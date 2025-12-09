Антанта Зеленского. О чем говорила в Лондоне европейская «партия войны»?
Вчерашняя встреча на Даунинг-стрит, в резиденции британского премьера, состоялась в формате 3+1 и без свидетелей. В гости к Киру Стармеру пожаловали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и, разумеется, Владимир Зеленский. От него, правда, шарахался даже местный кот, специально обученный ловить крыс и мышей. Видимо, связываться с «крысой» мудрому животному показалось ниже его достоинства, так что он демонстративно покинул резиденцию.
Остальные участники встречи, которых при желании можно назвать эдакой «Антантой», даже несмотря на присутствие в их составе представителя Германии, оказались менее брезгливы. Они довольно долго беседовали с главой киевского режима, обсуждая «гарантии безопасности и восстановление Украины».
По крайней мере, так это звучало в официальной версии, которую позже обнародовала пресс-служба Елисейского дворца.
В реальности, и об этом фактически проговорился сам Зеленский, главной темой были дальнейшие совместные шаги Украины и европейской «партии войны» по торпедированию «мирного плана Трампа».
«В мирном плане США было 28 пунктов, но сегодня Умеров презентовал 20 — противоречивые для Украины положения убрали. Американцы хотят найти компромиссы, но, когда речь заходит о территориях, — их нет. Вопрос обмена украинских территорий на гарантии безопасности не стоит. <…> У Трампа свое видение того, как должна закончиться война на Украине. Оно отличается от украинского видения. Украину не устраивает вариант отстранения США от мирного процесса, Киеву важны поддержка Вашингтона и продолжение давления на Россию», — произнес Зеленский по окончании переговоров в Лондоне.
Мерц также позволил себе высказать сомнения насчет подготовленного американцами плана. Заодно попытался вновь убедить Зеленского, что Европа с ним до конца.
«Никто не должен сомневаться в нашей поддержке Украины. Именно в этом мы твердо стоим, а итог пока ясен. Я скептически отношусь к некоторым деталям, которые видим в документах со стороны США, но об этом нужно говорить. Именно поэтому мы здесь. Благодарю за приглашение», — сказал он.
В том, что касается позиции Европы, точнее — той ее части, которая готова, что называется, «весь мир в труху», лишь бы не дать России победить (похоже, мнение Трампа их в этом не остановит), то о реальной сути прошедшего междусобойчика «Антанты Зеленского» хорошо высказался наш посол в Великобритании Андрей Келин.
Если британское правительство и другие европейские правительства не будут создавать слишком много препятствий — как вчера, когда они предупредили Зеленского, что он не должен сдаваться и не должен идти на мирные условия, — то, конечно, мы будем стремиться добиться результата. Но это сложно, чрезвычайно сложно. Может быть сформирована рамка для соглашения, но эта рамка потребует тщательной проработки в юридическом и дипломатическом языке. Это серьезная работа.
Андрей Келин
Тут, как мы видим, интересы России и европейских «ястребов»-глобалистов входят в жесткий клинч. Им не нужен мир — во всяком случае, такой, в котором они окажутся не удел. А судя по последним заявлениям американцев, именно к этому все идет.
Хватит ли воли Трампа, чтобы заставить «союзничков» принять неизбежность поражения? Не знаю, пока это не удавалось.
Зато, в чем я точно не сомневаюсь, так это в решимости, а главное — способности России сделать то же самое военным путем. Не хотят понимать «по-хорошему», будет по-плохому. Третьего не дано.