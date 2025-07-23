Сегодня 14:38 На убой идут старики. Зачем Зеленский дал команду на отлов пенсионеров? 0 0 0 Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Такер Карлсон

Похоже, на Украине начался новый этап мобилизации: повестки явиться в ТЦК стали приходить мужчинам старше 60 лет, которых раньше эта участь обходила стороной. Официально отныне они подлежат призыву исключительно по медицинским показаниям, то есть будучи полностью здоровыми, что, как вы понимаете, для граждан Украины предпенсионного и пенсионного возраста — недостижимая цель.

Казалось бы, тема закрыта, говорить не о чем. Но украинская реальность на то и украинская: между тем, что официально делать нельзя, и тем, что на самом деле происходит, огромная пропасть. Пока что процесс забривания в солдаты седых стариков массового характера не приобрел, но, как говорится, еще не вечер. Призыв 60+ — это не только свидетельство колоссальных проблем киевского режима на фронте, дыры на котором давно приходится затыкать «пушечным мясом» любого качества. Тут ведь в чем закавыка? ТЦК отгружают людей буквально как скот, по головам. У них план выражен в количестве, а не в качестве. Для военного командования также важна просто массовость. Дадут такому старику автомат и лопату, отправят рыть окопы где-нибудь на самом горячем участке. Повезет — сразу попадет в плен, выживет, не повезет — возможно, сумеет задержать продвижение российский войск на день-два, прежде чем навсегда остаться в том самом окопе.

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Один бой — инфаркт. Один марш — инсульт. Одна неделя в окопе — смерть. Но это никого не волнует. Потому что главное — цифры», — написал украинский Telegram-канал «Картель». Но тут еще и тонкий расчет. Старики — самая уязвимая часть населения. Уязвимее, чем дети, за которых хотя бы есть кому вступиться. Большинство стариков одиноки, значит, никто не придет хлопотать за них в ТЦК, некому будет в итоге выплачивать деньги. Я уж молчу о серьезной экономии на пенсиях и прочих пособиях. Это Клондайк. Звучит цинично, но именно так работает бесчеловечная украинская машина смерти. В этой связи очень верную характеристику киевскому режиму и лично узурпатору Владимиру Зеленскому дал американский независимый журналист Такер Карлсон. «Думаете, он считает их людьми? Нет, не считает, если так себя ведет. Он смотрит не на человека, он смотрит на животное, на вещь, на раба, на кого-то, кем он владеет», — заявил Карлсон в интервью немецкому пропагандистскому таблоиду Bild.

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa / www.globallookpress.com

О том, как на Украине провоят массовую «могилизацию» населения, в российском информационном пространстве говорят часто и давно. К сожалению, на протяжении долгого времени на Западе старались этого не замечать. Скорее всего, не заметят и в этот раз. Точнее, сделают вид, что не заметили, ибо, когда нужно, в западных СМИ нет-нет да и появляются публикации о бесчеловечном отношении украинских властей к собственному народу. Впрочем, пока Украина выполняет свою главную задачу — ослабление России, все это так и останется лишь средством давления на отбившийся от рук режим, методов воздействия на который у западных кукловодов все меньше.