Верим ли мы, что богатые преступники честно смывают вину кровью?

В Госдуме предложили создать штрафбат для коррупционеров, чтобы они не отсиживались во время искупления вины в теплых местах. Однако этого мало: нужна система контроля богатых и влиятельных контрактников, которые едут на фронт. Одни — по доброй воле, чтобы заработать популярность, вторые — потому что попали под суд и торопятся «очистить имя кровью». Однако после Эльмана Пашаева, Ильи Штокмана и множества других таких бойцов люди перестали верить, что богатые и знаменитые в армии действительно будут воевать. Не пора ли прикрывать эту откидочную?

В 2023 году я была несколько дней в Мариуполе. И вообще немного проехала по Донбассу. Одно из главных впечатлений, что я вынесла оттуда, — усталость местных жителей от пиар-гостей, которые ездили к ним в регион для поднятия рейтинга, отстирывания своих репутаций. Причем луганчане, например, признались: устали от визитеров задолго до СВО и привыкли, что как проворуется какой-нибудь гражданин, так он к ним сразу и волочет ноги с подарками, конфетками детям, книжками, которые лежат мертвым грузом в библиотеках. В 2022-м Донбасс превратился в отмывочную репутаций. Заметили? Только что натворит, только у чиновника под ногами земля затрясется, только какого-нибудь его зама возьмут, так он уже гуманитарную помощь везет. Не так высказавшиеся, зашедшие не в ту дверь — сколько их было, кто после конфуза или скандала тянулся в Донбасс?

Рома Зверь поехал петь в Донбасс. «Голая» вечеринка Насти Ивлеевой породила чуть ли не тургруппу: Дима Билан рванул туда с помощью первый, хотя на «голой» вечеринке был одет; Филипп Киркоров, который даже приюту для животных пожертвования сделал, как родной к дончанам явился. Лолита Милявская объявила, что вообще «давно выступает в прифронтовых госпиталях». А помните мужа Лерчека, который Артемчек? Как только уголовное дело завели, так оказалось, что он тоже хочет помогать Донбассу.

Бывало интереснее: к примеру, Глюкозу после череды странных выступлений и подозрения в употреблении запрещенных веществ призывали ехать в Донбасс с покаянием. Причем настойчиво ей это советовали делать со страниц множества газет, но она, говорят, не вняла призыву. Однако оцените ход мысли. Вляпался? Ничего страшного: как Иван-дурак окунулся в кипяток, отряхнулся — уже Царевич! Молодой, красивый и богатый. Есть у нас и люди, которые, не совершив никаких проступков, на опережение ехали в Донбасс. Например, человек выпустил новую книжку — вызывается в Донецк и Луганск «помогать», на этом основании требует потом рецензий, приоритетную выкладку в книжных магазинах для его писанины. Ведь он патриот, он «помогатель». К сожалению, иногда эти пиар-акции обходились обществу и Донбассу слишком дорого. Я лично узнавала, какие сложные приготовления нужно пройти, чтобы провести человека на «Азовсталь», где не все успели разминировать. Каждый визит на завод блогера, писателя обходился в трату сил, времени и денег: требовалось военное сопровождение, в первые годы и скорую помощь наготове держали. Я, допустим, не пошла на «Азовсталь», стало стыдно задействовать такие ресурсы. Но многим не стыдно: скатались, снялись, показали букву V пальцами и вернулись в столицы рубить бабло.

Усталость от такого подхода в Донбассе видна была давно. Между прочим, слово «Дамбасс» я слышала от самих дончан. Это не только из лексикона украинских националистов: донецкие жители рассказывали, что таким словом их называли эти самые модные пиарщики и отмыватели репутации, которые, зажав нос и зажмурив глаза, приезжали «в этот ваш Дамбасс» отбыть пятиминутную муку, вручить подарки и уехать пожинать лавры «помогателей». Сегодня ситуация хуже и страшнее. Если Донбасс превращали в отмывочную репутаций, то фронт стал откидочной. Уже сил нет читать, как очередной чиновник или попавший под уголовное дело мошенник рвется на фронт якобы смыть вину кровью. На самом деле он явно рассчитывает найти «подвязки», чтобы отсидеться во второй линии в отдельном комфортном номере или и вовсе в Донецке кутить.

