Вчерашняя встреча на Даунинг-стрит, в резиденции британского премьера, состоялась в формате 3+1 и без свидетелей. В гости к Киру Стармеру пожаловали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и, разумеется, Владимир Зеленский. От него, правда, шарахался даже местный кот, специально обученный ловить крыс и мышей. Видимо, связываться с «крысой» мудрому животному показалось ниже его достоинства, так что он демонстративно покинул резиденцию.

Остальные участники встречи, которых при желании можно назвать эдакой «Антантой», даже несмотря на присутствие в их составе представителя Германии, оказались менее брезгливы. Они довольно долго беседовали с главой киевского режима, обсуждая «гарантии безопасности и восстановление Украины».

По крайней мере, так это звучало в официальной версии, которую позже обнародовала пресс-служба Елисейского дворца.

В реальности, и об этом фактически проговорился сам Зеленский, главной темой были дальнейшие совместные шаги Украины и европейской «партии войны» по торпедированию «мирного плана Трампа».

«В мирном плане США было 28 пунктов, но сегодня Умеров презентовал 20 — противоречивые для Украины положения убрали. Американцы хотят найти компромиссы, но, когда речь заходит о территориях, — их нет. Вопрос обмена украинских территорий на гарантии безопасности не стоит. <…> У Трампа свое видение того, как должна закончиться война на Украине. Оно отличается от украинского видения. Украину не устраивает вариант отстранения США от мирного процесса, Киеву важны поддержка Вашингтона и продолжение давления на Россию», — произнес Зеленский по окончании переговоров в Лондоне.