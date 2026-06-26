Чемпионат по профмастерству среди участников СВО стартовал в Казани
В Казани прошло торжественное открытие чемпионата по профессиональному мастерству среди участников спецоперации. Бойцы продемонстрируют на мероприятии свои навыки по 21 основной компетенции.
Всего в чемпионате приняли участие более двух тысяч человек, большая часть из которых являются конкурсантами и экспертами.
Для проведения состязания организаторы привлекли свыше 40 партнеров-работодателей, соревнования проводятся по поручению президента Владимира Путина второй год подряд.
В торжественной церемонии открытия принял участие замминистра просвещения Владимир Желонкин, он зачитал залу приветственное слово Путина. Глава государства отметил в письме, что чемпионат занял достойное место среди значимых мероприятий, которые поддерживают ветеранов и участников боевых действий.
Также соревнования помогают военным продемонстрировать свои таланты и способности, расширить профессиональные горизонты и освоить новые компетенции
«Убежден, что насыщенная деловая, культурная, спортивная и выставочная программы, атмосфера честного соревнования, общение с опытными экспертами и единомышленниками — позволят вам ярко проявить себя, обрести бесценный опыт, уверенно идти вперед, добиваться намеченных целей», — отметил Путин в приветственном обращении.
Участники чемпионата не только покажут свои навыки в разных компетенциях, но и получат возможность пройти профтестирование и познакомиться с новыми специальностями.
Параллельно с чемпионатом будут проходить мероприятия деловой программы, которую 27 июня откроет пленарное заседание «От реабилитации к профессии: эффективные механизмы и решения для ветеранов СВО с инвалидностью».
Участники поднимут на обсуждение ряд вопросов, в том числе темы профессиональной и социальной реабилитации ветеранов боевых действий, их адаптации, а также доступности среднего профессионального и высшего образования.
Культурная программа для экспертов и конкурсантов будет включать организованные экскурсии, посещение театров и музеев региона. Торжественную церемонию награждения победителей проведут 1 июля.