Чемпионат по профмастерству среди участников СВО стартовал в Казани

В Казани прошло торжественное открытие чемпионата по профессиональному мастерству среди участников спецоперации. Бойцы продемонстрируют на мероприятии свои навыки по 21 основной компетенции.

Всего в чемпионате приняли участие более двух тысяч человек, большая часть из которых являются конкурсантами и экспертами.

Для проведения состязания организаторы привлекли свыше 40 партнеров-работодателей, соревнования проводятся по поручению президента Владимира Путина второй год подряд.

В торжественной церемонии открытия принял участие замминистра просвещения Владимир Желонкин, он зачитал залу приветственное слово Путина. Глава государства отметил в письме, что чемпионат занял достойное место среди значимых мероприятий, которые поддерживают ветеранов и участников боевых действий.

Также соревнования помогают военным продемонстрировать свои таланты и способности, расширить профессиональные горизонты и освоить новые компетенции

«Убежден, что насыщенная деловая, культурная, спортивная и выставочная программы, атмосфера честного соревнования, общение с опытными экспертами и единомышленниками — позволят вам ярко проявить себя, обрести бесценный опыт, уверенно идти вперед, добиваться намеченных целей», — отметил Путин в приветственном обращении.