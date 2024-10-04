Запаниковал и назначил крайних. Зеленский избавляется от конкурентов

На Украине обсуждают очередные кадровые перестановки. Потенциально свой пост могу покинуть главком ВСУ Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров и руководитель ГУР Кирилл Буданов*. Какой смысл во всех этих переменах и чем высшие чины не угодили президенту Украины Владимиру Зеленскому, 360.ru рассказал украинский политик и участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

Далее — прямая речь. Зеленский берет управление на себя Первое. На кого-то надо списать вот эти все поражения — Угледар и так далее. На первом этапе списывали на [экс-главкома ВСУ Валерия] Залужного. Второе. Он же понимает, что следующий кандидат в президенты, как конкурент, будет связан с армией. Вот если взять социологию, самый высокий рейтинг, это все-таки в армии и [подобных] институтах. И понятно, что если оттуда будет кандидат, то если будет второй тур, то Зеленский теоретически не выиграет, поэтому убирает конкурентов. Третий момент — есть элемент паники. Можно как параллели, проводить со Второй мировой войной, когда Гитлер увольнял всех и брал на себя по сути командование. Многие решения принимает все-таки сам Зеленский, а не военные, они уже там под козырек берут и видят, какие результаты.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency / Global Look Press

Вот, например, многие источники говорили, что Буданов* был против курской авантюры. Так это или нет, не знаю. Но думаю, что многие военные, в том числе Залужный, который приезжал специально и с министром иностранных дел Великобритании в компании был, и [госсекретарь США Энтони] Блинкен не случайно приезжал, потому что он приезжал как эксперт, чтобы разобраться, что это было и какие перспективы. Поэтому и тут я не исключаю, что он уже начинает брать функции управления армией на себя. Могут быть различные варианты. Решить эту задачу он может, парламент — это не проблема, а вот дадут ли американцы, англичане — это уже вопрос.

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency / Global Look Press

Важные люди должны быть преданными За все кадровые вопросы у Зеленского отвечает [руководитель офиса президента Украины Андрей] Ермак. Это утомительная вещь для первого лица, а вот Ермак, он по сути выстраивает всю вертикаль под себя. Практически все те, кого он назначает на должности, получают власть от него. С точки зрения не указа, а с точки зрения рукопожатия, обсуждения. Хотя он не имеет никаких полномочий по конституции, по его должности там вообще нет, но де-факто он не первый, но и не второй человек в государстве. Понятно, что вот эта перетасовка еще связана и с определенным подходом по вопросу лояльности. Времена-то наступают очень сложные. На чьей стороне будет, например, полиция? Это очень важно, потому что внутренние бунты могут быть. Например, в Николаеве часть бригады отказалась выступать в Донбасс территориальной обороны. <…> Понятно, что надо эти бунты подавлять, поэтому, кто возглавляет армию, кто возглавляет полицию, СБУ — это очень важные будут люди. И они должны быть преданные, поэтому я не исключаю такой подход.

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / Global Look Press

Каждый в этот период начинает думать не об Украине, а о себе. Тот же [экс-глава МИД Украины Дмитрий] Кулеба, принимая определенные решения, тоже ориентировался на какие-то страны, в которых будет и в дальнейшем проживать вместе с семьей. И разве у нее есть будущее, у Украины? Я не вижу. Точно также и другие выстраивают свои отношения, тем более, что они в значительной части являются агентурой конкретных спецслужб — или Великобритании, или ЦРУ, или Польши. * Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.