Андрей Воробьев вручил губернаторские премии бойцам СВО, волонтерам и медикам

В четверг, 18 декабря, в Подмосковье чествовали тех, чьи доброта и самоотверженность стали жизненным призванием. О лауреатах губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело» рассказал глава региона Андрей Воробьев.

Сегодня награды вручили не только защитникам России, но и тем, кто выполняет незаметную со стороны, но масштабную работу.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/2 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/2

«Участникам и ветеранам СВО, волонтерам, медикам, активистам — тем, кто рядом и на передовой, и в тылу, кто подставляет плечо вернувшимся с фронта, берет на себя ответственность, и тем, чье сердце не знает равнодушия», — отметил Андрей Воробьев.

Премию получила семья Руслана Григорьева, который вместе с родными переехал в Подмосковье из Лисичанска в 2017 году. После гибели дяди в результате вражеского обстрела в 2022 году он ушел на фронт добровольцем, служил старшим механиком-водителем танкового батальона.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Руслан получил тяжелые ожоги при подрыве, однако вернулся на фронт после реабилитации. При атаке дронов 26 февраля 2025 года он погиб. У бойца осталась дочь Машу, которая в этом году пошла в первый класс. В память о нем в школе девочки появилась парта героя.

За наградой в номинации «Герои на службе» на сцену поднялась его супруга Оксана. Еще одну историю о самоотверженности рассказывает семья Дмитрия и Алены Нарыжных, которые вместе разработали уникальный «Рюкзак жизни». Это набор первой помощи для тех, кто получил ранение на поле боя.

Идея пришла к Дмитрию, когда он, будучи мобилизованным в 2022 году, сам пострадал. В день рождения Алены в июле прошлого года пришла новость о его гибели. Несмотря на горе, женщина продолжила собирать рюкзаки. Сейчас она одна воспитывает их четырехмесячного сына.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Свою боль в дело помощи другим превратила Татьяна Бояринова. В 2023 году она потеряла на фронте сына Максима. Затем из жизни ушел ее супруг Евгений Александрович, который боролся с тяжелым заболеванием.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Не сломавшись, Татьяна Михайловна вместе с единомышленницами открыла швейную мастерскую. Они изготовили для бойцов уже более 500 противодроновых одеял, свыше 200 плащей и пятиточечников, а также множество другой необходимой амуниции и предметов для госпиталей.

«Сослуживцы сына до сих пор рядом. И теперь — вся область», — отметил Андрей Воробьев.