Без Lockheed Martin не обошлось. Когда США перебросят аналоги Typhon на Украину
Аналитик Кнутов: США смогут поставить Украине X-MAV примерно через месяц
Президент США Дональд Трамп, несмотря на заявления о завершении войн, может отправить Украине новые пусковые установки для дальнобойных ракет Tomahawk. О том, что из себя представляет это оружие, и как Россия сможет от него защититься — в материале 360.ru.
Кто на самом деле создал X-MAV
Новую мобильную пусковую установку X-MAV представила американская компания Oshkosh Defense, и уже этот факт может вызвать вопросы. Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с 360.ru обратил внимание, что эта структура раньше не занималась выпуском оружия.
«Она производит грузовики, бронированные машины, средства пожаротушения, оборудование для аэродромного обеспечения. Компания не занимается производством пусковых установок», — подчеркнул он.
Эксперт предположил, что новую разработку Oshkosh Defense помогла выпустить корпорация Lockheed Martin. Именно благодаря ей появились ракеты ATACMS, ракетный комплекс Javelin, истребитель F-35 и пусковые установки HIMARS.
Всего X-MAV может нести на себе до четырех ракет Tomahawk. По словам Кнутова, в комплекс входят три машины. На первой находятся четыре пусковые установки наклонного старта, на второй — четыре контейнера для запуска ракет HIMARS.
«И третья машина легкая — это РЭБ. Она прикрывает первые две, и там же находится ракетный комплекс малой дальности, в какой-то степени аналог Stinger, который предназначен для поражения беспилотников, если РЭБ не сработала», — уточнил эксперт.
Он также сообщил, что основной пусковой установкой для Tomahawk является комплекс Typhon, который с 2023 года находится на вооружении армии США. Он уже испытывался на Филиппинах, в Дании и Германии.
Историк подчеркнул, что демонстрация X-MAV свидетельствует о том, что в США уже договорились о серийном производстве такого вида оружия. Специалист не исключил, что американское руководство в ближайшее время поставит пусковые установки Украине.
«Все зависит от того, как заказ поступит и как Пентагон будет подписывать контракт с Oshkosh Defense. Я думаю, что месяц на это уйдет», — объяснил он.
В чем опасность для России
Собеседник 360.ru отметил, что ракеты Tomahawk, несмотря на бравады в западной прессе, не являются оружием, способным преодолеть любые средства ПВО.
«По ним работают системы РЭБ и наши зенитно-ракетные комплексы тоже достаточно успешно», — рассказал он.
Кнутов напомнил об опыте сирийских военных, которые использовали модернизированные советские ЗРК. Несмотря на то, что эти комплексы сильно уступают современным, они показали высокую эффективность и сбивали до 70% крылатых ракет.
Эксперт добавил, что у Украины на данный момент есть порядка четырех тысяч снарядов Tomahawk.
Вопрос в том, как эффективно мы будем их уничтожать во время подвоза и как работать по пусковым установкам, чтобы уничтожать их еще до момента запуска.
Юрий Кнутов
Военный эксперт, историк войск ПВО
По его мнению, многое будет зависеть и от того, по каким именно целям ВСУ будут выпускать дальнобойные снаряды: если они станут бить по НПЗ и электростанциям, то урон может быть большой.
«Если начнут атаковать военные цели, которые прикрыты системами ПВО, то это ничто», — уточнил он.
Также эксперт допустил, что украинское командование может перебросить пусковые установки не только в Харьковскую область, но и под Сумы, Одессу или Николаев.