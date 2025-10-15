Воевавшая на стороне ВСУ наемница из Норвегии Сандра Эйра решила остаться на Украине — 39-летняя иностранка родила ребенка от украинского боевика и переехала в Херсон. Объявленная в международный розыск женщина продолжает публиковать посты в соцсетях и даже раскрывает местоположение своей семьи.

Раскрыла данные о семье и адрес

Гражданку Норвегии объявили в международный розыск и заочно арестовали. По информации РИА «Новости», в соцсетях женщина указала, что она воюет на стороне украинской армии с 2022 года, а до этого была членом Саамского парламента королевства.

В конце августа 2025 года Эйра родила ребенка от украинского военнослужащего. Несколько дней назад наемница разместила на странице в соцсети объявление с просьбой забрать немецкую овчарку.

«Из-за болезни в нашей семье нам приходится вывезти нашу собаку Шторм из Херсона. Ему 18 месяцев, немецкая овчарка, полностью привит, имеет международный паспорт», — рассказала норвежка.

Она уточнила, что пес сопровождал ее на передовой, а потом жил в Херсоне.

В другой публикации наемница заявила о рождении сына. Она показала свои фотографии в период беременности, где она позировала в военной форме.

Также женщина поделилась подробностями отношений с отцом ребенка — боевиком ВСУ с позывным Джабари. В соцсети Instagram* она подтвердила, что в мае привезла на Украину свою дочь от первого брака.