Андрей Воробьев и Анна Цивилева вручили ветеранам СВО ключи от новых машин с ручным управлением
Воробьев и Цивилева вручили бойцам СВО с инвалидностью ключи от новых машин
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и статс-секретарь — заместитель министра обороны России Анна Цивилева встретились с участниками СВО и их семьями, чтобы обсудить, какая помощь нужна ветеранам, и вручить ключи от новых машин с ручным управлением. Глава региона напомнил, что для бойцов СВО действует 29 региональных и пять федеральных мер поддержки: выплаты, льготы, помощь в реабилитации и трудоустройстве, забота о детях и протезирование.
«Все присутствующие здесь — бойцы из легендарных подразделений, которые героически себя проявили. Мы хотим поблагодарить президента за то, что в свое время был создан Фонд „Защитники Отечества“, роль которого очень заметна», — подчеркнул Воробьев.
Речь идет о бойцах и командирах, получивших тяжелые ранения на передовой. Несмотря на травмы, многие продолжают службу, планируют учиться или заниматься спортом. Губернатор отметил, что в регионе работают центры реабилитации — имени Мещерякова и «Ясенки», где уже проходили восстановление некоторые из присутствующих.
«Одно из важных направлений помощи ветеранам СВО с тяжелой инвалидностью — выдача автомобилей с ручным управлением. Фонд поддерживает отечественный автопром, который адаптирует машины под нужды людей, и ДОСААФ, помогающий героям научиться управлять такими машинами. Наша задача заключается в том, чтобы у ребят была возможность работать, воспитывать детей, заниматься любимыми делами, в том числе спортом», — добавила Цивилева.
Другое приоритетное направлений работы — адаптация жилья для ветеранов с инвалидностью. Квартиры и дома переоборудуют под их нужды: меняют двери, устанавливают «умный дом», специальные кровати, душевые, мебель, а у подъездов делают пандусы и подъемники.Еще один важный шаг — обеспечение тяжелораненых бойцов специальной одеждой, учитывающей их особенности. По словам Цивилевой, работа Фонда строится на обратной связи с ветеранами СВО, которые своим примером поддерживают других.
Среди тех, кто получил автомобиль, — Сергей Чернов, кавалер ордена Мужества. Он участвовал в СВО с самого начала, служил в артиллерии и получил минно-взрывное ранение. После лечения и протезирования решил продолжить службу — сейчас работает в военкомате в Коломне, автомобиль поможет ему в повседневной жизни.
«У меня многодетная семья, в скором времени ожидаем пополнение — уже пятого ребенка. Так что автомобиль, который я сегодня получил, нам как нельзя кстати», — поделился впечатлениями еще один участник СВО Николай Николаев.
В завершение встречи Воробьев сообщил, что Подмосковье стало пилотным регионом, где внедряется цифровая платформа для поддержки ветеранов СВО и их семей.