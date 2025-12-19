Отношения между «братскими» странами — Украиной и Польшей — продолжают ухудшаться. Почувствовав уязвимость киевского режима в сложившихся обстоятельствах, поляки вновь продемонстрировали свой печально знаменитый гонор и обвинили соседа в нанесении вреда двусторонним отношениям.

«Мы потеряли элемент партнерства между Польшей и Украиной. <…> Я чувствую, что президент Владимир Зеленский за последние годы привык воспринимать Польшу как что-то само собой разумеющееся. С нами не нужно ничего согласовывать, не нужно разговаривать, потому что мы были рядом и давали все. Мы поддерживаем Украину и будем поддерживать в дальнейшем, но мы должны научиться функционировать как партнеры, а не как младшие партнеры», — заявил президент Польши Кароль Навроцкий. Гнев поляков вызвала дипломатическая «неучтивость» Зеленского, так до сих пор и не посетившего Варшаву после избрания в Польше нового президента. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что, согласно практике международных отношений, именно новоизбранный лидер первым едет в соседнюю страну с дружественным визитом.

В этом смысле апелляция Навроцкого к положению «младшего партнера» куда уместнее звучала бы в устах киевского узурпатора, к которому старший польский брат всегда относился с подчеркнутым высокомерием. Впрочем, этот скандал в неблагородном семействе не стоил бы выеденного яйца и явно не заслуживал бы публичного обсуждения, если бы польско-украинские свары не были неким маркером общего охлаждения европейцев к Зеленскому.

В результате миротворческих усилий США может так сложиться, что Украина перестанет выполнять главную из возложенных на нее функций — воевать с Россией, перманентно нанося нам определенный ущерб. Стало быто, и бывший комик перестанет быть полезным. В такой ситуации церемониться с ним, лишний раз демонстрируя показательные политесы, Варшава просто не считает нужным. Как не считает она нужным и держать сотни тысяч осевших в Польше украинских беженцев на особом положении, выдавая пособия и преференции, значительно превосходящие объемы помощи мигрантам из других стран.

Фото: Neil Milton/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Польша планирует отменить особый статус украинцев, приравняв их в правах ко всем прочим проживающим там гражданам иностранных государств. «Закон предусматривает, что после 4 марта 2026 года ко всем украинцам в Польше будут относиться как к другим иностранцам», — заявила спикер МВД Каролина Галецкая. Подобные процессы происходят и в других странах ЕС, куда в свое время переехали жители Украины, бежавшие от военного конфликта. Разве что Польша говорит об этом громче остальных. Оно и понятно, продолжать расшаркиваться перед украинцами, изображая искреннее добрососедское отношение, поляки больше не хотят. Да и, если честно, особого смысла в этом не видят. Украинский «мавр» сделал свое дело, теперь он может уходить.