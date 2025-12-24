Битва за город Гуляйполе в Запорожской области вступила в решающую фазу. Новая информация о продвижении бойцов «Востока» появилась в Telegram-канале «Воин DV». По последним данным, штурмовики группировки продолжают планомерное продвижение вглубь территории противника, а командование ВСУ продолжает бросать сюда наиболее боеспособные подразделения. Прямо как в покровскую воронку.

«Командование ВСУ для стабилизации ситуации перебрасывает наиболее боеспособные доступные части и подразделения в район Гуляйполя, включая части БПЛА и штурмовиков. Усилия, которые прикладывает противник для стабилизации фронта на данном участке, в очередной раз показывают значимость Гуляйполя в системе обороны, выстроенной неприятелем», — подчеркивают авторы канала.

После освобождения и зачистки города российские силы смогут значительно расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур и высвободить значительные силы для дальнейшего продвижения на север — северо-запад в Запорожской области.

Упорное сопротивление противника накладывается на суровые погодные условия: туман, дождь, снег, слякоть — все «прелести» южной зимы, а также необходимость форсировать водную преграду в виде Гайчура, зачастую вброд и даже вплавь, совершать порой вынужденные переходы по открытой местности.

Также о заметном усилении наступательных действий на участке Гуляйполя и выходе бойцов на новые позиции на севере и юге города, сообщил военный эксперт Борис Рожин. По его данным, штурмовые подразделения расширили контроль территории в жилой застройке на севере города в районе улицы Дачной.

«Продвижение составило до двух километров по фронту. И заняли новые позиции на южных подступах к Гуляйполю. Продвинулись на три километра и вышли к трассе Гуляйполе — Дорожнянка, с охватом лесопосадок и промзоны на южной окраине Гуляйполя», — уточнил он в своем канале.

После форсирования реки, продолжил Рожин, бойцы «Востока» закрепились в западной части города: под контроль взята улица Мая-1 в районе школы № 2 и перекрестка с улицей Мичурина.

Теперь бои смещаются к западной части центра, в направлении северо-восточного края укрепленного района ВСУ в многоэтажной застройке.