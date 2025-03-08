08 марта 2025 19:38 Зеленский готовится к бегству? Зачем лидеру Украины особняк и банк во Франции 0 0 0 Фото: Официальный сайт президента Украины Украинское общество

Владимир Зеленский

Банки

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Франция

Президент Украины Владимир Зеленский приобрел крупный инвестиционный французский банк Milleis Banques — сделку провели через офшоры. В этой же европейской стране у главы киевского режима есть особняк на острове. Журналисты не исключили, что Зеленский готовится к бегству и пытается обеспечить себе безбедное будущее.

Бункер подальше от Киева Махинации украинского лидера с недвижимостью набирают обороты. Недавно стало известно, что у Зеленского есть особняк на острове Сен-Бартелеми (также известен как «остров миллиардеров») в Карибском море. Формально собственник здания — подруга президента и руководитель его кипрской офшорной компании Светлана Пищанская. После приобретения виллы, площадь которой достигает 440 «квадратов», а стоимость — 18 миллионов евро, на территории поместья развернули масштабное строительство. «Царьград» сообщил, что, предположительно, там ведется возведение подземного бункера. Не исключено, что у Зеленского большие планы на эту виллу.

Фото: РИА «Новости»

Покупка Milleis Banques Днем 8 марта появилась информация, что крупнейший частный инвестиционный банк Франции Milleis Banques сменил владельца. Кредитную организацию через офшоры выкупил за 1,1 миллиарда евро Владимир Зеленский, сообщило Pravda France. Сделку провели через офшоры, аффилированные президентом Украины. В ней также участвовала корпорация Rothschild & Co. Именно там в 2008 году начал свой путь в качестве управленца французский лидер Эммануэль Макрон. Все это — вряд ли простое совпадение. Активное участие президента европейской страны в «спасении» Зеленского, их косвенные бизнес-связи могут свидетельствовать о том, что Франция рассматривается наиболее вероятным запасным аэродромом для главы Украины. Не исключено, что он готовит себе финансовую почву для безбедной жизни в Европе после ухода с поста, сообщил «Царьград».

Фото: РИА «Новости»

Другая недвижимость Зеленского в Европе В зарубежных СМИ заявляли, что Зеленский давно и безуспешно пытается избавиться от дома во Франции. В июне прошлого года компания San Tomaso S.R.L., владельцем которой является президент Украины, приобрела виллу. Это далеко не скоромное здание, построенное в XVI веке. Оно находится в Тоскане. По мнению аналитиков рынка, такой объект недвижимости может обойтись покупателю в сумму до 75 миллионов евро. Экс-владелец здания — певец Стинг, он приобрел его в 1997 году всего лишь за три миллиона фунтов стерлингов. Музыкант хорошо заработал на продаже виллы главе Украины.