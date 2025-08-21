10 месяцев в аду под чужим именем. Как любовь к дочери помогла морпеху Трамалу выжить в плену и вернуться домой

Российского морского пехотинца с позывным Трамал, ранее числившегося пропавшим без вести, освободили из украинского плена в результате обмена. Как сообщила «Российская газета», в операции участвовали Минобороны России и ФСБ.

Военнослужащий провел в плену около 10 месяцев. Все это время он находился под чужой фамилией, поэтому долгое время оставался вне списков на обмен. Суд на Украине ранее приговорил его к 22 годам лишения свободы. Практика украинской стороны предполагает разные сценарии: часть военнопленных удерживаются до обмена, часть — привлекаются к уголовной ответственности. В случае Трамала судебное решение осложняло его возвращение, а использование чужой фамилии еще больше затянуло процедуру поиска и идентификации. Плен: 10 месяцев под чужим именем Трамал оказался в окружении в Курской области при попытке эвакуации группы раненых бойцов. По информации собеседников газеты, во время прорыва колонны его тяжело ранили и впоследствии пленили. В украинских тюрьмах военнослужащего содержали в разных регионах — в Сумской и Львовской областях. По его словам, условия были тяжелыми: задержанные испытывали нехватку пищи и медицинской помощи.

Фото: РИА «Новости»

Подобные истории нередко звучат и от других освобожденных военнослужащих, которые сообщают о нехватке питания, давлениях и пытках. Украинская сторона, в свою очередь, заявляет, что условия содержания соответствуют международным стандартам, однако подтвердить эти данные из независимых источников не удается. Путь домой: как Трамала нашли и обменяли По сообщениям близких к переговорам источников, имя Трамала в списки обмена попало только после того, как информация о его нахождении в плену стала известна в России. Украинская сторона предложила обменять его на офицера ВСУ. Операция состоялась в августе. После возвращения в Россию военнослужащему предлагали пройти длительное лечение и отпуск, однако он предпочел вернуться в часть в Севастополе. Обмены военнопленными проходят регулярно, однако каждая подобная процедура сопровождается сложными переговорами. Летом этого года состоялось несколько крупных обменов, в результате которых в Россию и на Украину вернулись десятки военнослужащих.

Фото: РИА «Новости»

Встреча, которая искупила все страдания Трамал воспитывает восьмилетнюю дочь, которая живет вместе с бабушкой и тетей в Нальчике. Его супруга за три года до начала СВО умерла, сгорев от рака за несколько месяцев. По словам близких, главной мотивацией во время плена для него были мысли о дочери. После освобождения бойца в воинскую часть в Севастополь его родные приехали сами. Дочь первой увидела отца издалека и сразу же побежала к нему. По словам Трамала, девочка сказала ему при встрече: "Папка! Никому тебя не отдам!" и заплакала. Сейчас морской пехотинец продолжает службу и проходит восстановление в своей воинской части.