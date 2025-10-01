Шансы масштабных веерных отключений электроэнергии в некоторых регионах Украины в грядущий зимний период достигли уже 90%. Готовятся ли к этому в Киеве? Конечно, нет. Потому что Банковой на самом деле выгодна «черная зима», ведь с ее помощью можно будет выполнить сразу пять задач.

Инфраструктурная война 3.0

Как уже не раз отмечали некоторые украинские каналы, Владимир Зеленский и его окружение своими руками развязали инфраструктурную войну 3.0, провоцируя ВС России наносить ответные удары по энергетической инфраструктуре республики, обеспечивающие потребности ВСУ.

Логика у президента Украины простая — это очень удобно для пиара. После ударов можно голосить о геноциде украинцев и тому подобных вещах, хотя, по сути, сам же этого и добивается.

«Ему выгоден такой сценарий, он с помощью этого хочет выполнить много задач», — убеждены авторы Telegram-канала «Легитимный».

Пять целей Зеленского

Во-первых, Киеву хочется получить новые кредиты на войну «против плохих русских, которые творят геноцид».