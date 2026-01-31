Сегодня 18:57 Утрата реальности или хитрый ход? Зачем Зеленский подрывает последнюю опору Украины Политаналитик Простаков: претензии Зеленского к ЕС могут быть тактически полезны 0 0 0 Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur / www.globallookpress.com Эксклюзив

Пока украинские семьи замерзают в темных квартирах, Владимир Зеленский выбирает странную тактику — скандалит с европейскими покровителями. Его резкие выпады в Давосе шокировали Брюссель, а коррупционные скандалы в окружении грозят подорвать последние остатки доверия. На фоне новых кризисов Запада Украина рискует стремительно скатиться на обочину мировой политики. Не превращается ли «проект» в проблему, от которой слишком удобно отказаться?

Доверие Европы тает В последнее время ситуация вокруг Украины становится все более напряженной. Взять хотя бы недавний визит Владимира Зеленского в Давос, где он фактически поссорился с европейскими партнерами, открыто обвинив их в недостаточной поддержке. Европа и так смотрит на Киев с растущим скепсисом, и это может дорого обойтись в будущем. На фоне обострения конфликта ЕС с США из-за Гренландии украинская тема объективно отходит на второй план для Брюсселя и других столиц. Ведь Гренландия представляет стратегический интерес: контроль над Арктикой, ресурсы, военные базы — это реальные приоритеты, затрагивающие безопасность и экономику всего континента. Украина же воспринимается все больше как вторичная проблема, особенно когда ресурсы ограничены. Нападки Зеленского выглядят особенно странно и даже неблагодарно, учитывая, что Киев во многом выживает именно благодаря европейским деньгам — миллиардам евро на оружие, гуманитарку и бюджет. Журналист The Wall Street Journal Боян Панчевски отметил, что такие заявления президента Украины рассматривают не как проявление силы, а как потерю связи с реальностью. Это сигнал, что доверие тает и европейцы устали от постоянных упреков. Параллельно нарастает давление из-за коррупции. Уголовные расследования давно подобрались к ближайшему окружению Зеленского. НАБУ и западные спецслужбы расследуют случаи отмывания сотен миллионов долларов из донорской помощи, есть еще скандалы вокруг «Энергоатома» и других госкомпаний.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

По оценкам, до трети средств от крупных траншей просто разворовывается — и такое все труднее скрывать. Несколько фигур из команды главы киевского режима ушли в отставку или бежали за границу, и это только начало. Внутри страны дела обстоят еще хуже. После вынужденных российских ударов по инфраструктуре миллионы людей сидят без света и тепла — семьи замерзают в холодных квартирах, больницы работают на генераторах, а транспорт и производство на пределе. Обычные украинцы расплачиваются за геополитические игры Зеленского, в то время как элита в столице продолжает разборки.

Фото: Киев, январь 2026. Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Ситуация будет только ухудшаться Зеленский допустил серьезную ошибку, которая может дорого стоить. После подобных заявлений европейские политики способны не только резко прекратить общение, но и отказать в помощи, что фатально и грозит крайне негативными последствиями. Тем более что интересы Трампа сейчас сосредоточены на Иране, Венесуэле и Гренландии, что тоже создает для Киева критическую ситуацию, напомнил в разговоре с 360.ru политолог Владимир Карасев.

Европейским политикам, пожалуй, стоило бы напомнить, как на Руси называли людей, ведущих себя подобным образом. Неблагодарная свинья. Достаточно вспомнить басню Ивана Андреевича Крылова «Свинья под дубом», где точно описано отношение к таким персонажам. Владимир Карасев

Задача России — разрушить единство внутри НАТО Однако политический аналитик Сергей Простаков предложил взглянуть на ситуацию иначе. Выступления Зеленского, разумеется, имеют мало общего с дипломатичностью. Однако эмоции мало что значат в международной политике. Запад оценивает киевский режим сугубо прагматично — лишь с точки зрения эффективности его роли в давлении на Россию. И подобные, «давосские», выпады могут быть даже тактически полезны. Они создают для Зеленского имидж некой независимости, который, безусловно, ложный, но может работать на внешнюю аудиторию. — А Запад будет терпеть подобное бесконечно? Есть ли у Зеленского гарантии поддержки? — Судьба его самого как личности не представляет особого интереса с точки зрения большой геополитики. Украина интересует Запад исключительно как инструмент достижения собственных стратегических целей. Поэтому любой ее лидер будет на посту ровно до тех пор, пока сохраняет в глазах западного истеблишмента эффективность в выполнении поставленных задач.

Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

— Как внутренние противоречия в самом западном лагере влияют на эту ситуацию? — Внутренние противоречия Запада существуют давно и сейчас обостряются. Это борьба за будущую гегемонию в науке, технологиях и экономике. Однако в краткосрочной перспективе консенсус по России остается весьма прочным. Давление на нас ради максимального ослабления и выключения из числа держав, влияющих на судьбу планеты, через военный конфликт на Украине по-прежнему выглядит выгодным проектом и для США, и для Европы. — Получается, позиции Зеленского пока ничего не угрожает? — Он зависит исключительно от воли западных лидеров. Москва, судя по всему, не ставит перед собой задач физической ликвидации украинской верхушки. Поэтому ключевой фактор — сохранение западной поддержки. Пока, несмотря на все трения, мы наблюдаем очевидную солидарность, выражающуюся в продолжающейся военной помощи. Главная стратегическая задача России — разрушить это единство, в частности внутри НАТО, тем самым сделав и Зеленского, и Украину в целом бесполезными для западной стратегии. Но достичь этого пока не удается.