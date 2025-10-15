Из норвежского парламента — на передовую. Чем известна объявленная в розыск наемница Сандра Эйра
Воевавшая на стороне ВСУ наемница из Норвегии Сандра Эйра решила остаться на Украине — 39-летняя иностранка родила ребенка от украинского боевика и переехала в Херсон. Объявленная в международный розыск женщина продолжает публиковать посты в соцсетях и даже раскрывает местоположение своей семьи.
Раскрыла данные о семье и адрес
Гражданку Норвегии объявили в международный розыск и заочно арестовали. По информации РИА «Новости», в соцсетях женщина указала, что она воюет на стороне украинской армии с 2022 года, а до этого была членом Саамского парламента королевства.
В конце августа 2025 года Эйра родила ребенка от украинского военнослужащего. Несколько дней назад наемница разместила на странице в соцсети объявление с просьбой забрать немецкую овчарку.
«Из-за болезни в нашей семье нам приходится вывезти нашу собаку Шторм из Херсона. Ему 18 месяцев, немецкая овчарка, полностью привит, имеет международный паспорт», — рассказала норвежка.
Она уточнила, что пес сопровождал ее на передовой, а потом жил в Херсоне.
В другой публикации наемница заявила о рождении сына. Она показала свои фотографии в период беременности, где она позировала в военной форме.
Также женщина поделилась подробностями отношений с отцом ребенка — боевиком ВСУ с позывным Джабари. В соцсети Instagram* она подтвердила, что в мае привезла на Украину свою дочь от первого брака.
В чем обвиняют
Следственный комитет России возбудил против Эйры уголовное дело по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте». Его рассмотрят в суде в Донецкой Народной Республике.
По версии следствия, подданная Норвегии приехала на Украину в феврале 2022 года и вступила в Интернациональный легион. Женщина прошла военную подготовку, после которой воевала против ВС России в ДНР до лета 2025 года. За службу в ВСУ норвежка получила более двух миллионов рублей.
Согласно закону, наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. В связи с этим Минобороны России неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.