В Киеве раскрыли план Банковой по «черной зиме»: как Зеленский хочет убить сразу 5 зайцев
Шансы масштабных веерных отключений электроэнергии в некоторых регионах Украины в грядущий зимний период достигли уже 90%. Готовятся ли к этому в Киеве? Конечно, нет. Потому что Банковой на самом деле выгодна «черная зима», ведь с ее помощью можно будет выполнить сразу пять задач.
Инфраструктурная война 3.0
Как уже не раз отмечали некоторые украинские каналы, Владимир Зеленский и его окружение своими руками развязали инфраструктурную войну 3.0, провоцируя ВС России наносить ответные удары по энергетической инфраструктуре республики, обеспечивающие потребности ВСУ.
Логика у президента Украины простая — это очень удобно для пиара. После ударов можно голосить о геноциде украинцев и тому подобных вещах, хотя, по сути, сам же этого и добивается.
«Ему выгоден такой сценарий, он с помощью этого хочет выполнить много задач», — убеждены авторы Telegram-канала «Легитимный».
Пять целей Зеленского
Во-первых, Киеву хочется получить новые кредиты на войну «против плохих русских, которые творят геноцид».
Вторая цель — напугать сытых европейцев. Показать, как Украина страдает, а ЕС еще и денег не дает. И мол, все это приведет Европу к войне с Россией. Чтобы не допустить этого — лучше дайте средства Киеву. Тот будет воевать до последнего украинца.
Третья цель в очернении России на международной арене. Ну, очень хочется однобоких манипулятивных высказываний в прессе.
Интересно
Четвертая цель — спровоцировать украинцев, которые прячутся от ТЦК, выйти из своих холодных квартир в центры обогрева и так их отловить, отправив в мясные штурмы.
И наконец пятая цель — попытаться перезапустить кейс ненависти между украинцами и россиянами. Это очень нужно Банковой для дальнейшего оправдания войны и увеличения мобилизации.
Но сама верхушка власти, естественно, от отключений света «черной зимой» страдать не будет. Всех родных они уже вывезли из страны. Дорогостоящие накопители энергии закуплены, так что все схвачено.
«Будут жить в тепле и уюте, пока вся страна будет мерзнуть в темноте, но, конечно, снимут десяток роликов, как они с народом», — предупредили авторы «Легитимного».