европе, а также в США», — сказал президент Польши. Он обратил внимание, что в случае заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой нужно оказать Украине поддержку в восстановлении экономики и «поддержании порядка и безопасности внутри страны».

Представьте ситуацию, когда тысячи людей, прибывших с передовой, возвращаются домой. У многих из них будут проблемы с психикой. Многие из них будут страдать от посттравматического синдрома. И вернутся они в свои деревни, города, где их ждут разрушенные дома, разрушенные заводы, разрушенные фабрики, отсутствие работы и перспектив. Анджей Дуда

При этом Дуда поддержал скептическое отношение премьер-министра Польши Дональда Туска к отправке войск на Украину в составе западных сил, которых могут развернуть для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения. Дескать, Варшава и так «постоянно помогает» Киеву, поставляя оружие, а также выступая в качестве логистического центра для военной и гуманитарной помощи. «Мы собираемся помогать Украине и в будущем, потому что это необходимо. Нам не обязательно размещать там свои войска», — добавил Дуда. В то же время, если администрация Дональда Трампа пригласит за стол переговоров другие государства, кроме Украины и России, «в интересах Киева было бы, чтобы там была и Польша».

Фото: Президент Польши Анджей Дуда. Aleksander Majdanski/Keystone Press Agency / Global Look Press

Дошли до ручки Анджей Дуда правильно формулирует будущую скорую проблему для всех стран, граничащих с Украиной. Причина роста украинской преступности, которая должна захлестнуть Европу, кроется вовсе не в самом вооруженном противостоянии в зоне СВО. Конечно, украинские националисты будут рассусоливать что-то про посттравматический синдром вернувшихся из мест боев солдат. Но истинная причина в нынешних, именно в нынешних действиях руководства киевского режима. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал политолог, доцент РГСУ Андрей Иванов. — Почему? — Фактически Зеленский со своей командой объявили охоту за гражданами своей страны. Все знают о массовых облавах потенциальных призывников. Сейчас же в украинских СМИ распространили высказывания некоторых командиров ВСУ о том, что армия обязана открыть второй фронт против гражданских. Как говорится, дошли до ручки. Понятно, что с таким отношением власти к народу и армейских командиров к народу ни о каком гражданском мире говорить нельзя. — А вот о массовом озлоблении можно. — Но и это не основная причина криминализации Европы украинцами, о которой предупреждает Дуда. Все предыдущие годы показали, что украинцы в принципе не способны договариваться между собой и действовать во имя какой-то большой цели. Собственно говоря, в 2014 году жители Донбасса и пожелали убежать от этого «украинства» в сторону Русского мира, то есть мира больших проектов.

Фото: РИА «Новости»

— Допустим, скоро наступит режим прекращения огня. Что дальше? — Тут же разные группировки начнут рвать оставшуюся страну на части. Украина превратится в Руину, как это было в XVII веке и в начале XX века. Единой Украины не будет: это будет конгломерат земель, находящихся под властью разных «гетьманов». Которые будут бесконечно воевать друг с другом, и все они будут грабить подконтрольное население. Подчеркну, дважды Украина это проходила в своей истории. Спокойное развитие у украинцев было только в составе другого государства. — И в Польше уроки истории тоже осознают очень хорошо? — Именно. Если под боком будет такая большая территория с беспощадной гражданской войной всех против всех, то это неизбежно приведет к наплыву украинцев в Европу. Прежде всего, беженцев. Но вслед за беженцами потянутся бандиты из числа каких-нибудь «самостийных сичовых стрельцов». Они станут организовывать нелегальные переходы этих беженцев, воевать друг с другом, причем и на территории приграничных районов Польши. Собственно, как это, к примеру, происходит на границе США и Мексики, где мексиканские наркокартели устраивают преступления, связанные с потоком нелегальных мигрантов. — Оставшимся на Украине бандитам тоже придется как-то выживать. — Конечно, они начнут заниматься пересылкой наркотиков и оружия, которого на Украине останется очень и очень много, собратьям по разуму в Польше. Будут выстраивать и каналы прочей контрабанды в ЕС через Польшу. Соответственно, в Польше и других странах Евросоюза найдутся те, кто захочет по-быстрому заработать много денег на таком вот «сотрудничестве» с украинскими мафиози.

Повысится уровень криминала среди местного населения стран ЕС. И конечно, Польши. Украинская неразбериха внутри «Руины» приведет к цепному эффекту и вызовет целую череду негативных явлений внутри Европы. Так как Польша может пострадать больше всего, именно ее президент предупреждает всех об опасности. Конечно, он вынужден делать словесные реверансы о том, что Варшава не бросит помогать Киеву. Но в душе Дуда, по всей видимости, понял: с украинцами ни о каком сотрудничестве речи быть не может. Самое безопасное — отделиться от «Руины» железным занавесом.

Новый расклад Мы наблюдаем новый расклад. С одной стороны, США, главный бенефициар Майдана и организатор украинского конфликта, теперь демонстрируют незаинтересованность в продолжении украинского вектора политики и собираются — разумеется, с максимальной выгодой для себя — закрыть это направление. С другой стороны, предполагается, что в результате переговоров Россия возьмет обязательства строго блюсти суверенитет Украины и якобы добровольно откажется от освобождения большей ее части. Желающих занять этот вакуум полно. Достаточно упомянуть «соглашение о столетнем партнерстве», навязанное Киеву Лондоном и представляющее собой типичный колониальный договор. Польша, разумеется, не намерена остаться в стороне и претендует на свой кусок пирога. Об этом 360.ru рассказал политический аналитик, публицист Юрий Голубь.

Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency / Global Look Press

То, что всю Европу ждет громадный всплеск преступности, очевидно, подчеркнул Голубь. Это неизбежный побочный эффект любой войны — и неудачной, и победоносной. Сегодня мы видим попытку использовать его как повод для интенсивного силового контроля над Украиной, который будет сопровождать ее «экономическое восстановление» — разумеется, исключительно в интересах партнеров.

Каким будет формат этого силового контроля — вопрос интересный. Дуда в очередной раз продекларировал, что Польша не собирается направлять на Украину войска. Почему — понятно: каким бы ни был текст будущих соглашений, какие бы гарантии в них не прописывали, ясно, что новое столкновение России с киевским режимом неизбежно. Любая «независимая» власть над Украиной всегда будет прямым врагом Москвы, а желающие проспонсировать очередной конфликт найдутся. Юрий Голубь

Поэтому присутствие на Украине официальных польских войск неизбежно создает угрозу прямого столкновения Польши с Россией. Так что, скорее всего, речь пойдет о о неких международных полицейских формированиях или ЧВК. Они будут проводить волю сюзерена и одновременно готовить украинцев к новому походу на восток — для возвращения Донбасса, Крыма, Курской области, Кубани, «Зеленого клина» в Приморье и так далее. Поэтому лучше поставить точку в украинском конфликте. И добиться капитуляции Киева. Окончательной и бесповоротной.