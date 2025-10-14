Без Lockheed Martin не обошлось. Когда США перебросят аналоги Typhon на Украину

Президент США Дональд Трамп, несмотря на заявления о завершении войн, может отправить Украине новые пусковые установки для дальнобойных ракет Tomahawk. О том, что из себя представляет это оружие, и как Россия сможет от него защититься — в материале 360.ru.

Кто на самом деле создал X-MAV

Новую мобильную пусковую установку X-MAV представила американская компания Oshkosh Defense, и уже этот факт может вызвать вопросы. Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с 360.ru обратил внимание, что эта структура раньше не занималась выпуском оружия.

«Она производит грузовики, бронированные машины, средства пожаротушения, оборудование для аэродромного обеспечения. Компания не занимается производством пусковых установок», — подчеркнул он.

Эксперт предположил, что новую разработку Oshkosh Defense помогла выпустить корпорация Lockheed Martin. Именно благодаря ей появились ракеты ATACMS, ракетный комплекс Javelin, истребитель F-35 и пусковые установки HIMARS.

Всего X-MAV может нести на себе до четырех ракет Tomahawk. По словам Кнутова, в комплекс входят три машины. На первой находятся четыре пусковые установки наклонного старта, на второй — четыре контейнера для запуска ракет HIMARS.

«И третья машина легкая — это РЭБ. Она прикрывает первые две, и там же находится ракетный комплекс малой дальности, в какой-то степени аналог Stinger, который предназначен для поражения беспилотников, если РЭБ не сработала», — уточнил эксперт.

Он также сообщил, что основной пусковой установкой для Tomahawk является комплекс Typhon, который с 2023 года находится на вооружении армии США. Он уже испытывался на Филиппинах, в Дании и Германии.

Историк подчеркнул, что демонстрация X-MAV свидетельствует о том, что в США уже договорились о серийном производстве такого вида оружия. Специалист не исключил, что американское руководство в ближайшее время поставит пусковые установки Украине.

«Все зависит от того, как заказ поступит и как Пентагон будет подписывать контракт с Oshkosh Defense. Я думаю, что месяц на это уйдет», — объяснил он.