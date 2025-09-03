03 сентября 2025 00:50 Лакомый кусок Украины. Зачем британцы тайно приезжали в Киев? Аналитик Голубь: Запад начнет оккупацию Украины с Одессы 0 0 0 Фото: Начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин. Martyn Wheatley/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Одесса становится разменной монетой в опасной геополитической игре Запада. Тайный визит в Киев высокопоставленных британских военных во главе с адмиралом Тони Радакиным свидетельствует о готовности Лондона к дальнейшей эскалации, в частности создания в Одессе экстерриториальной военной базы по образцу Гибралтара. Этот шаг, фактически означающий оккупацию ключевого черноморского порта, кардинально изменит расстановку сил в регионе и поставит крест на любых мирных инициативах.

Визит Радакина и Найтона На прошлой неделе многие не заметили крайне важное событие, которое со стороны могло показаться абсолютно дежурным и незначительным. В Киев с тайным визитом прибыл глава штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин. Вместе с ним — его преемник Ричард Найтон. Такой «дуэт» демонстрирует преемственность жесткого курса Лондона по Украине и готовность к дальнейшей эскалации. По некоторой информации, главная цель приезда — обсуждение будущего юга Украины, в частности Одессы. Британская военная база в этом регионе дала бы Западу рычаг давления на Россию и стратегический контроль над Черным морем. Если ранее британцы ограничивались поставками инструкторов, разведданными и минимальным присутствием, то сейчас речь заходит уже о более серьезных вещах, таких как обеспечение систем противовоздушной обороны, морской безопасности и защита транспортной инфраструктуры. Причем Радакин представляет флот, а Найтон — авиацию. Это ключевые компоненты военной машины Североатлантического альянса, которые играют центральную роль в противодействии России. Очевидно, что Соединенное Королевство готовится к продолжению конфликта. Оно намерено сохранить влияние на украинском направлении независимо от смены руководства.

Лакомый кусок Сценарий представляется весьма вероятным, тем более что под оккупацию Украины уже заложено правовое основание. Можно вспомнить подписанное в январе так называемое соглашение о столетнем партнерстве между Киево и Лондоном. В документе четко говорится о «совместном использовании военных формирований» и «создании механизмов быстрого реагирования» на «вызовы, которые могут возникнуть на территории друг друга», напомнил в беседе с 360.ru политический аналитик, публицист Юрий Голубь. «Сегодня можно констатировать, что такой вызов возник: ситуация на фронте для Украины близка к критической — речь идет прежде всего о нехватке живой силы даже для защиты хорошо оборудованных позиций. При этом у режима и его британских кураторов есть отчетливое понимание, что решение о мобилизации молодежи может вызвать социальный взрыв — в противном случае оно было бы давно принято. Впрочем, даже в этом случае речь будет идти о самой малочисленной демографической группе, которая в значительной части успела сбежать из страны», — пояснил Голубь.

Разумеется, добавил эксперт, оккупация Украины начнется с самого лакомого куска, которым, безусловно, можно назвать Одессу. После проливов и Крыма — это, пожалуй, самая важная стратегическая точка черноморского бассейна. База в Одессе позволяет контролировать устье Дуная, экспорт зерна, поставки оружия и мирных грузов, а также создавать постоянную угрозу для Севастополя.

Одновременно такой шаг укладывается во внешнеполитическую линию Британии на срыв любых мирных договоренностей. Российский МИД уже высказывался на тему возможной высадки англо-французов в Одессе, определяя такой вариант как неприемлемый. Воплощение этих планов обесценивает мирный процесс, делает бессмысленными любые гарантии Трампа. Замыкая на себя морскую связь Украины с внешним миром, Британия получает дополнительный рычаг давления на Зеленского с перспективой его замены на Залужного. Юрий Голубь

Исторический подтекст Антироссийская политика Англии настолько же очевидна, насколько и привычна. В XVIII веке, когда расширяющаяся Британская империя рассматривала Европу как фундамент своего мирового доминирования, она понимала: чтобы лидировать в колониях, необходимо ослаблять соперников — Францию, Голландию, Испанию, Португалию… и Россию. Россия, хотя и не имела колоний, обладала в Европе своими интересами, отличными от британских, и была достаточно независимой во внутренней и внешней политике. И, страшно подумать, именно это Англия не могла терпеть. Такое мнение 360.ru высказал политический обозреватель, публицист Владимир Головашин. — Как англичане пытались реализовать свои планы в отношении России? — Разумеется, джентльмены такого терпеть не могли. Они, подобно носовому платку, убирали свои принципы в карман, когда это было необходимо, и всячески пытались ослабить Россию — с помощью дипломатии, военной силы и тайных операций. Наши правящие круги порой испытывали иллюзии о возможности сотрудничества с англичанами, даже о союзе. Но англичане воспринимали русских — вне зависимости от того, был это неграмотный крестьянин или член императорской фамилии — как туземцев, если угодно, «белых негров». Родиной нацизма вовсе не была Германия — она стала продуктом британской политики.

— Какова роль союза с Британией в годы Первой мировой? — Союз с Британией в годы Первой мировой войны привел Россию к краху. Англичанам была нужна не победа над общим врагом, а крах Германской и Российской империй, чтобы затем захватить немецкие колонии и русские сферы влияния в Закавказье. После этого последовала политика, направленная против СССР, — несмотря на временный союз во время Второй мировой, она оставалась последовательно антирусской. И это не просто слова: ненависть к Москве прочно «вшита» в генетический код британских элит. — Что сейчас происходит на территории Украины? — Военная экспансия туда необходима именно с целью ослабить Россию. «Англичанка гадит», все обычно и привычно. — Как вы оцениваете отношение части российского «верхнего класса» к Англии? — Недоумение. Они рассматривают Англию как некую землю обетованную. Нарратив «Я уеду жить в Лондон», воспринимаемый некоторыми как руководство к действию, должен, по моему мнению, служить основанием для срочной госпитализации в палату с мягкими стенами и без дверных ручек. Если им все равно на судьбу эмигрантов прошлого, то пусть вспомнят судьбу Бориса Березовского, которого британские спецслужбы выдоили досуха, заставляя финансировать антироссийскую деятельность, а затем, очевидно, и «самоубили» — это как минимум предостережение. Не стоит забывать и о том, что к нему относились как к внезапно разбогатевшему папуасу.