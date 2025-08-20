Зе на За. В чем суть британского интереса к украинским выборам
Стоило только Дональду Трампу во время недавней встречи с Владимиром Зеленским поиронизировать над хитроумным украинским способом бесконечного продления властных полномочий — мол, начни военный конфликт и забудь о выборах, — как тему возможного избирательного процесса на Украине тут же подхватили западные СМИ, прежде всего британские.
Издание Express сообщило, что Украина и Великобритания в лице избирательных комиссий двух стран подписали некий меморандум, по которому британцы соглашаются помочь Киеву с организацией голосования за рубежом (в основном в западных странах), регулированием финансирования избирательных кампаний и обеспечением безопасности избирательных бюллетеней и кандидатов.
Зачем вдруг Лондону понадобилось всем этим заниматься — в искренность стремления британских самаритян просто и бескорыстно оказать помощь как-то совсем не верится, — объясняется в этой же статье. Всему виной, разумеется, Россия, которая, по версии британских газетчиков, непременно попытается вмешаться в ход украинских выборов. Она ведь всегда так делает.
И не беда, что байки о российском вмешательстве в пользу Трампа развенчали уже на уровне национальной разведки США. Не пропадать же даром такому раскрученному нарративу, тем более что, как говорится, «пипл хавает». Западный «пипл» прежде всего.
Но при чуть более внимательном изучении вопроса узнаешь, что в Лондоне совсем недавно открылся ни много ни мало предвыборный штаб нынешнего посла Украины в Великобритании — бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Видимо, он со всей серьезностью вознамерился баллотироваться в украинские президенты.
Об этом, в частности, написала американская журналистка Кэти Ливингстон, активно сотрудничающая с изданиями как в США, так и на Украине. По ее данным, «штаб кандидата Залужного» — не просто слухи, а свершившийся факт, реальность которого подтверждается подробностями о подборе кадров и даже некоторых уже состоявшихся назначениях.
По словам Ливингстон, руководителем предвыборного штаба стал генерал-лейтенант Сергей Наев, бывший командующий объединенными силами ВСУ, известный своей лояльностью к Залужному.
Среди прочих причастных — тоже сплошь знакомые всем лица. Бывшая журналистка, а нынче депутат от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар в ранге заместителя руководителя фактически управляет всей предвыборной кампанией. За работу с медиа отвечает Оксана Тороп, экс-сотрудница украинской редакции Би-би-си, знакомая с Залужным еще в бытность того главкомом ВСУ.
Отношения с внешними игроками (как западными, так, возможно, и представителями стран Глобального Юга) будет координировать Полина Лысенко, в прошлом руководитель украинского центра по борьбе с дезинформацией, а ныне целый заместитель директора НАБУ. Того самого НАБУ, которое Зеленский безуспешно пытался прикрыть несколько недель тому назад и что едва не стоило ему третьего Майдана, который безо всяких выборов снес бы Зе-режим.
Но самое интересное не в этом. А в том, что среди близких к штабу людей Кэти Ливингстон назвала «героя» второго Майдана Сергея Пашинского. Помните, это тот, которого поймали со снайперской винтовкой в багажнике автомобиля. А также самого Петра Порошенко, который, судя по всему, решил скооперироваться с Залужным, чтобы вернуться к власти в качестве премьер-министра или главы Верховной рады.
Разумеется, при таком раскладе самому Залужному, по крайней мере в фантазиях Порошенко, отводится роль свадебного генерала. Что по большему счету не имеет особого значения.
Почему? Да потому что над мелочной возней украинских политиков возвышается грандиозный замысел их лондонских кураторов. Суть — в сохранении на Украине нынешнего политического режима. От перестановки Зе(ленского) на За(лужного) или, скажем, Ермака на Порошенко в качестве теневого управленца, как в известной математической задачке, ничего не меняется.
А именно отсутствие каких-либо качественных изменений в политике Незалежной по итогам кризиса и есть стратегическая цель британцев.