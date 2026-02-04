Символы и ритуалы украинского протокола. Никто так и не понял, зачем генсек НАТО приезжал в Киев
Ровно накануне третьего раунда переговоров в Абу-Даби между Россией, США и Украиной в Киев прибыл генсек НАТО Марк Рютте. Прибыл то ли как представитель альянса, то ли как посланец Европы, которую за переговорный стол умышленно не пригласили. Впрочем, это и не важно. Его поездка стала во многом ритуальной и символической, наглядно показавшей бессилие европейцев повлиять на исход конфликта на Украине. Конфликта, завершения которого никто из них, похоже, не желает.
«Я снова хочу подтвердить: мы сказали летом, что НАТО будет продолжать поддерживать Украину. Я знаю, зима очень длинная, но весна придет. Оставайтесь сильными. Я знаю, что вы останетесь сильными», — произнес Рютте с трибуны Верховной рады, добавив запрещенный в России нацистский лозунг.
Западные СМИ отметили, что Киев в целом остался верен своей традиции пугать высоких зарубежных гостей громким звуком сирены, оповещающей якобы об угрозе прилета «российской баллистической ракеты». Те, кто внимательно следит за событиями, хорошо знают, что спектакли с воздушной тревогой давно стали частью украинского дипломатического протокола.
Поначалу это работало. То перепуганная голливудская актриса Анджелина Джоли поделится по приезде домой жуткими впечатлениями о том, как она бежала от «российских ракет» по узким улочкам Львова. То целый федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер просидит какое-то время в Черниговском подвале, свято веря в то, что прямо в то же время над его головой рвутся снаряды и грохочут взрывами БПЛА.
Судя по вчерашним кадрам из Киева, на Рютте эта дешевая пропагандистская постановка особого впечатления не произвела. Да и смысла в ней не было никакого. Ужас происходящего вряд ли как-то отразится на объемах военной и финансовой помощи, которую может предоставить Европа.
Нет, в том, что касается дежурных заявлений о всемерной поддержке, в них, как мы уже имели возможность убедиться, недостатка не будет. Но, кроме громких слов, ни НАТО, ни ЕС ничего Киеву предложить уже не могут.
На этом фоне, кстати, комично смотрелась новость о том, что Швеция и Дания выделят 290 миллионов долларов на поставку Украине систем ПВО Tridon. Так они хотят помочь с отражением атак на критическую инфраструктуру украинской энергетики.
Даже западные СМИ назвали это «попыткой продемонстрировать поддержку без реального влияния на баланс сил».
«Эти поставки вряд ли изменят ситуацию на фронте или защитят критическую инфраструктуру от ударов, учитывая объемы и темпы атак. Вместо давления на переговорный процесс и гуманитарную помощь — новые военные контракты, выгодные прежде всего самим производителям вооружений», — написало агентство Reuters.
Что касается Рютте, то ни его похвала в адрес Зеленского за то, что при нем Украина фактически превратилась в военный полигон для западных инноваций в сфере вооружений, ни грозное требование не допустить превращения «будущих мирных договоренностей в повторение Будапештского меморандума или Минских соглашений», ничем, кроме пустого сотрясания воздуха, украинцам не запомнятся.
Натовский гость заглянул на минутку, покрутился немного, да и отбыл восвояси. За сим очередная серия спектакля «весь мир с нами» закончилась.
Продолжение следует…