Сегодня 14:12 Зе на За. В чем суть британского интереса к украинским выборам 0 0 0 Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency, Christophe Gateau/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

Украинское общество

Владимир Зеленский

Великобритания

Петр Порошенко

Украина

Выборы

Стоило только Дональду Трампу во время недавней встречи с Владимиром Зеленским поиронизировать над хитроумным украинским способом бесконечного продления властных полномочий — мол, начни военный конфликт и забудь о выборах, — как тему возможного избирательного процесса на Украине тут же подхватили западные СМИ, прежде всего британские.

Издание Express сообщило, что Украина и Великобритания в лице избирательных комиссий двух стран подписали некий меморандум, по которому британцы соглашаются помочь Киеву с организацией голосования за рубежом (в основном в западных странах), регулированием финансирования избирательных кампаний и обеспечением безопасности избирательных бюллетеней и кандидатов. Зачем вдруг Лондону понадобилось всем этим заниматься — в искренность стремления британских самаритян просто и бескорыстно оказать помощь как-то совсем не верится, — объясняется в этой же статье. Всему виной, разумеется, Россия, которая, по версии британских газетчиков, непременно попытается вмешаться в ход украинских выборов. Она ведь всегда так делает. И не беда, что байки о российском вмешательстве в пользу Трампа развенчали уже на уровне национальной разведки США. Не пропадать же даром такому раскрученному нарративу, тем более что, как говорится, «пипл хавает». Западный «пипл» прежде всего.

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / www.globallookpress.com

Но при чуть более внимательном изучении вопроса узнаешь, что в Лондоне совсем недавно открылся ни много ни мало предвыборный штаб нынешнего посла Украины в Великобритании — бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Видимо, он со всей серьезностью вознамерился баллотироваться в украинские президенты. Об этом, в частности, написала американская журналистка Кэти Ливингстон, активно сотрудничающая с изданиями как в США, так и на Украине. По ее данным, «штаб кандидата Залужного» — не просто слухи, а свершившийся факт, реальность которого подтверждается подробностями о подборе кадров и даже некоторых уже состоявшихся назначениях. По словам Ливингстон, руководителем предвыборного штаба стал генерал-лейтенант Сергей Наев, бывший командующий объединенными силами ВСУ, известный своей лояльностью к Залужному.

Фото: IMAGO/Kyrylo Chubotin / www.globallookpress.com

Среди прочих причастных — тоже сплошь знакомые всем лица. Бывшая журналистка, а нынче депутат от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар в ранге заместителя руководителя фактически управляет всей предвыборной кампанией. За работу с медиа отвечает Оксана Тороп, экс-сотрудница украинской редакции Би-би-си, знакомая с Залужным еще в бытность того главкомом ВСУ. Отношения с внешними игроками (как западными, так, возможно, и представителями стран Глобального Юга) будет координировать Полина Лысенко, в прошлом руководитель украинского центра по борьбе с дезинформацией, а ныне целый заместитель директора НАБУ. Того самого НАБУ, которое Зеленский безуспешно пытался прикрыть несколько недель тому назад и что едва не стоило ему третьего Майдана, который безо всяких выборов снес бы Зе-режим.

Но самое интересное не в этом. А в том, что среди близких к штабу людей Кэти Ливингстон назвала «героя» второго Майдана Сергея Пашинского. Помните, это тот, которого поймали со снайперской винтовкой в багажнике автомобиля. А также самого Петра Порошенко, который, судя по всему, решил скооперироваться с Залужным, чтобы вернуться к власти в качестве премьер-министра или главы Верховной рады.

Разумеется, при таком раскладе самому Залужному, по крайней мере в фантазиях Порошенко, отводится роль свадебного генерала. Что по большему счету не имеет особого значения.

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Почему? Да потому что над мелочной возней украинских политиков возвышается грандиозный замысел их лондонских кураторов. Суть — в сохранении на Украине нынешнего политического режима. От перестановки Зе(ленского) на За(лужного) или, скажем, Ермака на Порошенко в качестве теневого управленца, как в известной математической задачке, ничего не меняется. А именно отсутствие каких-либо качественных изменений в политике Незалежной по итогам кризиса и есть стратегическая цель британцев.