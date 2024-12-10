«Я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время презенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять вопрос о приглашении в НАТО. Он сейчас действующий президент США, от его позиции многое зависит. Нет смысла обсуждать с президентом Трампом то, что — пока он еще не в Белом доме — от него не зависит». Если думаете, что эту сентенцию произнес лидер сильного, независимого и, возможно, даже влиятельного государства, скажем, Австрии, решившей внезапно покончить с внеблоковым прошлым и влиться в дружную семью трансатлантических союзников, то спешу разочаровать.

О своих планах напомнить нынешнему хозяину Белого дома о необходимости выслать-таки официальное приглашение к вступлению в Североатлантический альянс заявил Владимир Зеленский, который мало того, что пребывает нынче в непонятном статусе просроченного президента Украины, так еще и возглавляет режим, целиком и полностью зависящий от воли заокеанского «белого господина».

И уж кому-кому, но точно не бывшему комику корчить из себя «принцессу на горошине» и требовать «другого» президента США. Потому что, мол, этот какой-то не такой и говорить с ним не о чем.

Впрочем, если оставить сарказм за скобками, стоит отметить, что усиливающаяся в последнее время неадекватность киевского диктатора служит одним из ярчайших доказательств пожара, бушующего у него где-то пониже спины.