Битва за Сумы. Наступление российской армии остановлено?

Обстановка на Сумском направлении остается напряженной. Киев, понимая угрозу, которую армия Россия создает для Сум, в срочном порядке перебросил на этот участок резервы. Началось встречное сражение. Украинские источники вовсе заявили, что ВСУ перешли в контрнаступление, в результате чего на некоторых позициях российские Вооруженные силы были вынуждены отойти. Неужели противнику удалось если не остановить, то сильно затормозить наступление?

Что происходит на Сумском направлении: последние новости ВСУ продолжают пытаться силами 225-го штурмового полка, переброшенного из района Теткино в Курской области (ранее они пытались прорваться на территорию России и занять этот поселок), контратаковать нас севернее Хотени. Бои идут между Андреевкой и Алексеевкой в Сумской области. «Нашим частям, которые уже было вышли к трассе Сумы — Суджа в районе восточнее Писаревки, пришлось оттянуться назад. Да и Юнаковку мы пока дожать не смогли. Переброшенные сюда противником резервы сумели стабилизировать ситуацию севернее Сум, без значимого здесь подкрепления (либо снятия частей противника на другой участок фронта) мы продавить оборону ВСУ до черты Сум будем не в состоянии», — написал в Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о стабилизации линии фронта в Сумской области и приостановке наступательных действий российских войск в этом направлении. Мол, анализ боевых действий за май и июнь показывает: попытка России начать «летнюю наступательную кампанию» с территории России теряет динамику.

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia / www.globallookpress.com

Украинское командование подчеркивает, что их силам обороны удалось «выровнять» линию соприкосновения и создать «надежную систему сдерживания». Правда, солдаты ВСУ явно не согласятся с утверждением о «надежной системе сдерживания». Хотя им удалось временно приостановить продвижение России, дается это очень дорогой ценой. Потери у украинцев огромные. Недавно мобилизованный украинский журналист Юрий Бутусов подробно описал ситуацию, заявив, что линия фронта в Сумской области фактически открыта, а позиции ВСУ уязвимы, логистика не защищена. Его слова подтвердил боец с позывным Алекс, который с горечью отметил, что даже те фортификации, которые возвели в Сумской области, «станут примером того, как не следует строить». «Условия на поле боя кардинально изменились за последний год. На первом месте теперь стоит маскировка позиций. Если тебя „спалят“ (а такую конструкцию трудно не заметить), то будут обстреливать до тех пор, пока не сравняют с землей», — заявил солдат ВСУ. По информации украинских каналов, в сторону Сумской области движутся колонны техники. Только за последнюю неделю Россия перебросила свыше 10 САУ, системы ПВО и более 40 грузовиков с живой силой. Противник назвал это крупнейшей ротацией за всю историю СВО.

Фото: РИА «Новости»

Враг насытил небо дронами Оживившийся на некоторое время сумской фронт, с которого поступали сообщения о занятии нами различных поселков и опорных пунктов, сейчас действительно немного притормозился. Противник перебросил туда подкрепление и активно контратакует. Главная проблема связана с тем, и это происходит практически на всей линии соприкосновения, что враг насыщает небо беспилотниками, сообщил 360.ru ветеран войны в Донбассе, военкор Александр Матюшин. — Что стало причиной такой насыщенности? — Создание украинскими силами отдельных войск БПЛА. На эту должность назначен командир, который ранее руководил подразделениями БПЛА на фронте и знает, как это работает. Речь о Роберте Бровди с позывным Мадяр. Это, безусловно, сделало войска ВСУ более эффективными в использовании беспилотников. Мадяр предлагает новую тактику — трехполосную систему обороны БПЛА. Первая часть — это насыщение фронта беспилотниками для уничтожения всего, что возможно. Вторая часть — уничтожение коммуникаций, а третья — атака тыловых баз. Насколько эта тактика будет эффективной, мы пока не знаем, но поймём в скором времени.

Фото: РИА «Новости»

— Какие меры принимают для противодействия украинским беспилотникам? — Активно развиваются системы обороны, которые частично создают народные умельцы, частично — бойцы на линии фронта. Их поставляют в армию по официальным каналам. Я сам недавно вернулся с одного из направлений, где тестировалась такая система. Она даст нам возможность заглушить хотя бы часть дронов ВСУ, которые работают по старинке, используя видеосигнал и оптоволокно. — Какие сейчас основные угрозы на линии фронта? — На линии фронта сейчас не столько опасно от подкреплений в виде украинской пехоты, составленной из мобилизованных, которых наши войска действительно уничтожают. Основная проблема заключается в насыщенности неба всевозможными дронами — от разведчиков до беспилотных истребителей.

Фото: РИА «Новости»

Сумы — не цель? В то же время о наступлении в Сумской области можно говорить с уверенностью только в случае формирования буферной зоны, о которой ранее упоминал президент России Владимир Путин. Генеральному штабу поставили задачу по ее созданию. Будет ли освобождаться сам региональный центр (город Сумы) от ВСУ — лишь предположение. Поэтому утверждать, что наступление там притормозилось или с ним что-то не так, было бы неправильно, отметил в разговоре с 360.ru участник СВО, военкор Евгений Линин.

В Сумской области действительно создается буферная зона, и этот процесс проходит успешно. Противник вынужден маневрировать своими боеспособными и боеготовыми соединениями, перебрасывая их с одного участка фронта на другой. Например, они забирают силы из-под Покровска и отправляют их на Сумское направление. Также под Теткино в Курской области, где ВСУ пытались захватить российский населенный пункт, уже несколько месяцев оттягиваются штурмовые подразделения, которые тоже направляются под Сумы. Евгений Линин

На сегодня у Сырского нет серьезного резерва, поэтому части подразделений перебрасывают с одного участка фронта на другой, чтобы купировать продвижение армии России, добавил Линин. Однако, когда кризис на одном участке фронта завершается, это не означает, что наступление прекращается. Кризис завершается тем, что переброшенное подразделение ВСУ теряет боеспособность и нуждается в доукомплектовании в тылу. Сейчас огромное количество подразделений ВСУ не укомплектовано живой силой. Несмотря на то что бригад много, людей в них недостаточно. Поэтому, даже если они перебрасывают силы, стратегическая военная инициатива остается за российскими войсками. Переломить эту ситуацию на каком-либо участке фронта украинская армия не в состоянии.