Зеленский на горошине. Киевский диктатор недоволен Трампом
Публицист Белов: Украину не возьмут в НАТО ни при каких обстоятельствах
«Я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время презенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять вопрос о приглашении в НАТО. Он сейчас действующий президент США, от его позиции многое зависит. Нет смысла обсуждать с президентом Трампом то, что — пока он еще не в Белом доме — от него не зависит». Если думаете, что эту сентенцию произнес лидер сильного, независимого и, возможно, даже влиятельного государства, скажем, Австрии, решившей внезапно покончить с внеблоковым прошлым и влиться в дружную семью трансатлантических союзников, то спешу разочаровать.
О своих планах напомнить нынешнему хозяину Белого дома о необходимости выслать-таки официальное приглашение к вступлению в Североатлантический альянс заявил Владимир Зеленский, который мало того, что пребывает нынче в непонятном статусе просроченного президента Украины, так еще и возглавляет режим, целиком и полностью зависящий от воли заокеанского «белого господина».
И уж кому-кому, но точно не бывшему комику корчить из себя «принцессу на горошине» и требовать «другого» президента США. Потому что, мол, этот какой-то не такой и говорить с ним не о чем.
Впрочем, если оставить сарказм за скобками, стоит отметить, что усиливающаяся в последнее время неадекватность киевского диктатора служит одним из ярчайших доказательств пожара, бушующего у него где-то пониже спины.
Еще до парижской встречи Зеленского с Трампом в Киеве мало рассчитывали на возможность уговорить победителя американской президентской гонки сменить гнев на милость и позволить-таки киевскому режиму продолжать геноцид украинцев, отправляя на бессмысленную бойню одно их поколение за другим. Потому сразу после явно неудачных переговоров в Вашингтоне глава Офиса президента Андрей Ермак отправился в Лондон, где, похоже, сумел убедить британцев взять кураторство над украинским конфликтом.
Отсюда этот юношеский максимализм Вовочки и его боевой задор, которые проявляются столь странным, я бы даже сказал, болезным образом.
И все бы ничего, если бы Байден, к которому вот так заочно обратился дурно воспитанный криворожский гопник, хоть как-то прореагировал на слова украинского узурпатора. Так ведь нет. В Белом доме тишина, и телефон в бункере Зеленского предательски молчит.
Ну, а чего ему звонить? В НАТО Украину не возьмут ни при каких обстоятельствах, тут и обсуждать нечего. То, что в Киеве вдруг решили, что это их последний шанс и союзники готовы внезапно дать согласие в страхе перед приходом Трампа, который при желании может легко прикрыть эту украинскою лавочку, — так это все от непонимания смысла происходящего.
Что же касается условий продолжения поддержки украинской авантюры, они были не так давно предельно четко озвучены: ставь под ружье 18-летних, получишь деньги и оружие. Ничего нового в этом плане Зеленский не услышит.
А услышать хочется, просто потому, что ему и дальше очень хочется, как говаривал Глеб Жеглов, «сытно жрать и мягко спать», не считаясь с ценой, которую за это платит украинский народ.