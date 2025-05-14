Андрей Воробьев и Анна Цивилева вручили ветеранам СВО ключи от новых машин с ручным управлением

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и статс-секретарь — заместитель министра обороны России Анна Цивилева встретились с участниками СВО и их семьями, чтобы обсудить, какая помощь нужна ветеранам, и вручить ключи от новых машин с ручным управлением. Глава региона напомнил, что для бойцов СВО действует 29 региональных и пять федеральных мер поддержки: выплаты, льготы, помощь в реабилитации и трудоустройстве, забота о детях и протезирование.

«Все присутствующие здесь — бойцы из легендарных подразделений, которые героически себя проявили. Мы хотим поблагодарить президента за то, что в свое время был создан Фонд „Защитники Отечества“, роль которого очень заметна», — подчеркнул Воробьев.

Речь идет о бойцах и командирах, получивших тяжелые ранения на передовой. Несмотря на травмы, многие продолжают службу, планируют учиться или заниматься спортом. Губернатор отметил, что в регионе работают центры реабилитации — имени Мещерякова и «Ясенки», где уже проходили восстановление некоторые из присутствующих.

«Одно из важных направлений помощи ветеранам СВО с тяжелой инвалидностью — выдача автомобилей с ручным управлением. Фонд поддерживает отечественный автопром, который адаптирует машины под нужды людей, и ДОСААФ, помогающий героям научиться управлять такими машинами. Наша задача заключается в том, чтобы у ребят была возможность работать, воспитывать детей, заниматься любимыми делами, в том числе спортом», — добавила Цивилева.