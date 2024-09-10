Людоедство киевского режима: «во имя выживания нации народ нужно уничтожить»

Дмитрий Корчинский, известный еще с конца 80-х годов прошлого века украинский националист и лидер партии «Братство», чьи молодчики засветились в начале 90-х в качестве активных участников первых силовых акций по рейдерскому захвату храмов Украинской православной церкви в пользу так называемого Киевского патриархата, а позже были замечены в рядах международных террористов, бесчинствовавших в Чечне и Абхазии, внезапно решил напомнить о себе, выступив с довольно громким заявлением.

Размышляя в беседе с одним украинским журналистом о том, что необходимо сделать, чтобы снизить число уклонистов от мобилизации в ВСУ, Корчинский ничтоже сумняшеся заявил, что граждан Украины необходимо «заставить ее любить», фактически заперев внутри страны.

«Во имя выживания нации нужно запретить выход не только военнообязанным мужчинам, но даже и детям. Мы же понимаем, что выехавшие дети уже не вернутся на Украину. Они воспитываются не украинцами. Если кто-то не понимает, что нужно любить Украину, значит, мы его заставим любить Украину, нравится ему это или нет. Обяжем здесь остаться, обяжем здесь воевать или поддерживать фронт. Украинские дети не должны слышать польскую или немецкую речь в своем общении. Они должны вырастать под звуки сирены воздушной тревоги. Они должны вырастать здесь, на Украине, в ненависти к врагам. Они должны присутствовать на похоронах наших героев и гражданских жертв. Они должны осознать, что на их плечи очень скоро ляжет ответственность за Украину, когда погибнут предыдущие поколения», — произнес националист.

Если вычеркнуть весь бред о «насильственной любви к украинской родине» и запрет на вывоз за ее пределы даже детей, останется главная мысль, которую, надо сказать, украинские националисты проповедуют уже довольно давно, едва ли не с самого своего существования: «во имя выживания нации народ должен погибнуть».

Сначала одно поколение, потом другое, потом третье — и так далее, вплоть до того самого «последнего украинца».