Украину захлестнула эпидемия разводов. Почему киевлянки не хотят жить с мужьями-инвалидами

Когда-то благополучный Киев все больше погружается в хаос, безнадегу и криминал. Распадающиеся семьи стали для мегаполиса новой нормой — украинки часто не могут ужиться с получившими физические и психологические травмы мужьями.

Почему украинские семьи распадаются

Записки жительницы Киева, которая переехала в Россию до начала спецоперации, но не перестала следить за событиями и жизнью людей в украинской столице, начала публиковать KP.RU.

Сейчас девушка продолжает общаться с оставшимися в родном городе соседями и подмечает изменения в их жизни. И чаще всего перемены эти далеко не в лучшую сторону.

По словам киевлянки, сейчас в стране начали активнее поднимать тему разводов и роста случаев домашнего насилия. Домой с передовой возвращаются израненные физически и душевно инвалиды, с которыми жены просто не хотят жить, — они не видят никаких перспектив. От безысходности мужчины часто идут на самые жестокие поступки.

Ее подруга Елена рассказала о соседе, который вернулся домой с контузией и ранением в плечо.

«Лечился в госпитале довольно долго. Он теперь постоянно бросается на жену и свою маленькую дочку шести лет с кулаками, устраивает скандалы. А ведь был совершенно послушный и адекватный, даже трудолюбивый парень!» — пожаловалась женщина.

По ее словам, соседка часто убегает с дочкой к матери, чтобы спастись от жутких побоев.