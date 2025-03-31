Лидеры ЕС продолжают пугать своих граждан русским медведем: придет Россия и всех завоюет, поэтому нужно раздувать оборонные бюджеты, вооружаться и вооружать Украину. Европейские обыватели в русскую угрозу давно не верят. Да их и не пытаются всерьез убедить. Положение условного Курта, Жана или Збышка ничем не лучше, чем у Мыколы: похоже, коррумпированные политики со всей Европы вцепились в Украину, потому что для евробюрократа финансирование украинской черной дыры — единственная возможность заработать сверх зарплаты. А попросту — украсть у собственных народов.

Снимут последнюю рубаху С изумлением читаю европейские новости. После саммита желающих спасать Украину французский президент Эммануэль Макрон ходит с важным лицом и обещает, что иностранные миротворцы «смогут ответить» на атаку России, если будут размещены на Украине. Британский премьер Кир Стармер рассуждает о размещении на Украине контингента и договаривается с Дональдом Трампом «давить на Путина». Все соревнуются в том, кто сколько денег еще изымет из своей экономики в пользу Киева. Нидерланды объявили о готовности передать Украине военной помощи еще на два миллиарда евро. Немцы, кажется, готовы последнее в Киев отправить. Глава их МИД так и сказала: залезем в долги, но поможем. Чтобы можно было лезть в долги глубже, бундестаг одобрил изменение Конституции ФРГ: ранее она не позволяла увеличивать расходы на оборону. Если что, ограничение расходов на армию и оборонную промышленность были условиями объединения Германий. Они вводились по аналогии с требованиями Версальского договора, который ограничивал армию Германии после Первой мировой. Но кому теперь есть дело до соблюдения обязательств? Под шумок о помощи Украине ФРГ снова вооружается.

Фото: Владимир Зеленский и еврочиновники. IMAGO/Didier Lebrun / www.globallookpress.com

Есть и другие новости. Из области юмора. Про Гренландию слышали? Какой накал! Вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил, что Гренландия может провести референдум о независимости и попроситься в Америку. Ну, с американцев станется. Пусть лучше тот же Стармер думает, что он будет делать, когда администрации США понадобятся, например, газовые шельфы шотландского Абердина. Не наша забота. Юмор в том, что несколько дней по европейской и американской прессе, по соцсетям ходят одни и те же разговоры, только с разной коннотацией: журналисты и читатели гадают, сколько продержится Дания, если Соединенные Штаты решат забрать Гренландию силой. Приводят расчеты, выкладки, сравнивают бюджеты и оборонные расходы. Правильный же ответ — нисколько не продержится. Потому как Дания передала ВСУ все, что могла. Никто точно не может сказать, сколько реально у Дании сейчас истребителей, потому как она планировала передать Украине 19 штук, отправили минимум шесть. Взамен собиралась купить новые. Сколько было у Дании F-16 и F-35 в собранном рабочем виде до помощи Украине, никто тоже точно не говорит: от 30 до 44. Сколько в итоге передали — непонятно. Сколько закупили — не ясно. Летом 2024 года сообщали о покупке минимум 27 новых F-35 у США. Планировали получить их к 2027 году. Очевидно, что в случае военного конфликта с США за Гренландию Дания вряд ли получит от этой страны свой заказ.

Фото: Staff Sgt. William Rosado/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

А медведь все не идет Так зачем она отдала Украине столько оружия? Мне все три года боевых действий очень интересно смотреть на реакцию прежде всего европейцев, которые читают об очередных тратах на ВСУ, о новой гонке вооружения, о фантастических тратах на оборонные заказы. Обыватель, который сидит в Германии, во Франции, в той же Дании, он вообще как для себя объясняет эти траты? Ему чем объясняют? Как убедить французов потратить деньги на Украину и отправить туда войска навстречу ракете «Кинжал»?

Я помню изменения риторики. В 2022 году об опасности российской агрессии говорили только прибалтам и полякам. Польша начала экстренно вооружаться, заказала «Пэтриоты», увеличила оборонный бюджет и даже ввела нечто вроде программы боевого ГТО для школьников. Полякам говорили, что надо затянуть пояса, иначе Россия нападет. Прибалтам внушали то же самое, правда, я не видела, чтобы эти подначиватели войны сами свои пояса затягивали: откровенно говоря, затягивать там уже не на чем и нечего. Страны Балтии нищие, никаких животов у них давно не осталось, чтобы их утягивать, пояса проедены.

Эти «затягивают пояса» за счет «Дай! Дай! Дай!» в Евросоюзе. Пугая русским медведем, требуют денег из европейского бюджета, у Германии и Франции. Румыния делала то же самое: сама нищая, грязная, требовала от сытых и чистых вложиться в общий котел, чтобы страшный русский медведь не съел Румынию. Зачем русским румыны, этого англичанину или немцу никто не пояснял.

