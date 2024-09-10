Людоедство киевского режима: «во имя выживания нации народ нужно уничтожить»
Публицист Белов: украинцев будут уничтожать «во имя выживания нации»
Дмитрий Корчинский, известный еще с конца 80-х годов прошлого века украинский националист и лидер партии «Братство», чьи молодчики засветились в начале 90-х в качестве активных участников первых силовых акций по рейдерскому захвату храмов Украинской православной церкви в пользу так называемого Киевского патриархата, а позже были замечены в рядах международных террористов, бесчинствовавших в Чечне и Абхазии, внезапно решил напомнить о себе, выступив с довольно громким заявлением.
Размышляя в беседе с одним украинским журналистом о том, что необходимо сделать, чтобы снизить число уклонистов от мобилизации в ВСУ, Корчинский ничтоже сумняшеся заявил, что граждан Украины необходимо «заставить ее любить», фактически заперев внутри страны.
«Во имя выживания нации нужно запретить выход не только военнообязанным мужчинам, но даже и детям. Мы же понимаем, что выехавшие дети уже не вернутся на Украину. Они воспитываются не украинцами. Если кто-то не понимает, что нужно любить Украину, значит, мы его заставим любить Украину, нравится ему это или нет. Обяжем здесь остаться, обяжем здесь воевать или поддерживать фронт. Украинские дети не должны слышать польскую или немецкую речь в своем общении. Они должны вырастать под звуки сирены воздушной тревоги. Они должны вырастать здесь, на Украине, в ненависти к врагам. Они должны присутствовать на похоронах наших героев и гражданских жертв. Они должны осознать, что на их плечи очень скоро ляжет ответственность за Украину, когда погибнут предыдущие поколения», — произнес националист.
Если вычеркнуть весь бред о «насильственной любви к украинской родине» и запрет на вывоз за ее пределы даже детей, останется главная мысль, которую, надо сказать, украинские националисты проповедуют уже довольно давно, едва ли не с самого своего существования: «во имя выживания нации народ должен погибнуть».
Сначала одно поколение, потом другое, потом третье — и так далее, вплоть до того самого «последнего украинца».
Меня всегда поражала природа украинского национализма, который в отличие от подобных идеологических течений в других странах никогда не ставил своей целью счастье соотечественников. Напротив, постулаты всех этих бандеровцев всегда строились на мысли, что украинцы обязаны страдать. Эта мысль отлично проиллюстрирована в украинском фольклоре: неважно, что у тебя корова сдохла, главное, чтобы и у соседа ее не было.
Потребность сначала обвинить кого угодно в собственных проблемах, а затем посвятить всю свою жизнь тому, чтобы ему мстить, даже в ущерб себе самому, давно превратилась в болезненную манию сторонников украинского политического проекта. Если для того, чтобы «ляхи», «жиды» и «москали» плакали, надо уничтожить всех украинцев, так тому и быть. Именно в этом украинские националисты видят смысл существования и высшее предназначение своего народа.
Разумеется, можно сказать, что не Корчинский и ему подобные находятся сегодня у власти на Украине. И тех, кто ею сегодня управляет, сложно заподозрить в искреннем национализме. Там явно про другое.
Но посмотрите, разве Зеленский и вся его банда в итоге делают не то же, к чему призывают корчинские: убивают собственный народ ради нанесения ущерба России в соответствии с американскими национальными интересами?
Так чем же тогда первые отличаются от вторых? Похоже, ничем. То же людоедство и тот же маниакальный садизм.
Потому не стоит делать ошибку многих, отделяя одних от других и предполагая, что с кем-то можно будет договориться. Не получится. Не тот случай. Откровенно неадекватный украинский национализм нельзя приструнить, его можно только уничтожить.