16 декабря 2024 18:29 Беспилотные силы России. Есть чем ответить на потенциальную агрессию НАТО Публицист Белов: решение РФ сформировать беспилотные войска остудит НАТО 0 0 0 Фото: Оператор БПЛА самолетного типа «Молния-2» 1-й инженерной бригады / РИА «Новости» Эксклюзив

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Андрей Белоусов

Не секрет, что страны Североатлантического альянса — по крайней мере, их европейская часть — готовятся отразить «агрессию» России в 2029 или 2030 году (пока так и не определилась). В бурных и явно нездоровых фантазиях эта «агрессия» представляется в формате наземного вторжения в страны Прибалтики, Польшу и, возможно, вдоль новой границы России и НАТО, повторяющей изгибы российской-финского кордона.

При этом ни один из натовских фантазеров не пытается ответить на элементарный и вполне закономерный вопрос: зачем нужно посылать к ним наших солдат? Допустим, мы «агрессоры» и «еврофобы», спим и видим, как бы уничтожить пресловутый европейский «сад». Но ведь уничтожить — это не спасти, не освободить, как, скажем, происходит во время СВО с историческими российскими территориями и проживающим на них русским населением. Зачем нам нужны безлюдные прибалтийские хутора или финские болота с их мошкарой? Европейский вопрос можно решить куда проще, а главное — дистанционно, не прибегая к наземному вторжению и вводу войск.

Все это, разумеется, сарказм. Но если говорить серьезно, то нынешний европейский милитаризм и откровенная русофобская пропаганда — лживая насквозь — нужны натовцам исключительно для того, чтобы оправдать собственные агрессивные планы, направленные против России.

Как раз для того, чтобы остудить не в меру горячие головы западных стратегов, руководство Министерства обороны России приняло решение сформировать новый род войск — беспилотный, способный в сочетании с иным средствами дистанционной войны наносить неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / Global Look Press

Именно об этом фактически шла речь на сегодняшнем расширенном заседании коллегии Минобороны. «В соответствии с предложением Верховного главнокомандующего предлагается сформировать новый род войск — войска беспилотных систем. При вашем решении завершим их создание уже в третьем квартале 2025 года», — заявил глава ведомства Андрей Белоусов. Как он подчеркнул в своем докладе, в нынешних условиях деятельность Минобороны строится с учетом необходимости обеспечить полную готовность к любому развитию событий в среднесрочной перспективе, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие.

Фото: Новейший ударный беспилотник «Охотник» во время первого совместного полета с Су-57 на одном из испытательных аэродромов Минобороны России / РИА «Новости»

Среди возможных угроз Белоусов назвал американские ракеты средней дальности, о размещении которых на территории Германии объявили на переговорах руководства ФРГ и США в июле этого года, а также потенциальное появление в Европе гиперзвуковых ракет с подлетным временем до Москвы порядка восьми минут. Помимо совершенствования нашей системы ПВО, о чем Белоусов упомянул особо, сославшись на положительный опыт создания системы противовоздушной обороны вокруг Москвы и необходимость его учета в процессе построения подобных систем в других российских регионах, важную роль в подавлении натовских ракетных систем должны сыграть новейшие разработки вроде системы «Орешник». Наглядная демонстрация ее возможностей произвела на Запад неизгладимое впечатление. Также речь шла о тех самых беспилотных силах России, создание которых завершат уже в 2025 году.

Фото: Военнослужащий расчета БПЛА ВС России / РИА «Новости»

Так что никакой необходимости вторгаться в Европу у нас нет и вряд ли будет. Россия и до сегодняшнего дня обладала всеми силами, что усмирить врага в его же логове, а теперь их арсенал станет еще больше — и от этого эффективнее. Ну а что поделаешь? С волками жить…