Прочитала тут у одной активистки: лейтенанта поймали на том, что вымогал у подчиненных деньги за право не идти в штурм. Насчитали приблизительно 50 эпизодов. Попал под следствие и еще до суда попросился на фронт — «смывать кровью». Сидит в тылу, в штурм не ходит, не осужден, деньги не вернул.

Таких историй у нас тьма. И полдела, что была лазейка для насильников до суда соскочить и отбыть на защиту Родины. Куда возмутительнее, что эта лазейка остается для богатых, влиятельных, бандитов, мошенников, головорезов. Мне рассказывали о случаях, когда члены ОПГ сразу на фронт просились и были уверены, что никто их в бой не пошлет, даже под обстрел не выведет.

Чиновников сколько в зону спецоперации уходило? Не всем помогло. Помните, в 2024 году после СВО был взят бывший мэр Петрозаводска Владимир Любарский? В этом сентябре задержали экс-заместителя мэра Нижнего Новгорода Илью Штокмана, тоже служившего и удачно пристроившегося на фронт. Вернулся, простите, поперек себя шире, и сразу его взяли. Тоже сентябрь — вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова тоже взяли почти по пути на СВО, не успел. А как вам служивший вроде бы гранатометчиком бывший адвокат Эльман Пашаев, которого при выполнении боевых задач задержали в Москве? «С фронта» он присылал сообщения, что воюет вместе с мужем королевы марафонов Елены Блиновской, который вроде пошел на СВО, чтобы спасти жену и бизнес. Однако после задержания Пашаева неожиданно дал показания: сказал, что заплатил адвокату огромные деньги за закрытие дела Блиновской и по его рекомендации оказался на фронте.

Люди настолько привыкли к превращению фронта в откидочную для богатых преступников, что, к примеру, я недавно видела публичное сообщение одного регионального бизнесмена, который написал: идет на СВО. И тут же пояснил, что ничего не крал, ни в чем не виноват, просто дети выросли, жена после аварии восстановилась, поэтому он выполняет свою мечту. Ибо уже люди, извините, косо смотрят. Не верят! А уж когда чиновник с хорошей должности на ровном месте идет воевать, это выглядит вообще двусмысленно. Или какое-нибудь публичное лицо. Иногда смешно смотреть: известный, богатый, в тылу годами с телохранителями ходит и вдруг объявляет: «Друзья, я принял решение подписать контракт». Извини, а ты там воевать тоже с «личкой» будешь? Твои сослуживцы или, не дай бог, даже подчиненные при атаке будут защищать позиции, мирное население или тебя? За все годы работы этой отмывочной мы с вами не видели, кажется, ни одного реального примера участия медийного или богатого контрактника в настоящем штурме. Кто-то верит, что эти люди реально воюют, имея порой даже не миллионы, а миллиарды? И если, к примеру, прохиндей-миллиардер объявляется пропавшим без вести либо погибшим, мы верим, что он погиб?

Не буду утверждать, что у нас можно за такие деньги сделать себе липовое свидетельство о смерти. Но уверена, что миллиардеру можно бежать через сдачу в плен украинцам: за 10 миллионов с почетом вывезут в Испанию, а за 100 миллионов сделают документы посла доброй воли в Испании. Хорошо бы это прекратить…

Под конец расскажу интересную историю: была в Тюмени когда-то ОПГ, названная «бандой ФСБ», потому что минимум трое ее членов действительно работали в ФСБ, еще один — в полиции. Минимум шесть убийств, вымогательства, пытки, вооруженный разбой. Все официально, все сели. Главарь покончил с собой в СИЗО, два бывших сотрудника ФСБ получили 24 и 25 лет колонии, а спустя три года ушли на СВО. Бывший лейтенант ФСБ Алексей Коротков отслужил контракт полгода (тогда их отпускали через полгода) и вернулся в Тюмень. Его часто видели. Более того, даже фотографировался с руководством города. Бывший прапорщик ФСБ Евгений Гладких объявлен погибшим.

Опустим вопрос о том, адекватная ли цена — полгода службы на фронте — за свободу для таких людей. Давайте честно ответим себе на вопрос номер один: мы верим, что бывший сотрудник ФСБ, заработавший уйму денег грабежом, лично ходил в штурм, искупал вину кровью? Вопрос номер два: мы верим, что бывший сотрудник ФСБ и кровавый бандит точно погиб, а не скрылся, к примеру, на фронте, дав украинцам пароль от криптокошелька с парой миллионов на балансе? А если никто не верит, может, не надо было эту лазейку открывать?