Пространство для маневра. Почему Россия не согласилась на 30-дневное перемирие
Главное событие прошедшей недели — переговоры США и Украины и 30-дневное перемирие, предложенное больше как ультиматум. Дескать, русские, вы мира же хотите, так давайте быстро прекращайте огонь, а если не согласны, значит, выступаете за продолжение конфликта. В действительности это «перемирие» — не что иное, как временная передышка для ВСУ. Москва поняла это сразу и не приняла американский и украинский ультиматум, за которым торчат уши Франции и Великобритании.
Мы за мир, но есть нюанс
В четверг, 13 марта, президент России Владимир Путин высказался по поводу 30-дневного перемирия. Мы согласны на него, но есть нюансы, которые нужно решить до его реализации.
- Москва согласна с предложениями прекратить боевые действия. Однако исходит из того, что оно должно привести к долгосрочному миру
- Россия что, должна будет выпустить ВСУ из Курской области, после стольких преступлений против мирных граждан?
- За эти 30 дней Украина продолжит принудительную мобилизацию. Это неприемлемо.
- Как будут решать вопросы контроля и верификации? Кто будет отдавать приказы и какова будет цена этим приказам? Кто определит на протяжении двух тысяч километров, кто что нарушил?
- ВС России наступают практически на всех направлениях непонятно. Как будет решаться ситуация на линии соприкосновения в случае перемирия?
- Россия хочет гарантий, что во время 30-дневного перемирия Киев не будет проводить мобилизацию, не будет проводить подготовку солдат и не будет получать вооружение.
Путин выразил благодарность президенту США Дональду Трампу, сделав акцент на личностном аспекте, за внимание к вопросу урегулирования украинского кризиса. Кроме того, он отметил роль Пекина, лидеров Индии, ЮАР и Бразилии.
Слова Путина отражают главный минус предложенного Вашингтоном варианта. Как Киев воспользуется 30-дневным перемирием? Ответ прост: восполнение потерь, перевооружение и последующая милитаризация.
Все это мы уже проходили после Минских соглашений. Россия четко обозначила: переговорный процесс не должен превращаться в тактическую передышку для Украины. И вопрос не только в прекращении огня, но и в том, как предотвратить саботаж договоренностей со стороны Зеленского и его команды, а также людей, которые за ними стоят (Великобритания, Франция и глобалисты).
России удалось сохранить пространство для маневра и избежать ловушки обвинений в нежелании идти на мирное урегулирование.
Нас вновь хотят обмануть
Позиция, высказанная Владимиром Путиным, — аргументированная, четкая и логичная. До тех пор, пока нет внятных ответов на поставленные им вопросы, говорить о перемирии можно, но это будет разговор «обо всем и ни о чем конкретном».
Очевидно, от ответов на заданные президентом вопросы зависят содержание и ход переговоров, их перспективы. В итоге зависит, будет ли перемирие преддверием прочного мира, чего и добивается наша страна на СВО, либо украинские начальники под прикрытием Великобритании, США и Евросоюза вновь захотят нас всех обмануть. Об этом в разговоре с 360.ru рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.
Пока армия России успешно наступает, активно освобождает от украинских оккупантов нашу землю в Курской области и не только там, Украина и ее хозяева готовы на перемирие. А что дальше? Они подтянут новое вооружение и боеприпасы из стран НАТО, они мобилизуют и обучат новых солдат, они соберут новых наемников и опять нападут? Такой вариант нас явно не устраивает. И в этом плане слова президента России адекватны общественным настроениям в стране и положению дел на линии боевого соприкосновения.
Владимир Соловейчик
Если же в ответ последуют лишь общие заявления, это подтвердит, что сценарий перемирия создавался исключительно в интересах Киева. Пока что Москва ведет диалог, но не повторяет ошибок прошлого.
Расчет Киева не сработал
Условия 30-дневного перемирия носят откровенно провокационный характер по отношению к России. Это неудивительно, их предложили американской стороне французы и британцы. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал политолог Владимир Киреев.
— Так зачем России соглашаться на их обсуждение?
— Собственно, это и есть часть плана. Отказ России от предложения со стороны США должен вызвать раздражение у Трампа и новой администрации. Трамп шел на выборы с обещанием быстро остановить конфликт и теперь нуждается в аргументах для своих сторонников, что он достигает результата. Мы видим, что действия новой администрации носят достаточно импульсивный характер, они подвержены манипуляции, а ключевые участники плохо разбираются в ситуации, по крайней мере по Украине.
— На это и рассчитывал Киев вместе с партнерами в Лондоне и Париже?
— Безусловно, навязать предельно провокационный «мирный план», который в случае согласия Москвы приведет к усилению Украины, а также неизбежно к обвинению в адрес России в срыве перемирия. В случае отказа это вызвало бы гнев в Вашингтоне. Мол, Москва не желает мира. Можно было бы сказать: «ну и плевать на этот Запад, будем достигать своих целей, во что бы то ни стало». Однако упускать шанс использовать раскол в стане наших врагов — само по себе стратегическое преступление.
— Россия ведет борьбу не просто за Украину?
— Это только один театр военных действий. Не лучше и не хуже других. Кстати, невыгодный для России, он навязан нам нашими врагами. В той же Сирии затрат со стороны России было меньше, а эффект более сильный. Вся сложность ситуации в том, что исторически агрессивную политику в адрес Москвы проводил клуб стран, который мы называем коллективным Западом, обладающий огромными ресурсами и свободой действий. Монополию на глобальную политику Запад в результате наших действий утратил.
Мир стал по факту многополярным, но сам принцип сохранился. Страны, поддерживающие Россию, делают это в режиме «глухого роптания», причем чаще всего преследуя свои цели. Они ведут собственную политику, зачастую идущую в разрез с интересами России. Кроме того, даже при очень последовательной поддержке России, они не обладают особой свободой рук и ресурсами. Раскол в лагере наших врагов и предложения о сотрудничестве по целому ряду вопросов — шанс изменить общий баланс сил в ситуации.
Владимир Киреев
— США из основного заказчика войны могут превратиться в партнера?
— Да, причем по целому ряду вопросов. Это может изменить весь баланс сил на планете, который до недавнего времени носил невыгодный для России характер. Кроме того, это может дать нам доступ к технологиям и инвестициям, которых не хватает сегодня, отменить ограничения на доступ к интересующим нас рынкам. Все это возможно при налаживании контакта с новой администрацией в Вашингтоне. Но план, предложенный после переговоров в Эр Рияде и состряпанный в Париже и Лондоне, очевидно, плох.
— Как мы должны поступать в такой ситуации?
— Надо формально соглашаться на переговоры, не соглашаясь, по сути, на предложенные параметры перемирия. Демонстрировать готовность к диалогу, но доносить, что параметры перемирия ни к какому миру не приведут. Мы не знаем «внутренней кухни», что происходит за кулисами переговоров, но знаем общие обстоятельства всей ситуации. Поэтому можно долго гадать, кто и что сделает на следующем этапе, но, очевидно, «мирный план» — это франко-британская провокация.
Стоит заметить, что запрос Москвы на механизмы контроля не просто дипломатическая риторика. Это способ перевести переговоры в практическую плоскость, в которой Вашингтону придется ответить на неудобные вопросы. Если США реально хотят мира и прекращения конфликта, им придется предложить реальные инструменты контроля. Все иное лишь подтверждает мнение о том, что «перемирие» организовано исключительно в интересах Киева.