Дело ясное, что дело темное — примерно так можно было бы описать ситуацию вокруг новых мирных инициатив по Украине, оформленных в виде плана из 28 пунктов. В то время как Россия согласилась принять этот план за основу (Владимир Путин прямо заявил об этом на совещании Совета безопасности), в Киеве и Брюсселе выразили недовольство. И даже принялись доказывать, что план написали не в Вашингтоне, а в Москве, мол, некоторые формулировки слишком уж похожи на прямой перевод с русского на английский.

Как бы там ни было, Украина и Европа предложили американцам провести отдельный раунд переговоров в Швейцарии, на которых собирались привести «план Трампа» в приемлемый для них вид. Проще говоря, изменить его до неузнаваемости так, чтобы Россия гарантированно отказалась от его дальнейшего рассмотрения.

В том, что задача стояла именно такая, не оставляет сомнений список из 24 украинско-европейских требований, опубликованных британской газетой The Telegraph. Цитировать этот вброс я смысла не вижу.

Если документ подлинный, ясно одно: вместо принятия условий мирного договора Москве опять пытаются подсунуть «безусловное перемирие», а переговоры когда-нибудь потом, требуют передачи всех замороженных российских ЗВР в качестве репараций Украине, настаивают на возвращении Запорожской АЭС, Каховского водохранилища и Кинбурнской косы под контроль Киева, а также не желают ограничивать в праве вступить в НАТО (по крайней мере распространить на нее действие гарантий, аналогичных пятой статье устава) и в численности ВСУ.

Сказать, что таким образом план Трампа де-факто отправляется в урну, это ничего не сказать. Но в том и дело, что, со слов госсекретаря США Марко Рубио, присутствовавшего на встрече в Швейцарии, никаких альтернативных планов на ней не обсуждали, только изначальный американский. При этом переговоры прошли в конструктивной обстановке и оказались крайне удачными, подчеркнул глава Госдепартамента.