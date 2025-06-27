Вооруженные силы России заняли поселок Шевченко в Донбассе, где находится крупнейшее месторождение лития. Французы запаниковали — сделка президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским теряет смысл. Последнему скоро нечего будет предложить американцам.

Национальная академия наук Украины незадолго до начала СВО провела исследование, согласно которому страна могла стать одним из ведущих мировых производителей лития. Запасы на Украине оценивались в 500 тысяч тонн — больше, чем у Португалии, где находятся крупнейшие месторождения в Европе.

«Белое золото» входит в число металлов, цена на которые резко выросла за последние годы. Это связано с тем, что литий стал важным компонентом аккумуляторов для электромобилей.

Литий считается «белым золотом», его значительные запасы залегают всего в трех километрах от границы с Днепропетровской областью на территории площадью 40 гектаров. Освободив от ВСУ поселок Шевченко, Россия завладела и одним из самых перспективных месторождений.

Зеленский продал литий Трампу

Французские читатели Le Figaro гневно отреагировали на новость о том, что месторождение лития в Донбассе перешло под российский контроль.

«Понятно. А нам говорили, что Россия отступает на всех фронтах, а ее экономика разрушена. Или нам врали?»;

«Какая жалость, Зеленский уже продал его [литий] Трампу в рамках сделки по редкоземельным элементам»;

«Запад находится в состоянии полного упадка, и Трамп его только усугубил… Наши так называемые элиты, полностью утратившие доверие, красуются на саммитах, где они произносят пустопорожние речи, не имеющие никакого влияния на события. Путин победит, а Запад проиграет — при содействии Трампа»;

Пользователи также обрушились с критикой на Зеленского, призвав его просить о перемирии.

«Зеленскому нужно просить о перемирии»;

«Чертов Зеленский! Его „европейские друзья“ дают ему плохие советы. В итоге его страна уменьшится по площади на треть, сотни тысяч молодых украинцев будут убиты и ранены, инфраструктура разрушена, редкие минералы улетучатся, а долги будут неподъемными… Честно говоря, бывали руководители и получше!»;

«Зеленскому давно пора соглашаться на переговоры, потому что такими темпами от Украины мало что останется».