Фото: Handout/Ukrainian Presidential / www.globallookpress.com

Но никто поначалу и не пугал, будто Россия захватит Францию. Французов, немцев, итальянцев, солидарных с ними британцев на первых порах уговаривали раскошелиться слезливыми разговорами о бедных украинцах и якобы попавших в опасность поляках, румынах, прибалтах. В 2022 году о захвате Западной Европы не заикались. Однако на жалости к украинцам слезы выжимать долго не получилось, европейцы в украинцах разочарованы. Четвертый год спускать деньги на ветер ради спасения румын и поляков с прибалтами, на которых так никто и не напал, дураков тоже осталось мало. Еврочиновники попытались было сыграть в наперстки и сказать своим избирателям: дескать, потому и не напали русские, что мы вооружались, но этот тезис быстро был разбит европейским обывателем, ведь четвертый год Европа не вооружается, а разоружается, отправляя оружие ВСУ. Осталась безоружна, а медведь к полякам так и не пришел?

Что делать? Надо повышать градус страха. С 2024 года европейские политики все жестче пугают свои народы тем, что Россия нападет именно на них. Не на каких-то безвестных латышей и никому не нужных румын, не на шумных поляков, а на них — французов, немцев, британцев. Разведка Германии уже прямо объявила: все, амба, мол, Москва готовится на нас напасть. Шлите, мол, деньги на оружие. Под эти, собственно, песни и поменяли Конституцию, нарастили расходы на оборонку.

Коалиция желающих нагреть руки В чем трюк? Мы с вами сидим в России, читаем все это. Не понимаем, зачем они пугают друг друга нами. Ведь не может же француз или немец, который еле сводит концы с концами, верить, будто Путин на него нападет, и ради этого залезать в долги? Ну чушь же. Тогда зачем все это? Зачем четвертый год льют деньги в украинскую прорву? Самолеты туда, как в топку, бросают, танки, пушки, автоматы.

Фото: IMAGO/Moritz Schlenk / www.globallookpress.com

Знаете, я думала над этим и пришла к выводу, что украинская прожорливая прорва — на сей исторический момент единственное место в мире, где нечистый на руку европейский бюрократ может украсть. Так устроена в Европе государственная система, что украсть там нельзя. И заработать нормально даже первым лицам тоже нельзя. Зарплата Эммануэля Макрона после вычета налогов — примерно 100 тысяч евро в год. Шольца — около 280 тысяч. Премьер-министр Польши Туск имеет в год на руки менее 100 тысяч евро. И больше им негде заработать.

Фото: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский. IMAGO/Maciek Musialek / www.globallookpress.com

У американских топовых политиков есть шансы нагреть руки внутри страны, так там все устроено. И есть вполне легитимный институт взяточничества, когда бывших политиков или семьи действующих пристраивают на хлебные должности в разные институты, издают их книги, зовут читать лекции за псевдогонорары в миллионы долларов, которые на самом деле есть плата за лоббирование, и прочее. В Европе все не так. В первую очередь там нет, как в Штатах, культа личности политика. Шольц или Стармер ничего не заработают на своей славе, когда уйдут. В лучшем случае им светит должность профессора в университете со стандартной зарплатой. Их мемуары больших денег не принесут: они — часть партии, людям не интересны их личные истории. Для мелких политиков из Восточной Европы предусмотрены должности-взятки: типа разнообразных еврокомиссаров, секретарей Европарламента и так далее. Небольшие деньги, которыми награждают после выхода с основной работы на родине.

Фото: Hatim Kaghat/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Для Шольца или Макрона, для главы той же Дании уже такого нет. Там бюрократия достаточно прозрачна, украсть и просто заработать огромные деньги сложно. Но можно попилить, нарубить откатов на поставках танков, бронежилетов, высылке гумпомощи. Можно кататься в бронированном вагоне, есть лобстеров на кошт налогоплательщиков и делать себе хорошие стрижки под предлогом подготовки к международным встречам. Много, слишком много мы гадаем о природе столь затянувшегося вооруженного конфликта: что Европе до тех украинцев, зачем они так в них вцепились? А разгадка может оказаться крайне простой и некрасивой: Украина и вооруженный конфликт для множества высших европейских политиков и чиновников, скорее всего, единственный способ… украсть! Украсть, распилить, поделить. Ну или заработать на командировках, саммитах, совместных переговорах.

Фото: Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, март 2025 года. Lionel Guericolas/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Да, вот так незамысловато! Европейский бюрократ не может всерьез запустить руку в казну своей страны или евросоюзовский бюджет. Чтобы к руке что-то прилипло, он должен сначала развести бурную деятельность по продаже чего-то или поставке помощи. Нам говорили раньше: украинцы воюют, поскольку американским промышленникам нужны заказы на оборонку. А что если на самом деле Украина воюет, так как это единственный для европейских политиков-бюрократов способ хоть что-то украсть у собственных народов?