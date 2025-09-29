Украину захлестнула эпидемия разводов. Почему киевлянки не хотят жить с мужьями-инвалидами
Когда-то благополучный Киев все больше погружается в хаос, безнадегу и криминал. Распадающиеся семьи стали для мегаполиса новой нормой — украинки часто не могут ужиться с получившими физические и психологические травмы мужьями.
Почему украинские семьи распадаются
Записки жительницы Киева, которая переехала в Россию до начала спецоперации, но не перестала следить за событиями и жизнью людей в украинской столице, начала публиковать KP.RU.
Сейчас девушка продолжает общаться с оставшимися в родном городе соседями и подмечает изменения в их жизни. И чаще всего перемены эти далеко не в лучшую сторону.
По словам киевлянки, сейчас в стране начали активнее поднимать тему разводов и роста случаев домашнего насилия. Домой с передовой возвращаются израненные физически и душевно инвалиды, с которыми жены просто не хотят жить, — они не видят никаких перспектив. От безысходности мужчины часто идут на самые жестокие поступки.
Ее подруга Елена рассказала о соседе, который вернулся домой с контузией и ранением в плечо.
«Лечился в госпитале довольно долго. Он теперь постоянно бросается на жену и свою маленькую дочку шести лет с кулаками, устраивает скандалы. А ведь был совершенно послушный и адекватный, даже трудолюбивый парень!» — пожаловалась женщина.
По ее словам, соседка часто убегает с дочкой к матери, чтобы спастись от жутких побоев.
Недавно она кричала так, что нам было все отчетливо слышно через панельные стены: «Лучше бы тебя убили на фронте! Мне было бы проще жить». Сверху, через два этажа, все время что-то падало и гремело. Возможно, что он ее бил, потому что очень сильно плакала и кричала их девочка.
Елена
Усугубляет ситуацию полное равнодушие со стороны правоохранителей. На «разборки» полиция не приезжает, потому что их главная задача — ловля «ухилянтов», а не спасение женщин и детей.
«Если он ее однажды „забьет“ до смерти — приедут, конечно. А так-то он — герой», — удрученно сообщила соседка.
Чудовищные перемены демонстрирует и статистика. По данным «Би-би-си», число разводов на Украине в 2024 году было почти таким же, как и количество заключенных браков.
Министерство юстиции и судебной власти уточнило, что украинцы заключили за год 150,2 тысячи союзов притом, что распалось 141,8 тысячи пар. Стоит отметить, что общую статистику разводов в стране просто боятся обнародовать. В Минюсте предоставляют только данные, полученные от ГРАГС (службы государственной регистрации актов гражданского состояния), поэтому реальная картина может быть еще более удручающей.
Специалисты подтверждают, что корень роста числа разводов на Украине состоит в затянувшихся боевых действиях. В беседе с «Би-би-си» психолог Тина Берадзе обратила внимание на усталость украинцев от бесконечного стресса.
Люди не выдерживают. Когда стресс, мы нервничаем, срываемся. На ком? На том, кто рядом.
Тина Берадзе.
Психолог
Растет число ОПГ
Криминогенная обстановка в Киеве тоже становится все хуже: растет не только число случаев бытового насилия, но и мелких преступлений, в том числе хулиганства.
В городе можно легко купить оружие. Граната обходится сущие копейки, поэтому украинские мужчины легко могут использовать боеприпас как веский аргумент в конфликтах или даже домашних ссорах. По данным Lenta.ru, граната на Украине стоит дешевле картофеля — всего две-пять гривен за штуку.
Немного сложнее в городе приобрести автомат Калашникова. Он стоит примерно 200 долларов. Для сравнения: выезд за границу для мужчин оценивается в сумму от пяти до семи тысяч долларов.
Вместе с незарегистрированным оружием по стране расползаются и многочисленные банды. Часто криминальные группировки пополняются военными и мобилизованными, которые не дошли до передовой.
«Когда идешь просто так по Киеву, то он, вроде, такой как всегда: под ногами шуршат осенние листья, отчетливо видны купола Лавры и Андреевской церкви, так же течет Днепр. И кажется, что конфликты и смерти — где-то в другой реальности. Однако умом все-таки понимаешь — война еще здесь. И город, и страна изменились навсегда», — рассказала kp.ru жительница Киева.
И пока президент Украины Владимир Зеленский призывает бить по Кремлю, простые украинцы каждый день борются за выживание. Жители Киева нищают, собирают деньги на лечение и распродают вещи на блошиных рынках, которых в стране становится все больше.