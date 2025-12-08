Украина скоро останется без Черного моря. Одесса вернется домой?

Пиратские атаки Украины на мирные суда переполнили чашу терпения. Теперь за каждую такую вылазку она заплатит окончательной потерей выхода к морю — этого требует и стратегическая безопасность России, и элементарный мировой порядок. Украинская агрессия в Черном море стала тем самым катализатором, который ускорит давно назревшее решение.

Морской террор Украины Владимир Путин четко обозначил, как Россия будет отвечать на откровенное морское пиратство со стороны Украины. Теперь под ударами окажутся не только портовые сооружения, но и любые суда тех стран, которые помогают Киеву проводить такие акции. А в перспективе — полное отрезание Украины от Черного моря. Президент сказал прямо: если выхода к морю не будет, то и пиратствовать станет невозможно. Для нас это вопрос военно-стратегической безопасности. Запад давно пытается задушить Россию по старой доктрине Алфреда Тайера Мэхэна «Морское могущество»: сжимать в «кольцах анаконды», перекрывая выходы к морю и захватывая контроль над прибрежными зонами. Именно это мы видим сейчас и в Черном, и в Балтийском морях. Плюс никуда не делась идея «Междуморья» — буферной зоны от Черного до Балтийского моря, которая должна окончательно отрезать Россию от Европы. Поляки придумали ее еще 100 лет назад, а американцы взяли на вооружение. Даже если НАТО немного отодвинется, США сохранят и, возможно, усилят присутствие в Польше — об этом Дональд Трамп открыто говорил президенту Дуде прошлой осенью.

Фото: РИА «Новости»

Если киевский режим окончательно закрепит за собой черноморское побережье под американским зонтиком, это напрямую ударит и по Конвенции Монтре, и по свободе судоходства через Босфор и Дарданеллы. То есть под угрозой окажутся интересы не только России, но и Турции, и многих других стран региона. Повод для жесткого ответа более чем серьезный: недавно украинцы атаковали танкер Midvolga-2, который шел из России в Грузию с обычным подсолнечным маслом — в 80 милях от турецкого берега. Экипаж, к счастью, не пострадал, судно продолжило путь. До этого точно так же досталось двум танкерам, шедшим в Новороссийск. Киев открыто взял ответственность за эти удары.

Фото: Танкер в Новороссийске. Виталий Тимкив / РИА «Новости»

Когда нападают на мирные суда с продовольствием — это уже именно пиратство. И терпеть его дальше Россия не намерена. Вне всяких сомнений, Украина будет отрезана от моря. Учитывая последние теракты против мирных судов со стороны ее диверсантов, можно прогнозировать, что этот процесс начнется в ближайшие недели, заявил в комментарии для 360.ru политолог Владимир Карасёв.

Я не исключаю, что турецкое руководство, которое тоже страдает от этих действий, в определенной степени будет способствовать этому и примет соответствующие меры против ВСУ. Для президента Турции это еще вопрос престижа и репутации страны в Черном море. Следовательно, стоит ожидать усиления ударов по портовой инфраструктуре Одессы и Николаева. В скором времени остатки украинской государственности полностью лишатся выхода к морю. Владимир Карасев

Что ждет Одессу и Николаев Складывается ощущение, что в руководстве Украины сидит глубоко законспирированный Штирлиц. Он делает все для того, чтобы вынудить Россию на действия, которые от нее давно ждут. Причет ждут не только в России — Одесса и Николаев — русские города, которые были оторваны от дома. Путин дает надежду, что домой они все же вернутся, отметил в разговоре с 360.ru аналитик и руководитель благотворительного фонда «Соотечественник» Александр Босых. Благодаря действиям Украины, которая своим желанием показать очередные «успехи» перед переговорами с Западом, по сути, занялась банальным пиратством и терроризмом. Чем разозлила даже Турцию. Та хоть и рада нашему ослаблению, но экологическую катастрофу от потенциального разлива нефтепродуктов у своих берегов получить явно не желает. Кто там в Киеве принимает решения по вопросу атаки мирных судов — неясно, но пока все складывается в нашу пользу.

Фото: Одесский морской порт, 1990 год / РИА «Новости»

— То есть вы считаете, что это была спланированная провокация? — Если говорить серьезно, скорее всего, в очередной раз сказалась привычка руководства Украины делать что-то спонтанно, лишь бы быстро угодить хозяевам. Просчитывать последствия своих шагов Киев не умеет. Если за него это не сделает Лондон, как правило, результаты таких действий оказываются против Украины в долгосрочной перспективе. — Россия ответит усилением ударов по портовой инфраструктуре. Эта мера адекватна и достаточна? — Ударов по украинским портам просили давно. Мы наносили их явно мало, раз инфраструктура работает до сих пор и может принимать корабли. В то же время нужно продолжать удары по энергетике и железным дорогам. Транспортная инфраструктура противника работает в первую очередь против нашей армии. Потребности мирных жителей — для Киева дело десятое. То же самое можно сказать об электроэнергии. Раз она есть у рядовых граждан Украины — а она есть, я периодически связываюсь с людьми, которые живут в Киеве, Харькове и других городах, — значит, эта энергия точно есть на военных заводах, мастерских по сбору дронов и ремонтных цехах. Следовательно, ударов по энергетике явно недостаточно.

Фото: Оперативно-тактический комплекс «Искандер» / РИА «Новости»

— Европа уже заявила, что удары по портам блокируют гуманитарные поставки. Как на это реагировать? — На это можно всегда четко ответить: поставляйте через нас! Механизм такой же, как при обмене пленными или телами погибших. Все передадим. Заодно будем уверены, что идет именно гуманитарная помощь, а не замаскированное оружие, как сейчас.