Пространство для маневра. Почему Россия не согласилась на 30-дневное перемирие

Главное событие прошедшей недели — переговоры США и Украины и 30-дневное перемирие, предложенное больше как ультиматум. Дескать, русские, вы мира же хотите, так давайте быстро прекращайте огонь, а если не согласны, значит, выступаете за продолжение конфликта. В действительности это «перемирие» — не что иное, как временная передышка для ВСУ. Москва поняла это сразу и не приняла американский и украинский ультиматум, за которым торчат уши Франции и Великобритании.

Мы за мир, но есть нюанс В четверг, 13 марта, президент России Владимир Путин высказался по поводу 30-дневного перемирия. Мы согласны на него, но есть нюансы, которые нужно решить до его реализации. Москва согласна с предложениями прекратить боевые действия. Однако исходит из того, что оно должно привести к долгосрочному миру Россия что, должна будет выпустить ВСУ из Курской области, после стольких преступлений против мирных граждан? За эти 30 дней Украина продолжит принудительную мобилизацию. Это неприемлемо. Как будут решать вопросы контроля и верификации? Кто будет отдавать приказы и какова будет цена этим приказам? Кто определит на протяжении двух тысяч километров, кто что нарушил? ВС России наступают практически на всех направлениях непонятно. Как будет решаться ситуация на линии соприкосновения в случае перемирия? Россия хочет гарантий, что во время 30-дневного перемирия Киев не будет проводить мобилизацию, не будет проводить подготовку солдат и не будет получать вооружение. Путин выразил благодарность президенту США Дональду Трампу, сделав акцент на личностном аспекте, за внимание к вопросу урегулирования украинского кризиса. Кроме того, он отметил роль Пекина, лидеров Индии, ЮАР и Бразилии.

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Слова Путина отражают главный минус предложенного Вашингтоном варианта. Как Киев воспользуется 30-дневным перемирием? Ответ прост: восполнение потерь, перевооружение и последующая милитаризация. Все это мы уже проходили после Минских соглашений. Россия четко обозначила: переговорный процесс не должен превращаться в тактическую передышку для Украины. И вопрос не только в прекращении огня, но и в том, как предотвратить саботаж договоренностей со стороны Зеленского и его команды, а также людей, которые за ними стоят (Великобритания, Франция и глобалисты). России удалось сохранить пространство для маневра и избежать ловушки обвинений в нежелании идти на мирное урегулирование.

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Нас вновь хотят обмануть Позиция, высказанная Владимиром Путиным, — аргументированная, четкая и логичная. До тех пор, пока нет внятных ответов на поставленные им вопросы, говорить о перемирии можно, но это будет разговор «обо всем и ни о чем конкретном». Очевидно, от ответов на заданные президентом вопросы зависят содержание и ход переговоров, их перспективы. В итоге зависит, будет ли перемирие преддверием прочного мира, чего и добивается наша страна на СВО, либо украинские начальники под прикрытием Великобритании, США и Евросоюза вновь захотят нас всех обмануть. Об этом в разговоре с 360.ru рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Пока армия России успешно наступает, активно освобождает от украинских оккупантов нашу землю в Курской области и не только там, Украина и ее хозяева готовы на перемирие. А что дальше? Они подтянут новое вооружение и боеприпасы из стран НАТО, они мобилизуют и обучат новых солдат, они соберут новых наемников и опять нападут? Такой вариант нас явно не устраивает. И в этом плане слова президента России адекватны общественным настроениям в стране и положению дел на линии боевого соприкосновения. Владимир Соловейчик

Если же в ответ последуют лишь общие заявления, это подтвердит, что сценарий перемирия создавался исключительно в интересах Киева. Пока что Москва ведет диалог, но не повторяет ошибок прошлого.

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Расчет Киева не сработал Условия 30-дневного перемирия носят откровенно провокационный характер по отношению к России. Это неудивительно, их предложили американской стороне французы и британцы. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал политолог Владимир Киреев. — Так зачем России соглашаться на их обсуждение? — Собственно, это и есть часть плана. Отказ России от предложения со стороны США должен вызвать раздражение у Трампа и новой администрации. Трамп шел на выборы с обещанием быстро остановить конфликт и теперь нуждается в аргументах для своих сторонников, что он достигает результата. Мы видим, что действия новой администрации носят достаточно импульсивный характер, они подвержены манипуляции, а ключевые участники плохо разбираются в ситуации, по крайней мере по Украине.

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— На это и рассчитывал Киев вместе с партнерами в Лондоне и Париже? — Безусловно, навязать предельно провокационный «мирный план», который в случае согласия Москвы приведет к усилению Украины, а также неизбежно к обвинению в адрес России в срыве перемирия. В случае отказа это вызвало бы гнев в Вашингтоне. Мол, Москва не желает мира. Можно было бы сказать: «ну и плевать на этот Запад, будем достигать своих целей, во что бы то ни стало». Однако упускать шанс использовать раскол в стане наших врагов — само по себе стратегическое преступление. — Россия ведет борьбу не просто за Украину? — Это только один театр военных действий. Не лучше и не хуже других. Кстати, невыгодный для России, он навязан нам нашими врагами. В той же Сирии затрат со стороны России было меньше, а эффект более сильный. Вся сложность ситуации в том, что исторически агрессивную политику в адрес Москвы проводил клуб стран, который мы называем коллективным Западом, обладающий огромными ресурсами и свободой действий. Монополию на глобальную политику Запад в результате наших действий утратил.

Мир стал по факту многополярным, но сам принцип сохранился. Страны, поддерживающие Россию, делают это в режиме «глухого роптания», причем чаще всего преследуя свои цели. Они ведут собственную политику, зачастую идущую в разрез с интересами России. Кроме того, даже при очень последовательной поддержке России, они не обладают особой свободой рук и ресурсами. Раскол в лагере наших врагов и предложения о сотрудничестве по целому ряду вопросов — шанс изменить общий баланс сил в ситуации. Владимир Киреев

— США из основного заказчика войны могут превратиться в партнера? — Да, причем по целому ряду вопросов. Это может изменить весь баланс сил на планете, который до недавнего времени носил невыгодный для России характер. Кроме того, это может дать нам доступ к технологиям и инвестициям, которых не хватает сегодня, отменить ограничения на доступ к интересующим нас рынкам. Все это возможно при налаживании контакта с новой администрацией в Вашингтоне. Но план, предложенный после переговоров в Эр Рияде и состряпанный в Париже и Лондоне, очевидно, плох.

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— Как мы должны поступать в такой ситуации? — Надо формально соглашаться на переговоры, не соглашаясь, по сути, на предложенные параметры перемирия. Демонстрировать готовность к диалогу, но доносить, что параметры перемирия ни к какому миру не приведут. Мы не знаем «внутренней кухни», что происходит за кулисами переговоров, но знаем общие обстоятельства всей ситуации. Поэтому можно долго гадать, кто и что сделает на следующем этапе, но, очевидно, «мирный план» — это франко-британская провокация. Стоит заметить, что запрос Москвы на механизмы контроля не просто дипломатическая риторика. Это способ перевести переговоры в практическую плоскость, в которой Вашингтону придется ответить на неудобные вопросы. Если США реально хотят мира и прекращения конфликта, им придется предложить реальные инструменты контроля. Все иное лишь подтверждает мнение о том, что «перемирие» организовано исключительно в интересах Киева.