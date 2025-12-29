Украина попыталась атаковать резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области. Безрассудство режима Владимира Зеленского шокировало даже США: в Белом доме, кажется, впервые признали, что решение не передавать Киеву ракеты Tomahawk было верным. На что рассчитывали украинцы, и каким будет ответ России — разбирался 360.ru.

Что известно о попытке атаковать резиденцию Путина Террористическую атаку киевский режим предпринял в ночь с 28 на 29 декабря, использовав 91 ударный беспилотник дальнего действия. Все БПЛА уничтожили средства ПВО. «Данная акция совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта», — заявил глава МИД Сергей Лавров. Он предупредил, что подобные действия не останутся без ответа: объекты для ударов и время их нанесения ВС России уже определили.

Выходить из переговорного процесса с США российская сторона не намерена, но свою позицию пересмотрит с учетом «окончательного перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма».

Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что Путин в последнем телефонном разговоре обратил внимание американского лидера Дональда Трампа на произошедшее: ВСУ пытались атаковать резиденцию фактически сразу же после успешного переговорного раунда в Мар-а-Лаго.

Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен. Сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия. И, как было сказано, это, несомненно, повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава богу, не давала «томагавки».

Россия продолжит работу с партнерами из США по поиску путей достижения мира. Однако Путин предупредил, что американцам следует с пониманием отнестись к пересмотру достигнутых на предыдущем этапе договоренностей. «С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма российская сторона не может поступить иначе», — пояснил Ушаков позицию президента.

Россия готовит Украине сюрприз: каким будет ее ответ Специалист по межнациональным конфликтам, военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с 360.ru отметил, что адекватным ответом на действия Украины был бы удар по резиденции Зеленского. Но с учетом переговорного процесса такое развитие событий вряд ли возможно. «Но что-то очень серьезное однозначно будет. Россия ответит страшно. <…> Подобное нападение на резиденцию президента России — это вызов. И сейчас все союзники Киева будут смотреть, как ответит Москва. Если слабо, значит, можно делать такое. Если же достаточно сильно, то это должно быть так, чтобы ни у кого и мысли больше не возникло [повторить]», — подчеркнул он.

Интересно В украинском сегменте Telegram уже сообщили, что Россия готовится к «новогоднему» массированному ракетному удару. Его объем и плотность, если верить публикациям, может оказаться вдвое выше предыдущих атак 2023–2024 годов. По неподтвержденным данным, планируется задействовать до 900 БПЛА различного типа и порядка 150 крылатых ракет.

Михайлов допустил, что Россия продолжит тактику погружения Украины в XIX век, атаки по портовой инфраструктуре, мостам, по которым идут западные поставки вооружений. «Перекрыть любые возможности поставок сухопутными или железнодорожными путями — это достаточно серьезно. Но, думаю, что будет какой-то сюрприз. <…> После нападения на резиденцию мы добавим какой-то изюминки. Чтобы узнать, какой она будет, остается подождать всего лишь день-два», — заключил он.

Чего добивался Зеленский атакой по резиденции Путина Военный корреспондент Александр Коц предположил, что ответной атакой Россия вполне может проверить новые вооружения. «Владимир Путин говорил, что у нас есть пара козырей, которых мир еще не видел. Самое время их испытать в реальных боевых условиях. Чтобы удар „Орешника“ по Южмашу показался всем невинным новогодним фейерверком», — написал он. Коц допустил, что сейчас в спецоперации настает поворотный момент, когда противник сам срывает последние ограничители. Предпринятая попытка удара по резиденции Путина, по его словам, развязывает России руки.

Пора перестать церемониться с зарвавшимся наркоманом, который решил подкрепить свои переговоры в Майами ударом по спецобъекту.

С учетом скорости и расстояния, добавил Коц, дроны ВСУ запустили часа за три до начала встречи Зеленского с Трампом. «Очевидно, к финальной пресс-конференции просроченный лидер Украины собирался всех удивить. Не вышло», — сказал военкор. Он призвал не торопиться с ответными шагами и выразил надежду, что меры будут не только убедительные, но и сокрушительные.

Украина показала, как относится к усилиям Трампа по урегулированию Политолог Вадим Сипров указал, что предпринятой атакой глава киевского режима фактически плюнул в лицо партнеру по переговорам.

Сделав это, он дал понять буквально всем, что в грош не ставит ту огромную работу, которую американский президент провел по созданию условий для урегулирования российско-украинского конфликта дипломатическими методами.

Случившееся, по словам собеседника 360.ru, также продемонстрировало истинную позицию европейских хозяев Украины, которые точно так же наплевательски относятся к мнению и позиции Дональда Трампа и хотят поражения России любыми методами.

«Трампу стало ясно, что он имеет дело с абсолютно недоговороспособным партнером, и вряд ли он продолжит всерьез какие-либо коммуникации с киевским режимом», — допустил Сипров. Вероятнее всего, по его мнению, диалог между Вашингтоном и Киевом будут поддерживать для проформы, чтобы создать своего рода дымовую завесу для успокоения и отвлечения внимания европейской «партии войны» — в первую очередь, альянса Лондона, Парижа и Берлина.

Думаю, что Трамп понял, кто на этом треке является надежным партнером и естественным союзником, а кто пытается воткнуть в спину нож. Надежный партнер, с которым можно иметь дело, — Россия. И враг, самый главный — его англосаксонский дядюшка.

Зачем британцы помогают Зеленскому Он согласился с мнением о том, что в атаке на резиденцию Путина так или иначе замешана Европа, в том числе британцы, а киевский режим перешел к использованию откровенно террористических методов.

Даже в годы Великой Отечественной войны нацистская Германия не злоупотребляла подобного рода методами ведения войны против Советского Союза. <…> В этом смысле и киевский режим, и его европейские хозяева — враг пострашнее Гитлера.

Европа, подчеркнул политолог, осознала невозможность нанести поражение России на поле боя и поэтому добивается терроризмом и диверсиями эрозии управления, панических настроений, дестабилизации в обществе и в экономике. Проще говоря, хочет взорвать страну изнутри. «Для чего им это нужно? Тоже все очень просто и понятно. <…> Россия была и остается главной мировой кладовой разного рода природных ресурсов. В огромном количестве и очень-очень близко к Европе. Цель Лондона — получить полный контроль над нашими ресурсами. А дальше воплотить мечту бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, которая была иконой всех наших родных доморощенных либералов», — сказал Сипров. Собеседник 360.ru напомнил ее высказывание о том, что русских должно остаться 15 миллионов. Этого, по его словам, враг и добивается.

Сипров счел естественным тот факт, что позиция России по урегулированию украинского конфликта будет становиться все более принципиальной, а требования возрастут. «Уже вряд ли стоит ожидать, что мы ограничимся требованием вывода украинских войск с конституционных территорий Российской Федерации», — сказал политолог. В зоне боевых действий, напомнил он, российские войска демонстрируют успехи практически на всех участках и развивают их.