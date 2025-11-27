Комментируя дальнейшие шаги России по мирному урегулированию конфликта на Украине, в том числе обсуждение так называемого «плана Трампа», замглавы МИД Сергей Рябков заявил: в Москве пока не знают, с каким именно вариантом этого плана приедет спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Посмотрим, что он привезет, с тем и будем работать», — подчеркнул Рябков. Таким образом, на сегодня сохраняется неопределенность по поводу реальной сути американских предложений. И это на самом деле вряд ли хорошо. К тому же неопределенности и неясности на этом не заканчиваются. Со вчерашнего дня возникла ситуация, при которой Уиткофф может и не приехать, и вообще перестать заниматься урегулированием украинского конфликта. Его немедленной отставки потребовал ряд американских сенаторов и конгрессменов, а поводом стала утечка (или фейк) записи телефонных переговоров между помощником президента России Юрием Ушаковым и самим Уиткоффом.

Фото: Daniel Torok/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Конгрессмен Дон Бэкон обвинил представителя Трампа в том, что он «ведет себя так, будто на зарплате у России», и предложил Уиткоффа немедленно уволить. «Уиткофф — настоящий предатель. Стив Уиткофф должен работать на Соединенные Штаты, а не на Россию», — заявил член палаты представителей Тед Лю. «Позвольте госсекретарю Марко Рубио делать свою работу честно и объективно», — потребовал республиканец Брайан Фицпатрик. Пожалуй, в этом последнем требовании и кроется истинная суть кампании по отстранению Уиткоффа, что дало тому же Рябкову повод назвать это «грязными играми», участвовать в которых Россия, «нацеленная на нормальный, спокойный процесс» переговоров, не хочет и не намерена.

Именно желание передать руководство «украинским треком» госсекретарю США движет противниками Уиткоффа. Спецпосланник Трампа не устраивает их, поскольку занимает слишком критическую позицию по отношению к киевскому режиму, что для его сторонников автоматически превращается в «пророссийскую».

Причем в Белом доме мнение Уиткоффа о Зеленском и всей его гоп-компании разделяют вице-президент Джей Ди Вэнс, министр армии Дэн Дрисколл и зять Трампа Джаред Кушнер. Тем не менее все это время Рубио удавалось выводить Украину из-под удара, несмотря на зачастую бешенство американского лидера, спровоцированное действиями Киева. Обвиняя Уиткоффа в «предательстве», апологеты линии на сдерживание России, которую олицетворяет глава Госдепа, намерены заставить и самого президента США сменить политику на более близкую к позиции европейцев — то есть вместо принятия реальности и неизбежности победы России продолжать помощь киевскому режиму, одновременно используя все возможности, чтобы давить на Кремль.

Фото: Андрей Ермак и Марко Рубио. .S.-Ukraine Geneva talks Lian Yi/XinHua / www.globallookpress.com

Вопрос о том, кто именно слил (или сфабриковал) записи, отступает на второй план перед пониманием того, что без участия Уиткоффа поиск взаимопонимания между Москвой и Вашингтоном заметно усложнится. Не говоря уже о процессе мирного урегулирования, который вовсе откатится к изначальным позициям. Дело даже не в конкретной личности — Уиткоффа. В конце концов его могут заменить тем же Дрисколлом или Кушнером. Проблема в смене парадигмы, в которой будет действовать Белый дом. Ведь именно этого добиваются сторонники продолжения украинского конфликта. Их стараниями он легко может перерасти в нечто куда более страшное.