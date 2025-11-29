Андрей Ермак, руководитель офиса президента, написал заявление об отставке. Президент Украины Владимир Зеленский завизировал его. Более того, анонсируются масштабные перемены в украинском правительстве. На Зеленского давят из США, он отбивается, но ситуация похожа на рыбий пузырь: при нагреве он сокращается в размерах. Украинский президент внутри этого пузыря.

Надо понимать, что Ермак не был просто большим чиновником. Он руководил многим на Украине, если не всем. Различные СМИ вообще приписывали ему единоличное лидерство. Это все же не так. Зеленский никогда не отдавал свои диктаторские полномочия другим. Но у Ермака, это несомненно, также была серьезная, очень серьезная власть. Он контролировал практически все ключевые структуры в стране. Его позиции казались незыблемыми. Однако он заигрался и слишком поверил в собственную неуязвимость.

Представить еще полгода назад, что Ермак уйдет в отставку, было решительно невозможно. Слишком многое на нем замыкалось. К тому же, и это важно, Ермак был очень давним партнером Зеленского. Они проворачивали дела еще в медиабизнесе и шоубизнесе. Казалось, что один не существует без другого. «Мы с Тамарой ходим парой».

Фактически, приняв отставку Ермака, Зеленский сдал своего главного партнера и давнего товарища, что лишний раз подтверждает: Зе готов на все ради власти. Но останется ли у него эта власть?

Ситуация тут примерно следующая. Определенные силы в США не хотят продолжения военного конфликта на Украине. Проблема в том, что другие силы вполне не против грохочущих пушек — например, Марко Рубио. Европа, очевидно, настроена на военный конфликт. А что Украина? У Зеленского нет других вариантов, кроме как продолжать цапать людей и кидать их на бойню. Нет конфликта — нет Зеленского. Все разговоры о том, что народ поддерживает его, абсурдны. Рейтинг Зеленского падает тем быстрее, чем интенсивнее идет бусификация. Проблема для украинского президента заключается в том, что сам он ничего не решает, хотя думает, что решает. НАБУ, которая сегодня прессует офис президента — серьезная структура, контролируемая из США. Они — тот инструмент, который делает Зеленского более сговорчивым. Однако у Вашингтона есть и другие инструменты, например, раскрывающие коррупционные схемы Ермака и самого Зеленского. Сейчас из Ермака делают «козла отпущения» — старая тактика, но это не означает, что на том все и кончится.

Европа, управляемая глобалистами, пытается затянуть мирные переговоры. Зеленский идет на уступки, но держит в голове план войны. Америка неоднородна. Что делать России? Продолжать давить на фронте и усиливать атакующий потенциал. Многое решится на земле.

Впервые за почти четыре года конфликта на нашей стороне серьезное, дипломатическое и военное преимущество. Теперь важно не упустить шанс. Ведь обязательно появится вестник глобализма, условный Борис Джонсон, и попытается напакостить. Тем меньше мы должны идти на уступки.

Что до украинского Офиса, то крысы, сколько бы они ни жрали, всегда голодны и опасны. Они начинают подъедать сами себя. Надо заставить их суетиться еще сильнее. С крысами говорить бесполезно — их нужно травить, а общаться уже с их хозяевами.