Зеленский вспомнил о трех буквах. Почему украинская политика пахнет нечистотами
Публицист Белов рассказал, в чем трагедия Украины, на примере выходки Зеленского
«На что должна пойти Россия ради достижения мира?» — спросили у Зеленского во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. «На что должна пойти Россия? — переспросил он. — Желательно на три буквы». Ухмыляющийся стендапер (явно довольный собой), смущенный гость, хохот в зале — так выглядела мизансцена вчерашних событий в Киеве.
В том, что бывший комик — кстати, весьма посредственный — так и не стал политиком, нет ничего удивительного. Больше скажу: то, что на Украине уровень общественной дискуссии во всем, что касается конфликта с Россией, давно опустился ниже плинтуса, тоже ни для кого не секрет.
Поверьте, проблема не в этом и даже не в отсутствии у Владимира Зеленского элементарных правил приличия, которыми он так и не овладел за 46 прожитых лет.
Проблема, точнее, трагедия Украины в том, что вопросы, касающиеся ее судьбы, выживания и даже будущего (весьма, впрочем, туманного) самих украинцев, низведены до уровня сортирного юмора. И началось это далеко не сегодня.
И не тогда, когда министр иностранных дел Украины, стоя вместе с толпой агрессивных молодчиков возле посольства России в Киеве, распевал похабные песенки в адрес нашего президента. Министра, кстати, потом сняли.
И не тогда, когда генпрокурор Украины придумал оскорбительные прозвища для жителей сразу двух украинских областей — Даунбасс и Лугандон.
И даже не в тот момент, когда квинтэссенцией европейской мечты украинцев стало женское кружевное белье.
Нет, все началось куда раньше — с похабных русофобских анекдотов, которыми меня щедро потчевали украинские одноклассники в далеком 1986 году. С пресловутой «паляныци», за неверное произношение которой можно было легко схлопотать по морде от местной гопоты. Да-да, это явление появилось вовсе не в марте 2022 года.
Я сейчас рассказываю не про какой-нибудь Львов или Тернополь — там все было еще хуже, — а про вполне себе русский (до какого-то момента) город Чернигов.
Много лет это никого не смущало. Много лет мы здесь, в России, относились к этому легкомысленно. Много лет наше руководство откровенно забивало на украинское направление, отправляя в Киев в качестве послов, извините, кого-то вроде Зурабова.
К чему все это привело, мы видим сейчас. Как по мне, на фоне проводимой нами СВО (тоже ведь не от хорошей жизни) сокрушаться по поводу вокзального хамства политика-недоучки как-то даже глупо.
Прав был Песков: у нас есть дела и поважнее.