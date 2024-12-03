Зеленский вспомнил о трех буквах. Почему украинская политика пахнет нечистотами

«На что должна пойти Россия ради достижения мира?» — спросили у Зеленского во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. «На что должна пойти Россия? — переспросил он. — Желательно на три буквы». Ухмыляющийся стендапер (явно довольный собой), смущенный гость, хохот в зале — так выглядела мизансцена вчерашних событий в Киеве.

В том, что бывший комик — кстати, весьма посредственный — так и не стал политиком, нет ничего удивительного. Больше скажу: то, что на Украине уровень общественной дискуссии во всем, что касается конфликта с Россией, давно опустился ниже плинтуса, тоже ни для кого не секрет.

Поверьте, проблема не в этом и даже не в отсутствии у Владимира Зеленского элементарных правил приличия, которыми он так и не овладел за 46 прожитых лет.

Проблема, точнее, трагедия Украины в том, что вопросы, касающиеся ее судьбы, выживания и даже будущего (весьма, впрочем, туманного) самих украинцев, низведены до уровня сортирного юмора. И началось это далеко не сегодня.