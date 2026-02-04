Ровно накануне третьего раунда переговоров в Абу-Даби между Россией, США и Украиной в Киев прибыл генсек НАТО Марк Рютте. Прибыл то ли как представитель альянса, то ли как посланец Европы, которую за переговорный стол умышленно не пригласили. Впрочем, это и не важно. Его поездка стала во многом ритуальной и символической, наглядно показавшей бессилие европейцев повлиять на исход конфликта на Украине. Конфликта, завершения которого никто из них, похоже, не желает.

«Я снова хочу подтвердить: мы сказали летом, что НАТО будет продолжать поддерживать Украину. Я знаю, зима очень длинная, но весна придет. Оставайтесь сильными. Я знаю, что вы останетесь сильными», — произнес Рютте с трибуны Верховной рады, добавив запрещенный в России нацистский лозунг.

Западные СМИ отметили, что Киев в целом остался верен своей традиции пугать высоких зарубежных гостей громким звуком сирены, оповещающей якобы об угрозе прилета «российской баллистической ракеты». Те, кто внимательно следит за событиями, хорошо знают, что спектакли с воздушной тревогой давно стали частью украинского дипломатического протокола.

Поначалу это работало. То перепуганная голливудская актриса Анджелина Джоли поделится по приезде домой жуткими впечатлениями о том, как она бежала от «российских ракет» по узким улочкам Львова. То целый федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер просидит какое-то время в Черниговском подвале, свято веря в то, что прямо в то же время над его головой рвутся снаряды и грохочут взрывами БПЛА.

Судя по вчерашним кадрам из Киева, на Рютте эта дешевая пропагандистская постановка особого впечатления не произвела. Да и смысла в ней не было никакого. Ужас происходящего вряд ли как-то отразится на объемах военной и финансовой помощи, которую может предоставить Европа.