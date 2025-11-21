Украинский раввин приказал готовить праздник: Хабад-Любавич начинает отсчет до дня мира

Конфликт между Россией и Украиной завершится до 15 января 2026 года. Такой прогноз сделал главный раввин Днепропетровской области и духовный лидер Хабад-Любавича на Украине Шмуэль Каминецкий. Он подчеркнул, что это не только его личное видение, но и общее мнение влиятельных фигур из Европы и Америки. Что стоит за словами хасидского богослова и почему к ним стоит прислушаться, выяснил 360.ru.

Евреев Украины призвали готовиться к празднику Свое заявление главный раввин Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий сделал на встрече с участниками бизнес-клуба Inspira. Он добавил, что готов поспорить с любым, кто готов подвергнуть сомнению его заявление. «Будем праздновать 15 января. Это будет после окончания войны. <...> И это начнется прямо в 2026 году. Я вам это говорю не как пророк, не как раввин. Это мнение больших людей в Америке и Европе, которые понимают это мнение», — заявил раввин.

Фото: РИА «Новости»

Каминецкий — не просто богослов, но и украинский духовный лидер влиятельного международного хасидского течения Хабад-Любавич, куда входит большая часть всей еврейской общины страны. Главными спонсорами этого течения долгое время были украинские олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Через принадлежащий им банк «Приват» они оплатили строительство комплекса «Менора» — огромного небоскреба, который стал крупнейшим зданием еврейской общины Европы. Внутри разместились кошерный магазин, еврейская гостиница, а также синагога «Золотая роза», которой управляет раввин Каминецкий. Он подчеркивал, что благодаря бизнесменам «общине удалось построить в Днепропетровске государство в государстве».

Тайные связи «Хабад-Любавича» и их влияние на Украину Сейчас Коломойский находится в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене, а Боголюбову позволили покинуть Украину, несмотря на закрытые границы. По данным источников, миллиардеру помогли скрыться криминалисты из Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Дело в том, что Боголюбов жил на этаж ниже главного участника гремящего на весь мир коррупционного скандала Тимура Миндича, который залил его квартиру и оплатил ремонт. Во время этих работ детективы НАБУ установили прослушку, которая легла в основу расследования, став причиной крупнейшего политического кризиса на Украине.

Фото: РИА «Новости»

Скандал грандиозно подорвал позиции лидера страны Владимира Зеленского. Коломойский и Боголюбов тесно связаны с командой президента США Дональда Трампа через адвоката Руди Джулиани. Они помогали ему с расследованием о коррупционных связях сына экс-президента США Хантера Байдена, работавшего в украинской компании «Бурисма». Добыть конкретных фактов на него тогда не удалось из-за резкого отказа Зеленского, который после прихода к власти отправил Коломойского в СИЗО, откуда сейчас он комментирует коррупционный скандал с Миндичем.

Давление США на Украину После начала политического кризиса в СМИ появилась информация, что США предложили рамочное соглашение для урегулирования украинского конфликта. Источники журналистов заявляли, что американские власти намерены использовать пошатнувшееся положение Зеленского для давления. По данным The Wall Street Journal, в разработке плана принимали участие не только посланник президента США Стивен Уиткофф, но и госсекретарь Марко Рубио, а также зять Трампа Джаред Кушнер, входящий в течение Хабад-Любавич.

Фото: White House

Перед свадьбой в иудаизм перешла Иванка Трамп. Теперь вместе с мужем она посещает хабадскую синагогу в Вашингтоне. Рамочное соглашение в Киев привез министр армии США Дэн Дрисколл — однокурсник и доверенное лицо вице-президента Джей Ди Вэнса. Источник газеты Financial Times уточнил, что изначально поездку готовили на декабрь, но из-за появления мирного плана ускорили. Инсайдеры пояснили, что цель Белого дома — заставить Зеленского подписать соглашение до Дня Благодарения, 27 ноября. После этого документ отправят в Москву, чтобы полностью завершить процесс к началу декабря.